Elle Fanning e Stellan Skarsgård estrelam drama de Joachim Trier indicado a mais de 300 prêmios, na MUBI

Em “Valor Sentimental”, Stellan Skarsgård vive Gustav, um diretor de cinema em busca de retomada profissional, que decide produzir um filme inspirado na própria família e convida sua filha Nora, interpretada por Renate Reinsve, para o papel principal, enquanto a outra filha, Agnes, vivida por Inga Ibsdotter Lilleaas, observa de perto um conflito que nunca foi resolvido.

Gustav não aparece com um projeto qualquer. Ele chega com um roteiro que mistura lembranças pessoais e tenta convencer Nora de que atuar ali seria também uma forma de reconexão. A proposta, porém, tem um peso. Não se trata apenas de interpretar, mas de revisitar situações que marcaram a relação entre pai e filha. Nora recusa.

Gustav perde sua principal escolha e, mais do que isso, perde a chance de controlar a narrativa com alguém que conhece profundamente aquela história. Para Nora, negar o convite é uma forma de manter distância e proteger o espaço que construiu longe da influência do pai.

A substituição

Sem conseguir reverter a decisão, Gustav segue em frente e escala Rachel Kemp, uma jovem atriz americana interpretada por Elle Fanning. Rachel aceita o papel com entusiasmo, enxergando ali uma oportunidade de crescimento, mas rapidamente percebe que entrou em algo maior do que um simples trabalho.

Ela começa a entender que o roteiro não é apenas ficção e que as emoções ali ainda estão em aberto. Isso muda sua forma de atuar e também sua relação com Gustav, que passa a lidar com alguém que questiona, observa e tenta compreender o que está por trás de cada cena.

Duas irmãs

Enquanto Nora mantém distância, Agnes está em um lugar mais delicado. Ela circula entre os dois lados, tentando preservar algum tipo de convivência sem se comprometer totalmente com nenhum deles. Não é uma tarefa simples.

Agnes escuta, intervém quando necessário e tenta evitar que o conflito escale ainda mais. Mas cada tentativa de aproximação esbarra em ressentimentos antigos. Nora endurece a postura, Gustav insiste no projeto e Agnes acaba sendo um ponto de equilíbrio instável, que pode ruir a qualquer momento.

Quando o set vira campo de batalha

O set de filmagem, que deveria ser um espaço controlado por Gustav, se transforma em um ambiente carregado de tensão. Ele dirige, mexe nas cenas e tenta manter o foco, mas a realidade fora das câmeras interfere o tempo todo.

Rachel sente isso diretamente. Ela precisa entregar uma performance convincente enquanto percebe que está representando uma história que ainda machuca quem a viveu. Em alguns momentos, há até um humor sutil, principalmente quando Gustav tenta sustentar uma imagem de controle em situações claramente desconfortáveis.

Esses pequenos momentos aliviam a tensão, mas também revelam o quanto tudo ali está à beira de sair do lugar.

Quando ninguém cede

Ao longo do filme, ninguém cede em seu posicionamento. Gustav continua apostando no projeto como forma de retomar a carreira e reescrever sua própria história. Nora mantém sua decisão de não participar e de não ceder ao pai. Agnes segue tentando mediar, sem muito sucesso. Rachel permanece no centro, lidando com um papel que cresce em complexidade a cada cena.

“Valor Sentimental” constrói esse embate sem rodeios desnecessários. O que interessa aqui é observar como cada personagem reage quando precisa escolher entre preservar a si mesmo ou ceder ao outro. Conforme o filme avança, as relações seguem sob pressão e ninguém sai exatamente do mesmo lugar em que entrou.