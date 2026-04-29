Comédia sueca que acaba de chegar na Netflix mostra que nunca é tarde para recomeçar

Em “Meu nome é Agneta”, dirigido por Johanna Runevad, Agneta (Eva Melander) decide sair da Suécia depois de completar 49 anos e perceber que sua rotina perdeu função tanto no trabalho quanto dentro de casa. Agneta trabalha em um escritório de trânsito, cumpre tarefas administrativas e segue um cronograma que não muda. O emprego garante estabilidade, mas não oferece perspectiva de crescimento ou reconhecimento. Ela executa funções mecânicas e recebe demandas previsíveis, o que mantém sua vida estável, porém estagnada.

Em casa, a situação não é muito diferente. Os filhos já saíram, seguem suas próprias vidas e entram em contato de forma esporádica. O marido ocupa o tempo com atividades físicas intensas, investe em equipamentos caros e faz sua rotina sem incluir Agneta. Ele não a convida e nem cria espaço para ela participar. Aos poucos, ela percebe que deixou de ser central naquele ambiente.

A saída antes da dúvida

Agneta encontra um anúncio para trabalhar como au pair na França. A proposta sugere cuidado com uma criança, uma função que daria a ela utilidade imediata e uma rotina diferente. Sem analisar profundamente os detalhes, ela aceita a oferta e organiza a viagem rapidamente, evitando qualquer influência externa que possa levá-la a desistir.

Ela encerra pendências no trabalho, comunica a decisão ao marido e embarca. A mudança não resolve seus problemas em casa, mas cria um corte concreto na vida que levava. Ao sair, ela perde a segurança da rotina anterior e passa a depender de um novo acordo que ainda não foi testado.

Um erro que desmonta o plano

Ao chegar à França, Agneta descobre que a situação é outra. O menino que deveria cuidar não existe. Em seu lugar está Einar (Claes Månsson), um homem idoso, excêntrico e pouco disposto a aceitar qualquer tipo de supervisão.

O erro muda completamente o cenário. Agneta precisa decidir rapidamente se abandona o trabalho ou se tenta adaptar a função. Voltar naquele momento significaria admitir que a mudança falhou antes mesmo de começar. Permanecer exige lidar com uma situação que ela não controla.

Tentativa de impor ordem

Agneta escolhe ficar e tenta organizar a casa. Define horários, estabelece tarefas e cria uma rotina básica para dar sentido ao trabalho. Einar reage com resistência. Ele ignora regras, altera planos e transforma qualquer tentativa de organização em uma barganha.

Então, o humor aparece. Agneta insiste em estruturar o dia, enquanto Einar desmonta essas tentativas com respostas agressivas, comportamentos imprevisíveis e pequenas sabotagens cotidianas. A cada tentativa frustrada, ela perde autoridade, mas ganha informação sobre como lidar com ele.

Quanto mais rígida ela se mostra, mais ele resiste. Quanto mais ela observa, mais consegue prever reações.

Um acordo que não foi combinado

A convivência passa a funcionar com base em concessões. Agneta diminui o controle e tenta negociar horários flexíveis, tarefas divididas de maneira informal, decisões combinadas no dia a dia. Einar, por sua vez, testa limites, mas desiste quando percebe o risco dela ir embora.

Essa dinâmica cria um equilíbrio instável. Nenhum dos dois domina completamente a situação, mas ambos dependem da continuidade daquela relação. O trabalho deixa de ser formal e se transforma em convivência, onde cada decisão impacta no funcionamento da casa.

Aprender sem manual

Agneta começa a mudar a própria postura. Longe da Suécia, sem a pressão da rotina anterior, ela experimenta novas formas de agir. Nem sempre acerta. Em alguns momentos, tenta retomar o controle e volta a enfrentar resistência. Em outros, consegue contornar conflitos e avançar.

Ela não diz isso em voz alta, mas percebe que não saiu apenas para mudar de lugar, e sim para experimentar quem ainda pode ser fora do ambiente onde já não fazia diferença. Essa percepção não resolve seus problemas, mas muda a forma como ela toma decisões.

Há dias em que a convivência funciona e outros em que parece prestes a desmoronar. Ainda assim, cada ajuste resulta em mais autonomia, mais espaço ou, em alguns casos, mais tensão.

“Meu nome é Agneta” acompanha essa transformação. A personagem aprende a lidar com a própria vida fora do roteiro que conhecia. E isso, na prática, já muda sua posição diante do que vem depois.