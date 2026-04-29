Comédia italiana chega à Netflix e é uma brisa de leveza em um dia pesado

“Bom Caminho”, dirigido por Gennaro Nunziante, acompanha a virada inesperada na vida de um empresário rico que, às vésperas dos 50 anos, precisa cruzar a Espanha a pé para tentar recuperar a relação com a filha, e, de quebra, lidar com problemas que sempre ignorou. Checco (Checco Zalone) vive cercado de luxo, sustentado pelo trabalho de décadas do pai, e leva uma rotina confortável, superficial e bastante autocentrada. Noivo da modelo Martina, ele não parece particularmente interessado em nada que exija esforço real.

A situação muda quando Cristal (Letizia Arnò), sua filha adolescente, desaparece sem deixar explicações. A informação chega por Linda (uma ex-modelo vivida por Beatriz Arjona), sua ex-esposa, e por Tarek, atual companheiro dela, um diretor que leva uma vida mais alternativa, combinação que já antecipa o choque de mundos que virá.

Sem saber por onde começar, Checco recorre a Corina, amiga da filha. Ele tenta extrair informações do jeito que sabe: convidando-a para um restaurante caro, apostando que o ambiente e a comida resolvam tudo. A estratégia falha parcialmente. Ela resiste, mas acaba cedendo e revela o essencial: Cristal foi fazer o Caminho de Santiago usando documento falso. A partir daí, o que era uma busca rápida vira uma viagem longa, física e emocionalmente desconfortável.

Reencontro com a filha

Quando Checco encontra a filha, ela não quer voltar. Não há reconciliação nem discurso que resolva. Ele decide segui-la mesmo assim, ainda sem entender direito o que está fazendo ali. A tentativa de manter o estilo de vida anterior se desfaz rapidamente. Em Pamplona, durante a festa de San Fermín, sua Ferrari é destruída por touros, numa sequência que resume bem o choque entre seu mundo e a realidade do caminho. Para piorar, Cristal arranca sua peruca em público, deixando-o exposto e ridicularizado. É o tipo de humilhação que o filme usa para ajustar o personagem à força.

A partir daí, Checco perde praticamente todos os privilégios. Sem carro, sem equipe e sem controle, ele passa a depender do grupo de peregrinos liderado por Alma. É ela quem dita o ritmo, define regras e impede qualquer tentativa de “atalho” que ele proponha. Ele até cogita abandonar tudo e voltar para casa, mas acaba ficando, mais por insistência alheia do que por convicção própria.

Pai e filha

A relação com Cristal avança pouco no início. Ela mantém distância, observa mais do que conversa e não demonstra pressa em perdoar. A mudança começa quando ela se machuca e precisa usar cadeira de rodas por alguns dias. Checco, sem alternativa, assume o cuidado: empurra, acompanha, espera. E é justamente aí que o vínculo começa a se reconstruir, sem pressa e sem certezas.

No meio do caminho, o filme adiciona um elemento mais sério: a saúde de Checco. As idas frequentes ao banheiro chamam atenção, e Cristal, junto com Alma, o leva ao hospital. O diagnóstico exige cirurgia de próstata, interrompendo a jornada. Pela primeira vez, ele não pode fugir. Fica submetido a médicos, prazos e limitações físicas reais. É um ponto de virada importante, porque reduz ainda mais sua autonomia e o obriga a lidar com algo que dinheiro nenhum resolve imediatamente.

Mesmo após a cirurgia, ele ainda pensa em voltar para casa para sua festa de aniversário, planejada com excesso de tudo, dinheiro, convidados, expectativas. A decisão parece lógica dentro da antiga vida, mas decepciona a filha. Alma intervém novamente, e Checco decide continuar. Não é uma escolha heroica, é quase um empurrão, mas muda o rumo da história.

Decepções

Ao longo da caminhada, outras verdades vêm à tona. Ele descobre que Martina mentiu sobre a idade e o traiu diversas vezes, desmontando outra parte da vida que ele julgava sob controle. A diferença é que, nesse ponto, ele é menos impulsivo, mais cansado, talvez mais consciente do próprio papel nas situações.

“Bom Caminho” aposta no contraste direto entre conforto e desconforto. O humor vem das tentativas frustradas de Checco de manter privilégios em um ambiente que não os aceita. Nem todas as piadas têm o mesmo efeito, mas a repetição desse mecanismo mantém o ritmo. O filme coloca o protagonista em um cenário onde cada escolha tem consequência. E, para um personagem que sempre resolveu tudo com dinheiro, isso já é mudança suficiente.