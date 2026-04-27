Romance com Kevin Bacon na HBO Max: recomeços e amor na maturidade

“O Melhor de Nós Dois”, dirigido por Michael J. Weithorn, acompanha o encontro improvável entre Stan (Kevin Bacon), um segurança particular, e Cynthia (Kyra Sedgwick), uma médica urologista, em uma história ambientada no presente que gira em torno de um dilema bastante concreto: até onde é possível começar algo novo quando a vida antiga ainda exige presença diária.

Tudo começa de forma quase banal. Stan é chamado para atender uma ocorrência de invasão na casa de Cynthia. Ele chega para fazer o trabalho, seguir protocolo e ir embora. Mas o encontro sai do script quando ele, com um problema de saúde incômodo, pede para usar o banheiro, justamente na casa de uma especialista na área. O constrangimento vira conversa, a conversa vira interesse, e o que era apenas um serviço pontual se transforma em um primeiro contato com potencial afetivo.

Vínculo

A partir daí, os dois passam a se falar com frequência. Mensagens, pequenos convites, trocas leves. Existe uma química evidente, sustentada não só pelos personagens, mas também pela familiaridade natural entre Kevin Bacon e Kyra Sedgwick, casal na vida real. Isso dá ao filme um tom confortável, quase íntimo, como se o espectador estivesse acompanhando algo que já vem funcionando há anos.

O problema é que Cynthia não está livre. Ela é casada com Warren (Judd Hirsch), um homem mais velho, que já teve prestígio no meio acadêmico e político, mas agora enfrenta um processo avançado de demência. Cynthia não está presa a um casamento infeliz no sentido clássico, ela ainda ama o homem que Warren foi, mas vive a realidade difícil de cuidar de alguém que já não é o mesmo. Isso muda tudo.

Responsabilidade

Enquanto Stan tenta avançar na relação, Cynthia administra o tempo com cuidado. Ela responde, encontra, mas nunca se entrega completamente. Não por falta de interesse, mas por responsabilidade. Existe um limite claro, imposto não por regras explícitas, mas pela situação dentro de casa. E isso cria uma dinâmica curiosa: o romance cresce, mas sempre com freio puxado.

Do lado de Stan, há outra pendência. Ele tenta reaproximar-se da filha, uma musicista com quem teve uma relação distante no passado. Ele procura, insiste, tenta reconstruir o vínculo, mas encontra resistência. Não há brigas, nem grandes confrontos, apenas aquele desconforto típico de quem precisa reaprender a conviver. Essa tentativa de reconexão adiciona uma camada importante ao personagem. Ele não está apenas começando algo novo, está tentando consertar o que ficou para trás.

Equilíbrio

O filme equilibra esses dois eixos com leveza. Há espaço para humor, especialmente nas situações mais constrangedoras ou inesperadas, como o próprio encontro inicial, mas nunca de forma exagerada. É um humor discreto, quase cotidiano, que surge mais da situação do que de piadas elaboradas. Em alguns momentos, parece mesmo um episódio alongado de uma boa sitcom, o que não chega a ser surpresa considerando o histórico do diretor.

Ao mesmo tempo, “O Melhor de Nós Dois” não tenta transformar essa história em um grande drama. Ele reconhece o peso das situações, o envelhecimento, a doença, os vínculos familiares frágeis, mas opta por um tom mais leve, quase acolhedor. Existem escolhas pequenas, feitas no dia a dia, com consequências igualmente práticas.

O filme não força importância. Não tenta parecer mais profundo do que é. A proposta é acompanhar duas pessoas que se encontram em um momento complicado da vida e ver até onde isso pode ir. Sem pressa, sem grandes promessas.

Não é uma história que exige muito do espectador, mas também não desperdiça o tempo de quem assiste. Kevin Bacon e Kyra Sedgwick levam o filme com naturalidade, e Judd Hirsch acrescenta uma presença silenciosa, mas essencial.

“O Melhor de Nós Dois” pode não ser memorável, mas acerta em oferecer um recorte honesto, leve e humano sobre recomeços que chegam fora de hora, e que, ainda assim, insistem em acontecer.