Baseado em história real, drama sobre busca de identidade, com Nicole Kidman e Dev Patel, está no Prime Video

“Lion: Uma Jornada Para Casa”, lançado em 2016 e dirigido por Garth Davis, acompanha a trajetória real de Saroo Brierley, vivido por Dev Patel na fase adulta, um homem que, após se perder da família ainda criança na Índia, decide, décadas depois, tentar reencontrar suas origens usando apenas fragmentos de memória e tecnologia. A história se passa entre a Índia e a Austrália e é guiada pela busca por identidade e pertencimento.

Saroo, ainda menino, vive com a mãe e os irmãos em uma região pobre da Índia. Ele acompanha o irmão mais velho em pequenos trabalhos informais até que, em uma noite, tudo muda. Cansado, ele adormece dentro de um trem parado em uma estação. Quando acorda, o trem está em movimento, e não há ninguém para ajudá-lo a descer. Esse erro simples, quase banal, empurra a história inteira para frente.

Sobrevivência e adoção

A partir daí, o que se vê é um retrato duro, mas nunca sensacionalista, da sobrevivência. Saroo chega sozinho a Calcutá, uma cidade gigantesca, desconhecida e, principalmente, indiferente à presença de uma criança perdida. Sem falar a língua local e sem saber explicar de onde veio, ele precisa improvisar diariamente: procurar comida, evitar perigos e tentar se manter invisível. Cada decisão tem peso. Confiar na pessoa errada pode significar desaparecer de vez.

Eventualmente, ele é acolhido por um sistema de assistência social e acaba sendo adotado por uma família australiana. É nesse ponto que entram Sue e John, interpretados por Nicole Kidman e David Wenham. A mudança é radical. Saroo passa a viver em um ambiente seguro, com acesso à educação e estabilidade emocional. Mas o passado não desaparece só porque o presente melhora.

Vida adulta e busca por identidade

Já adulto, Saroo constrói uma vida aparentemente comum. Estuda, trabalha e inicia um relacionamento com Lucy, personagem de Rooney Mara. Ainda assim, pequenas lembranças da infância começam a voltar, imagens soltas, sensações, detalhes de lugares. Não são suficientes para dar respostas, mas são suficientes para incomodar.

É aqui que o filme encontra seu motor: a decisão de buscar. Saroo passa a usar o Google Earth como ferramenta, tentando reconstruir o caminho que fez quando criança. Ele calcula distâncias, observa linhas de trem, compara paisagens. É um processo quase obsessivo, feito à noite, sozinho, com uma mistura de esperança e exaustão. Não há garantias de que dará certo, e é justamente isso que sustenta a tensão.

Essa busca começa a afetar sua vida pessoal. Lucy percebe o quanto ele está distante, preso a algo que não consegue explicar completamente. Há um conflito claro entre o presente que ele construiu e o passado que insiste em não se fechar. Saroo precisa decidir até onde vai insistir sem perder o que já tem.

Jornada para si mesmo

O roteiro acerta ao não transformar essa jornada em algo grandioso demais. Pelo contrário: tudo é tratado com uma escala humana, quase íntima. A tecnologia não aparece como solução mágica, mas como ferramenta trabalhosa, que exige tempo, paciência e, principalmente, persistência. Não há atalhos.

Dev Patel interpreta essa fase com destreza. Ele constrói um personagem contido, que guarda mais do que fala. Já Nicole Kidman tem momentos fortes como a mãe adotiva, especialmente quando o filme aborda o impacto emocional da adoção, não como gesto idealizado, mas como escolha consciente, com suas próprias complexidades.

A direção de Garth Davis acompanha essa proposta. A câmera observa mais do que interfere, criando uma sensação constante de deslocamento. Em muitos momentos, o espectador está tão perdido quanto o próprio Saroo, seja na infância, vagando por ruas desconhecidas, seja na fase adulta, navegando por mapas que parecem não levar a lugar nenhum.

“Lion” não tenta simplificar o que está em jogo. Não é apenas uma história sobre encontrar a família, mas sobre entender o que significa pertencer a algum lugar depois de tanto tempo. O processo em si é longo, cansativo, às vezes frustrante, mas profundamente necessário. Saroo não procura apenas um endereço. Ele procura uma parte de si que ficou para trás, e isso, por si só, já é motivo suficiente para não desistir.