Premonição da Covid-19? O filme com Dustin Hoffman e Rene Russo que anunciou crises de saúde globais, na Netflix

Em 1995, em plena era de ansiedade crescente sobre doenças globais, “Epidemia”, dirigido por Wolfgang Petersen, acompanha a corrida de um médico militar contra um vírus letal que ameaça escapar do controle, e expõe o choque entre ciência, poder e decisões políticas em território americano.

Sam Daniels (Dustin Hoffman) não é exatamente o tipo de herói que entra em cena com pose ou discurso pronto. Coronel e epidemiologista do exército dos Estados Unidos, ele trabalha onde o problema já saiu do controle, ou está prestes a sair. Quando um surto devastador atinge um acampamento militar na África, Daniels é enviado para investigar. O que ele encontra ali não é apenas uma doença agressiva, mas um sistema que prefere encerrar o caso rapidamente a lidar com suas implicações. A ordem é recuar. Ele obedece, mas volta com a sensação incômoda de que algo ficou mal resolvido.

Ameaça doméstica

A situação ganha outra escala quando um macaco infectado é levado ilegalmente para os Estados Unidos. A partir daí, o que era um episódio isolado vira uma ameaça doméstica. Uma pequena cidade da Califórnia começa a registrar os mesmos sintomas: febre alta, hemorragia interna, morte em poucas horas. Só que agora o vírus se comporta de forma ainda mais perigosa: ele se espalha com mais facilidade. Daniels percebe isso antes de todo mundo, o que, em tese, deveria colocá-lo no centro da operação. Não é o que acontece.

Ao lado de Robby Keough (Rene Russo), sua ex-esposa e também cientista, Daniels tenta entender a mutação do vírus e encontrar uma forma de contê-lo. A relação entre os dois tem um histórico mal resolvido, mas o filme não perde tempo transformando isso em melodrama. O que importa é que ambos sabem o que está em jogo e trabalham juntos com eficiência, mesmo quando o ambiente ao redor começa a se fechar.

O exército assume o controle da cidade, impõe quarentena total e transforma o local em uma zona isolada. Ninguém entra, ninguém sai. O general Billy Ford (Morgan Freeman) surge como uma figura intermediária, alguém que entende o valor da ciência, mas também precisa responder a uma hierarquia rígida. Ele escuta Daniels, pondera, tenta equilibrar forças. Só que há decisões sendo tomadas acima dele, e nem sempre com o mesmo critério.

Disputa de autoridades

É nesse ponto que “Epidemia” deixa de ser apenas um filme sobre vírus e passa a ser, com bastante clareza, um filme sobre autoridade. Daniels quer tempo, acesso, liberdade para trabalhar. O comando militar quer controle, silêncio e rapidez nas decisões. Em algum momento, essas duas coisas deixam de ser compatíveis. Quando Daniels é afastado do caso que ele mesmo ajudou a construir, a narrativa muda de tom: não é mais só uma corrida contra a doença, mas também contra o próprio sistema que deveria combatê-la.

O roteiro não complica o que pode ser direto. Há uma ameaça concreta, um objetivo claro, encontrar a origem do vírus e uma possível cura, e uma série de obstáculos que surgem de maneira prática: falta de acesso, decisões políticas, risco crescente dentro da cidade isolada. O filme mantém esse foco quase o tempo todo, o que ajuda a sustentar o ritmo. Não há grandes desvios nem subtramas que tirem o peso da situação principal.

Dustin Hoffman leva o filme com uma energia inquieta, sempre em movimento, sempre tentando contornar algum bloqueio. Ele não romantiza o personagem, o que funciona a favor da história. Daniels insiste, pressiona, às vezes ultrapassa limites, não por teimosia gratuita, mas porque entende o tamanho do problema. Rene Russo acompanha esse ritmo com uma presença firme, sem cair no papel decorativo. Já Morgan Freeman traz o equilíbrio necessário, dando ao general Ford uma humanidade que impede o personagem de virar apenas uma engrenagem militar.

Escolhas narrativas

Há momentos em que o filme flerta com exageros típicos do gênero, especialmente nas decisões mais extremas do exército. Ainda assim, Petersen mantém a narrativa ancorada em ações concretas. As escolhas têm consequências imediatas, e isso sustenta a tensão sem precisar recorrer a explicações longas ou discursos grandiosos.

“Epidemia” mostra pessoas tentando resolver um problema real sob pressão constante. Não há tempo para certezas, apenas decisões tomadas com o que se tem à mão. E, nesse cenário, até mesmo quem está tentando salvar vidas precisa negociar espaço para agir, o que, em muitos momentos, parece ser a tarefa mais difícil de todas.