50 melhores games de todos os tempos

Elaborar um ranking com os melhores jogos de videogame de todos os tempos é uma tarefa complicada. No entanto, o site americano Business Insider aceitou o desafio e publicou uma lista capaz de enlouquecer qualquer fã de games. A seleção contempla 50 jogos que fizeram história, organizados em ordem decrescente. Os critérios utilizados para classificação foram notas atribuídas por críticos no site especializado Metacritic. De acordo com o site, foram consideradas as versões mais atuais dos games, excluindo-se do ranking as duplicatas. Os destaques são “The Legend of Zelda: Ocarina of Time” (1998), que ocupa a primeira colocação; “Grand Theft Auto IV” (2000), que está no segundo lugar; e “Tony Hawk’s Pro Skater 2” (2008), em terceiro.

50 — Devil May Cry (2001)

Em uma metrópole americana, um investigador particular de assuntos sobrenaturais chamado Dante está buscando vingança pela morte de sua mãe e irmão. Empunhando a espada de seu pai, ele entra no reino do mal para eliminar seus inimigos.

49 — Tony Hawk’s Pro Skater 4 (2002)

O jogo de skate apresenta 190 metas progressivamente mais difíceis. Os desafios de cada nível de evolução conquistaram usuários e fizeram com que ele se tornasse um clássico dos videogames.

48 — Call of Duty: Modern Warfare 2 (2009)

O jogo de tiro em primeira pessoa é o sexto lançamento da franquia “Call of Duty”. Até 2013, foi o jogo com lançamento mais bem-sucedido, de acordo com o Guinness World Records. Foram mais de 4,1 milhões de vendas nas primeiras 24 horas.

47 — Final Fantasy IX (2016)

O último lançamento de “Final Fantasy” para o PlayStation retorna às raízes da fantasia pura que gerou a série. O jogo apresenta personagens, veículos e ambientes altamente detalhados, com qualidade de imagem de tirar o fôlego.

46 — BioShock Infinite (2013)

O jogador assume o papel do ex-agente das forças americanas Pinkerton Booker DeWitt, enviado para a cidade perdida para resgatar Elizabeth, uma jovem presa no local desde a infância. O casal precisa juntar as suas habilidades para escapar.

45 — World of Goo (2008)

O jogo de quebra-cabeça baseado nas leis da física consiste no manuseio dos “goo”, seres redondos usados para construções. O objetivo é criar várias delas até a reta final, sem deixar os goo caírem.

44 — Metal Gear Solid V: The Phantom Pain (2015)

O jogo de ação e aventura com elementos de RPG é o oitavo da série “Metal Gear”. É uma continuação de “Metal Gear Solid V: Ground Zeroes”, mas sua história é anterior aos eventos do jogo original.

43 — Portal 2 (2011)

O jogo de ação em primeira pessoa é sequência de “Portal”, destacando-se pela fórmula de jogabilidade, história e música inovadoras. Ele recebeu mais de 70 prêmios da indústria de entretenimento.

42 — Madden NFL 2003 (2002)

O jogo de futebol americano permite aceder a uma comunidade online, conhecer outros jogadores, conversar e, claro, jogar. Além disso, é possível também personalizar a formação de jogadores e escolher sua equipe.

41 — The Last of Us (2013)

Após 20 anos de uma pandemia misteriosa ameaçar a vida na Terra, humanos infectados matam uns aos outros em busca de sustento e armas. Joel, um dos sobreviventes, é contratado para retirar uma adolescente de 14 anos de uma quarentena militar.

40 — The Legend of Zelda: Majora’s Mask (2000)

O jogo de ação e aventura é o sexto da série “The Legend of Zelda”. O argumento do videogame se desenrola em Termina, um mundo paralelo que o protagonista Link deve tentar impedir que colida com a lua, provocando um apocalipse.

39 — The Legend of Zelda: A Link to the Past (2002)

O seu lançamento foi um sucesso comercial e da crítica, com mais de quatro milhões de cópias vendidas em todo o mundo. A trama continua centrada em Link, herói que inicia uma jornada para salvar a Terra.

38 — Halo 2 (2004)

A raça alienígena Covenant ameaça destruir toda a humanidade. O herói Master Chief, um super soldado geneticamente melhorado, é o único que pode impedi-los. O segundo jogo da série apresenta novos veículos e armas.

37 — Gran Turismo 3: A-Spec (2001)

Com adição de novos circuitos, e uma maior variedade de carros, o jogo de corrida foi sucesso entre fãs e críticos. O objetivo é vencer todas as corridas e campeonatos, completando as provas de licença para alcançar 100% de progresso.

36 — Red Dead Redemption (2010)

Continuação do jogo de sucesso “Red Dead Revolver”, “Red Dead Redemption” é centrado no ex-pistoleiro John Marston, que acompanha os jogadores em uma grande aventura nas fronteiras americanas na virada do século 20.

35 — The Legend of Zelda: Collector’s Edition (2003)

O jogo reúne quatro jogos clássicos da série em um único disco: “The Legend of Zelda”, “Zelda II: The Adventure of Link”, “The Legend of Zelda: Ocarina of Time”, e “The Legend of Zelda: Majora’s Mask”.

34 — LittleBigPlanet (2008)

“LittleBigPlanet” permite ao jogador modificar o cenário e criar as próprias regras. O jogo de construção utiliza materiais encontrados no mundo virtual e, além disso, permite que se explorem as distintas habilidades dos personagens.

33 — Grand Theft Auto: Vice City (2002)

O jogo é ambientado na cidade ficcional de Vice City, onde o mafioso Tommy Vercetti constrói o seu império mafioso, confrontando outras organizações criminosas do local.

32 — Grand Theft Auto: San Andreas (2004)

O quinto título da série “Grand Theft” é ambientado no estado ficcional de San Andreas. O protagonista Carl Johnson luta para lidar com guerras de gangues, confrontos com policiais e as relações com sua família e amigos.

31 — Baldur’s Gate II: Shadows of Amn (2000)

No jogo de RPG, o jogador controla um grupo de até seis personagens, um dos quais é o protagonista. A nova versão inclui funcionalidades diferentes, como feitiços e acessórios de especialização.

30 — Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (2001)

Terroristas que se autodenominavam “Sons of Liberty” tomam uma instalação marítima e ameaçam destruí-la, causando um perigoso desastre ambiental. Para não colocar o plano em prática, eles exigem em troca o presidente dos Estados Unidos.

29 — Gran Turismo (1998)

O jogo possui corridas de alta velocidade em 11 ambientes distintos. A agilidade dos veículos e a resposta do acelerador eram tão convincentes que impressionaram os fãs à época do lançamento.

28 — The Legend of Zelda: The Wind Waker (2003)

O décimo jogo da série “The Legend of Zelda” é ambientado em um arquipélago no Great Sea. O jogador controla Link, protagonista que luta contra Ganondorf pelo controle de uma relíquia sagrada, a Triforce.

27 — Half-Life (1998)

“Half-Life” é uma série de jogos de tiro em primeira pessoa, que combina ação intensa e tecnologia avançada para criar um mundo assustadoramente realista. Os jogadores precisam pensar de forma inteligente para sobreviver.

26 — The Elder Scrolls V: Skyrim (2011)

O jogo foi considerado o melhor do ano em 2011. É o quinto principal da série “The Elder Scrolls”. Os acontecimentos são ambientados 200 anos após a crise de Oblivion, no ano 201 da quarta era, citada em jogos anteriores.

25 — The Legend of Zelda: Twilight Princess (2006)

Link tenta impedir que sua terra natal, Hyrule, seja tomada por uma dimensão paralela corrompida conhecida como Twilight Realm. Para isso, ele conta com a ajuda de outros personagens.

24 — Mass Effect 2 (2010)

A trilogia “Mass Effect” é uma aventura de ficção científica ambientada em um vasto universo, repleto de perigosas formas de vida alienígenas e misteriosos planetas desconhecidos.

23 — Tekken 3 (1998)

O jogo de luta é o terceiro da série. Seu ponto de partida é uma antiga força do mal que despertou e está atacando secretamente. Seu principal alimento é a alma de poderosos guerreiros.

22 — Batman: Arkham City (2011)

Baseado no universo de Batman, o jogo reúne um novo elenco de personagens, entre eles a Mulher Gato e o Duas Caras. Além, é claro, do vilão Charada, que cria armadilhas constantes para o herói.

21 — The Orange Box (2007)

A compilação contém cinco jogos: “Half-Life 2” e suas duas continuações, “Episode One” e “Episode Two”; “Portal”; e “Team Fortress 2”.

20 — Resident Evil 4 (2005)

No jogo da série, o policial Leon S. Kennedy de “Resident Evil 2” está de volta. O governo conseguiu destruir a nefasta Umbrella Corporation. Agora, os jogadores precisam se juntar a Leon em uma misteriosa missão secreta.

19 — Uncharted 2: Among Thieves (2009)

O caçador de fortunas Nathan Drake retorna em “Uncharted 2: Among Thieves”, um jogo de ação e aventura em terceira pessoa criado pelo premiado desenvolvedor Naughty Dog.

18 — GoldenEye 007 (1997)

Você é Bond. James Bond, e recebe a missão de investigar operações secretas relacionadas ao uso de armas satélites. Esse é o ponto de partida do jogo, que é ambientado em instalações da URSS.

17 — BioShock (2007)

“BioShock” é um jogo de tiro em primeira pessoa, com personalizações como em RPG. O jogador assume o papel do protagonista Jack, que segue caminho pela perigosa cidade aquática de Rapture, onde foi parar por engano.

16 — Half-Life 2 (2004)

O jogo de tiro em primeira pessoa se tornou um sucesso de vendas e críticas. Assim como no primeiro “Half-Life”, o silencioso Gordon Freeman é o personagem central, que precisa fazer de tudo para sobreviver.

15 — NFL 2K1 (2000)

O jogo de futebol americano “FL 2K1” é considerado uma versão mais aprofundada e refinada do jogo que o antecedeu.

14 — Halo: Combat Evolved (2001)

No jogo eletrônico de tiro em primeira pessoa, o jogador assume o papel de Master Chief, um super soldado ciberneticamente aprimorado. Ele precisa combater forças alienígenas que tentam descobrir os segredos de Halo, um mundo artificial.

13 — Super Mario Odyssey (2017)

Mario embarca em uma nova jornada através de mundos desconhecidos. Dessa vez, ele contará com a ajuda de um novo personagem: Cappy, um chapéu vivo que dá mais dinâmica ao jogo.

12 — Grand Theft Auto III (2001)

No jogo de tiro em terceira pessoa, os usuários devem completar missões e podem explorar o mundo aberto, completando desafios secundários.

11 — Metroid Prime (2002)

A protagonista Samus viaja pelo mundo de Tallon IV, onde precisa encontrar 12 Artefatos que abrem caminho para a cratera do meteoro de Phazon. Durante a busca, ela adquire novas habilidades.

10 — Perfect Dark (2000)

A nova agente do Instituto Carrington, Joanna Dark, deve descobrir a verdade por trás dos recentes avanços tecnológicos da dataDyne Corporation. Avanços que podem ter sérias consequências para a humanidade.

9 — Tony Hawk’s Pro Skater 3 (2001)

O jogo de Skate é o terceiro jogo da série “Tony Hawk’s”. Ele permite que o jogador desafie até quatro amigos em competições online.

8 — The Legend of Zelda: Breath of the Wild (2017)

O 19º título da série “The Legend of Zelda” foi um completo sucesso de vendas e de crítica. A história segue centrada no protagonista Link, que acorda em uma terra devastada após cem anos de sono e precisa recuperar suas memórias e derrotar o grande mal.

7 — Grand Theft Auto V (2013)

O sétimo título principal da série “Grand Theft Auto” é ambientado no estado ficcional de San Andreas. A história acompanha um jogador seguindo três criminosos que precisam realizar assaltos sob a perseguição de uma agência governamental.

6 — Super Mario Galaxy 2 (2010)

A princesa Peach convida Mario para o “Festival de Estrelas”. No caminho, o protagonista encontra outro personagem: Master Luma, e os três seguem para o castelo, onde acontecerá o evento. Ao chegar ao local, a princesa é raptada e levada para o espaço.

5 — Super Mario Galaxy (2007)

Um sucesso comercial e de crítica, o jogo foi considerado um dos melhores da história. Nele, Mario viaja por diferentes galáxias com o objetivo de coletar Estrelas do Poder, adquiridas ao completar missões, derrotar chefões ou alcançar uma área específica.

4 — SoulCalibur (1999)

A segunda franquia da série “Soul Edge”, o jogo de luta apresentou novos e ainda mais fortes lutadores, além de renovar a aparência gráfica.

3 — Grand Theft Auto IV (2008)

O sexto título principal da série “Grand Theft Auto”, é jogado em terceira pessoa. Seu campo aberto pode ser atravessado a pé ou em veículos. Os jogadores controlam Niko Bellic, que precisa enfrentar missões envolvendo tiros.

2 — Tony Hawk’s Pro Skater 2 (2000)

A segunda edição da série “Tony Hawk’s” conta com os mesmos skatistas do primeiro jogo e outros três novos personagens: Steve Caballero, Eric Koston e Rodney Mullen. Há vários estágios em diferentes lugares ao redor do mundo, como Montana, Marselha e Nova York.

1 — The Legend of Zelda: Ocarina of Time (1998)

O quinto jogo da série “The Legend of Zelda” continua centrado em Link, na terra de Hyrule. O protagonista é enviado a uma aventura para impedir Ganondorf, Rei da tribo dos Gerudo, de obter a Triforce, uma relíquia sagrada que garante poderes ao seu portador.