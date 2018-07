100 melhores filmes de horror de todos os tempos

O site americano Business Insider publicou uma seleção com os melhores filmes de horror de todos os tempos. Os títulos foram organizados do pior ao melhor, de acordo com notas atribuídas por críticos de cinema do site especializado Rotten Tomatoes. Além de clássicos de dar arrepios como “Psicose” (1960), de Alfred Hitchcock; “O Massacre da Serra Elétrica” (1974), de Tobe Hooper; e “O Bebê de Rosemary” (1968), de Roman Polanski; foram considerados também híbridos, que misturam horror e comédia, aventura ou fantasia. Entre eles estão: “É o Fim” (2013), de Evan Goldberg e Seth Rogen; “Frankenweenie” (2012), de Tim Burton; e “Todo Mundo Quase Morto” (2004), de Edgar Wright.

100 — Willow Creek (2014), Bobcat Goldthwait 99 — Fragmentado (2017), M. Night Shyamalan 98 — A Santa que um Dia Sangrou (1989), Alejandro Jodorowsky 97 — Os Outros (2001), Alejandro Amenábar 96 — Invocação do Mal 2 (2016), James Wan 95 — Vestida Para Matar (1980), Brian De Palma 94 — Dracula: Pages from a Virgin’s Diary (2003), Guy Maddin 93 — Save the Green Planet! (2003), Joon-Hwan Jang 92 — A Casa do Diabo (2009), Ti West 91 — Somos o Que Somos (2013), Jim Mickle 90 — O Enigma de Outro Mundo (1982), John Carpenter 89 — Atividade Paranormal (2007), Oren Peli 88 — Sobrevivente (2014), Adam MacDonald 87 — Gremlins (1984), Joe Dante 86 — A Autópsia (2016), André Øvredal 85 — Primavera (2014), Justin Benson e Aaron Moorhead 84 — Viagens Alucinantes (1980), Ken Russell 83 — A Field in England (2014), Ben Wheatley 82 — Possuída (2000), John Fawcett 81 — Seres Rastejantes (2006), James Gunn 80 — A Profecia (1976), Richard Donner 79 — Abismo do Medo (2005), Neil Marshall 78 — Boa Noite, Mamãe (2014), Severin Fiala e Veronika Franz 77 — Poder Sem Limites (2012), Josh Trank 76 — É o Fim (2013), Evan Goldberg e Seth Rogen 75 — The Devil’s Candy (2015), Sean Byrne 74 — Donnie Darko (2001), Richard Kelly 73 — Retrato de um Assassino (1986), John McNaughton 72 — Poltergeist: O Fenômeno (1982), Tobe Hooper 71 — Um Lobisomem Americano em Londres (1981), John Landis 70 — Quando Chega a Escuridão (1987), Kathryn Bigelow 69 — Extermínio (2002), Danny Boyle 68 — O Orfanato (2007), J.A. Bayona 67 — Rastro de Maldade (2015), S. Craig Zahler 66 — Jogo Perigoso (2017), Mike Flanagan 65 — Cronos (1993), Guillermo del Toro 64 — O Iluminado (1980), Stanley Kubrick 63 — Louca Obsessão (1990), Rob Reiner 62 — O Vidente (1983), Michael Piller e Shawn Piller 61 — Invocação do Mal (2013), James Wan 60 — O Exorcista (1973), William Friedkin 59 — A Bruxa de Blair (1999), Daniel Myrick e Eduardo Sánchez 58 — Frankenweenie (2012), Tim Burton 57 — Deixe-me Entrar (2010), Matt Reeves 56 — O Massacre da Serra Elétrica (1974), Tobe Hooper 55 — A Pequena Loja dos Horrores (1986), Frank Oz 54 — O Homem de Palha (1973), Robin Hardy 53 — O Homem nas Trevas (2016), Fede Alvarez 52 — Ainda Estamos Aqui (2015), Ted Geoghegan 51 — O Fantasma da Ópera (1925), Rupert Julian e Lon Chaney 50 — Despertar dos Mortos (1978), George A. Romero 49 — A Mosca (1986), David Cronenberg 48 — Eraserhead (1977), David Lynch 47 — Suspiria (1977), Dario Argento 46 — O que Aconteceu com Baby Jane? (1962), Robert Aldrich 45 — Ao Cair da Noite (2017), Trey Edward Shults 44 — Drácula (1931), Tod Browning 43 — Zumbilândia (2009), Ruben Fleischer 42 — Todo Mundo Quase Morto (2004), Edgar Wright 41 — O Hospedeiro (2006), Joon-ho Bong 40 — A Hora do Pesadelo (1984), Wes Craven 39 — Invasão Zumbi (2016), Sang-ho Yeon 38 — A Hora dos Mortos-Vivos (1985), Stuart Gordon 37 — O Labirinto de Kubrick (2012), Rodney Ascher 36 — The Love Witch (2016), Anna Biller 35 — Nosferatu: O Vampiro da Noite (1979), Werner Herzog 34 — Halloween: A Noite do Terror (1978), John Carpenter 33 — O Jovem Frankenstein (1974), Mel Brooks 32 — Entes Queridos (2012), Sean Byrne 31 — Uma Noite Alucinante: A Morte do Demônio (1981), Sam Raimi 30 — Carrie, a Estranha (1976), Brian De Palma 29 — Invasores de Corpos (1978), Philip Kaufman 28 — Arraste-me para o Inferno (2009), Sam Raimi 27 — Garota Sombria Caminha pela Noite (2014), Ana Lily Amirpour 26 — Os inocentes (1961), Jack Clayton 25 — O Silêncio do Lago (1988), George Sluizer 24 — Inverno de Sangue em Veneza (1973), Nicolas Roeg 23 — O Segredo da Cabana (2012), Drew Goddard 22 — Os Pássaros (1963), Alfred Hitchcock 21 — Godzilla: O Monstro do Mar (1956), Ishirô Honda e Terry O. Morse 20 — O Silêncio dos Inocentes (1991), Jonathan Demme 19 — Uma Noite Alucinante 2 (1987), Sam Raimi 18 — A Bruxa (2015), Robert Eggers 17 — O Labirinto do Fauno (2006), Guillermo del Toro 16 — Os Olhos Sem Rosto (1960), Georges Franju 15 — A Noite dos Mortos-Vivos (1968), George A. Romero 14 — Monstros (1932), Tod Browning 13 — Aliens: O Resgate (1986), James Cameron 12 — Deixa Ela Entrar (2008), Tomas Alfredson 11 — Corrente do Mal (2014), David Robert Mitchell 10 — Frankenstein (1931), James Whale 9 — O Bebê de Rosemary (1968), Roman Polanski 8 — O Babadook (2014), Jennifer Kent 7 — A Noiva de Frankenstein (1935), James Whale 6 — Repulsa ao Sexo (1965), Roman Polanski 5 — King Kong (1933), Merian C. Cooper e Ernest B. Schoedsack 4 — Nosferatu (1922), F.W. Murnau 3 — Psicose (1960), Alfred Hitchcock 2 — O Gabinete do Dr. Caligari (1920), Robert Wiene 1 — Corra! (2017), Jordan Peele