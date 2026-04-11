Se você gostou de “Se7ven” e outros filmes de crime, vai querer ver esse suspense com Morgan Freeman no Prime Video

Em “Muti: Crime e Poder”, dirigido por George Gallo o detetive Boyd (Cole Hauser), aposentado no Mississippi, aceita voltar à ativa quando uma série de assassinatos com sinais de mutilação ritual coloca a polícia local sem resposta, e ele decide investigar para dar algum sentido à própria perda.

Boyd não volta por heroísmo. Ele volta porque ficar parado piora as coisas. Quando os primeiros relatórios chegam à delegacia, com descrições de corpos mutilados de forma específica, a equipe trava. Ninguém ali reconhece o padrão, ninguém sabe por onde começar. Boyd entra porque conhece o procedimento básico: olhar, comparar, anotar. Ele revisa fotos, laudos, horários, e encontra repetição onde outros viam caos. Esse pequeno avanço não resolve o caso, mas muda a posição dele dentro da equipe, que passa a depender do seu olhar.

O problema é que método não basta quando o conteúdo foge do repertório local. Boyd percebe que precisa de alguém que entenda o significado por trás dos cortes. Sem isso, qualquer pista vira tentativa no escuro. Ele decide sair do circuito policial e procurar ajuda fora, o que já indica que a investigação não vai seguir o caminho tradicional.

Conhecimento como moeda

É aí que entra Mackles (Morgan Freeman), professor de estudos africanos. Boyd leva o que tem: fotos, anotações, perguntas diretas. Mackles reconhece o ritual como Muti, prática ligada a crenças específicas, e começa a traduzir o que aquilo significa. De repente, os crimes deixam de ser apenas violentos e passam a ter lógica interna.

Mas Mackles não entrega tudo de uma vez. Ele escolhe palavras. Boyd percebe rápido que não está diante de uma fonte neutra. Cada informação vem com filtro, o que obriga o detetive a negociar, insistir, às vezes recuar. A investigação avança, mas sempre em ritmo controlado por quem detém o conhecimento. Isso cria uma dependência incômoda: Boyd precisa de Mackles, mesmo desconfiando dele.

A investigação ganha corpo

Com as novas informações, Boyd redefine o caminho. Ele cruza desaparecimentos com possíveis conexões culturais, revisita locais que antes pareciam irrelevantes e começa a montar um padrão mais claro. A busca deixa de ser ampla e passa a ser direcionada, o que economiza tempo, mas aumenta a pressão. Agora, errar significa perder uma oportunidade concreta.

Dentro da polícia, nem todos acompanham esse raciocínio. Alguns agentes acham o caminho arriscado, outros querem resultados imediatos sem entender o contexto. Boyd fica no meio desse embate, tentando manter a investigação coerente enquanto lida com prazos e desconfiança. Ele não tem mais o cargo oficial, mas assume a responsabilidade na prática, o que aumenta o peso de cada decisão.

Desconfiança muda o jogo

A relação com Mackles começa a rachar quando Boyd percebe inconsistências. Certas informações não batem com os registros, algumas respostas parecem incompletas. Boyd confronta, Mackles contorna. Não há um rompimento, mas o clima muda. O professor deixa de ser apenas aliado e passa a ser também um ponto de dúvida.

Boyd precisa decidir: continua com a única pessoa que entende o ritual ou rompe e perde acesso ao conhecimento? Ele segue, mas com cautela. Passa a checar tudo, a desconfiar de detalhes, a testar o que ouve. Isso desacelera o processo, mas evita que ele avance no escuro. A investigação fica mais lenta, porém mais segura.

Há um momento em que Boyd age mais rápido do que deveria, ou melhor, ele acelera uma decisão com base em informações incompletas porque sabe que o tempo não está do lado dele. Esse tipo de escolha não é heroica, é prática. E tem custo.

Pressão até o limite

Quando a investigação se aproxima do suspeito, o ritmo muda de novo. Boyd intensifica buscas, revisita pistas e tenta antecipar o próximo passo do assassino. Cada deslocamento tem objetivo, cada retorno a um local anterior busca algo que passou despercebido. O cerco se fecha, mas não sem risco.

Mackles continua influente, agora mais envolvido nas decisões. Boyd aceita essa presença porque precisa dela, mas mantém vigilância. A parceria vira uma negociação constante de confiança e controle. Ninguém ali tem domínio completo da situação.

“Muti: Crime e Poder” não tenta explicar demais, não se perde em discursos. Mostra um homem tentando trabalhar enquanto carrega algo que não se resolve. E, como em qualquer investigação real, cada avanço cobra tempo, energia e um pouco mais de estabilidade emocional.