A história brutal de Robert Walser, o escritor que desapareceu antes de morrer

A fotografia policial ainda incomoda. O corpo de Robert Walser está deitado na neve de Herisau, em 25 de dezembro de 1956, os pés afastados, o chapéu escuro caído um pouco além, a roupa absorvendo aquele branco imenso sem conseguir pertencer a ele. Não há plateia. Não há ninguém tentando transformar a cena em destino exemplar. Há neve, campo aberto, um frio que a imagem quase entrega, e um homem pequeno demais dentro do casaco. É uma imagem dura. Também é uma cilada. A tentação de ler Walser de trás para diante é enorme. O escritor que morreu sozinho durante uma caminhada, depois de décadas num sanatório, parece pedir uma chave única, um fecho limpo, qualquer coisa que organize a desolação. Mas quase tudo, no caso dele, estraga esse conforto.

Walser nasceu em 1878, em Biel, na Suíça, numa família numerosa e de dinheiro curto. Saiu cedo da escola, fez formação comercial, foi balconista, escriturário, assistente, empregado de escritório, ajudante de biblioteca, homem de tarefas pequenas e salário curto, desses que aprendem cedo o peso exato de um casaco gasto, o preço de uma pensão, a secura de um corredor de repartição no fim da tarde. Isso não serve apenas para colorir a biografia do autor pobre. Serve para localizar a matéria da sua literatura. Walser foi um escritor do rebaixamento, da obediência, do homem lateral, da criatura que vive de favor, cumpre ordens, anda a pé e observa sem ser vista. Em outros autores, esse material teria produzido manifesto, caricatura social ou amargura mais barulhenta. Nele virou outra coisa. Virou deslocamento, timidez, ironia baixa, uma lucidez que parece pedir desculpa por existir.

Antes do mito do internado, houve o escritor vivo, ativo, ainda em movimento, ainda que sempre precário. Entre o fim do século 19 e as primeiras décadas do século 20, Walser publicou poemas, prosas breves, romances como “Os Irmãos Tanner”, “O Ajudante” e “Jakob von Gunten”, e foi montando uma voz que parecia menor apenas para quem confunde estatura com volume. Sua frase podia ser leve, sinuosa, caprichosa às vezes, mas por baixo dessa superfície havia uma inteligência pouco domesticável, uma atenção nervosa ao ridículo das hierarquias e à humilhação miúda da vida moderna. Kafka leu Walser com atenção. Musil percebeu cedo o que havia ali. Walter Benjamin, mais tarde, entendeu uma coisa central: aquela escrita fazia do apagamento uma forma, mas sem transformar o apagamento em virtude ou ornamento.

A vida pequena, o mundo enorme

A tragédia de Walser não cabe com facilidade nas categorias mais vistosas. Ele não é Quiroga, atravessado por mortes em série, nem Sylvia Plath em combustão aberta. Sua tragédia é a do homem que vai perdendo aderência ao mundo. Pouco dinheiro, pouca estabilidade, pouca autoridade sobre a própria vida, poucos vínculos duráveis, pouca vocação para se impor. É uma ruína sem clarins. Um desgaste. Uma retirada que não acontece de uma vez, mas por uma sucessão de recuos menores, cada um quase banal, todos juntos decisivos. Em Walser, até a ambição parece andar de meias, como se não quisesse fazer barulho no quarto ao lado.

Essa condição material nunca ficou fora da obra. Ela entrou inteira, só que filtrada por uma prosa que evitava a ênfase e desconfiava das grandes declarações. Seus narradores são alunos, serviçais, ajudantes, caminhantes, homens disponíveis demais para o desejo dos outros, insuficientes para os rituais do sucesso. Há neles uma mistura singular de submissão e malícia, humildade e resistência, boa vontade e sabotagem íntima. Walser parecia saber que a vida moderna produz muita gente sem centro e sem nome, e que a literatura, ocupada demais com feitos, crises de grande porte e personagens de sombra longa, olhava pouco para esse conjunto de figuras menores, essas existências que não entram na sala para dominá-la, mas para atravessá-la, recolher um objeto do canto e sair de novo. Esse movimento, tão pequeno à primeira vista, foi uma das maneiras mais discretas e duradouras de alargar a prosa moderna.

A família acrescenta outra camada de desolação, mais funda porque menos teatral. O irmão Ernst morreu depois de uma longa doença mental. O irmão Hermann morreu por suicídio. Outros vínculos se afrouxaram com o tempo, como se a família inteira fosse perdendo espessura, dissipando-se sem grande ruído, ocupando cada vez menos espaço no mundo. O próprio Robert nunca construiu uma vida doméstica estável. Quase não teve posse, quase não teve casa, quase não teve centro. Seus endereços parecem provisórios mesmo quando duram. Pensão, quarto alugado, mudança, emprego breve, outra mudança. Há uma tristeza muito física nisso, uma tristeza de gaveta rasa, mesa emprestada, cama estreita, colarinho repetido. Não a tragédia em pose. A tragédia administrada em silêncio, a que se instala nos objetos antes de dar nome a si mesma.

Nos anos finais de produção mais intensa, a própria escrita pareceu recuar de tamanho. Walser passou a escrever a lápis em letra microscópica, sobre pedaços de papel, cartões, envelopes, folhas reaproveitadas. Durante muito tempo, aqueles textos pareceram indecifráveis. Foram tomados por rabiscos, resíduos, pequenos destroços. Depois vieram a leitura paciente e o nome que os consagrou, microgramas. O gesto continua perturbador. Há ali invenção formal, claro, mas há também retração, camuflagem, um desejo de diminuir a própria presença até a borda do ilegível. Como se a literatura precisasse continuar, mas sem ocupar espaço demais. Como se escrever ainda fosse possível, desde que quase não parecesse escrita. Ninguém faz isso por elegância. Há outra coisa trabalhando aí, uma necessidade talvez mais funda e menos nobre, uma mistura de defesa, recuo e teimosia. Um resto de impulso que se nega a desaparecer direito.

O desaparecimento em vida

Em 1929, depois de um período de deterioração psíquica, Walser foi internado no hospital psiquiátrico de Waldau. Mais tarde seria transferido para Herisau, onde permaneceria até morrer. A longa internação é o centro escuro da biografia, não porque forneça um clímax, mas porque produz uma forma lenta de desaparecimento em vida. O autor que fez da mobilidade mental e da deriva uma arte termina submetido a corredores, horários, vigilância, repetição, passeios permitidos, rotina administrada. O escritor da caminhada permanece vivo, mas dentro de um regime de contenção. O mundo não o perde de uma vez. Vai perdendo aos poucos. Primeiro a circulação, depois a presença pública, depois a obra recente, depois quase o nome. É isso que torna o caso Walser tão difícil de suportar. Não há queda com estrondo. Há uma redução prolongada.

Robert Walser

Nesse ponto, a lenda ameaça tomar o lugar do homem. O internado por décadas, o excêntrico, o quase santo da leveza, o anjo pobre da modernidade. Convém desconfiar. Walser não foi apenas vítima, nem apenas emblema. Havia nele algo mais difícil de fixar, um desconforto persistente diante do peso social das identidades estáveis, uma recusa funda à solenidade, uma alergia ao papel do autor como figura central demais de si mesma. Isso não explica a doença, muito menos justifica a clausura, mas impede que a biografia seja arrumada como fábula triste. Walser escrevia de viés. Vivia, ao que tudo indica, assim também. Sem muita proteção. Sem grande aparato. Às vezes, talvez, sem defesa suficiente. Há vidas que parecem pedir amparo desde cedo e, ainda assim, passam quase inteiras sem encontrá-lo.

E, ainda assim, não virou só caso clínico nem objeto de piedade póstuma. Virou referência, depois culto, depois presença incontornável para quem leva a sério a história da prosa moderna. Parte disso se deve à obra, que envelheceu melhor do que muita literatura mais ruidosa do seu tempo. Parte se deve à cadeia de leitores que o resgatou e o manteve aceso. Kafka, Benjamin, Musil, Hesse, Canetti, depois Sebald. Parte se deve também à matéria mesma da vida, que parece feita para agarrar a imaginação. O escritor errante. O homem dos manuscritos minúsculos. O internado por décadas. O morto na neve no dia de Natal. Em mãos piores, tudo isso daria um santinho de nicho, um relicário de excentricidade literária. Com Walser acontece outra coisa. Quanto mais se aproxima, menos alegoria sobra. Fica o atrito de uma vida real, desarrumada, vulnerável, por vezes até prosaica demais para caber num mito elegante. É justamente aí que a lenda ganha peso, não apesar da realidade, mas por causa dela.

Por que ele ficou

Sua importância literária nasce justamente do lugar aparentemente mais fraco. Walser ampliou a zona do que podia ser narrado e de quem podia narrar. Fez literatura de empregados, alunos, serviçais, ajudantes, vagantes, figuras sem autoridade, homens sem presença pública, criaturas que raramente recebem o privilégio da centralidade. Trabalhou a miniatura não como diminuição, mas como método de visão. Inventou um modo de caminhar escrevendo e de escrever caminhando, como se a frase só encontrasse precisão quando perdesse a arrogância. Sua grandeza passa por aí. Ele retirou peso sem retirar densidade. Retirou pose sem empobrecer o pensamento. Retirou o estrondo e deixou a vibração.

Isso mudou o mundo literário de forma discreta, mas funda. Sem Walser, a literatura do século 20 seria mais sonora, mais rígida, mais fascinada por protagonistas excessivamente conscientes de si. Ele abriu espaço para outra sensibilidade, em que o pensamento se move de lado, o narrador hesita sem enfraquecer, e o detalhe aparentemente ínfimo carrega uma carga moral e perceptiva enorme. Há autores que deixam descendência barulhenta. Walser deixou outra coisa. Deixou um tipo de respiração. Um modo de baixar a voz sem perder intensidade, de olhar para a pequenez sem tratá-la como resíduo, de admitir que boa parte da vida humana se passa abaixo do nível em que a história costuma acender seus refletores. Parece pouco. Não é. Quase nunca é.

A lenda existe porque a vida e a obra se tocaram numa frequência rara. Walser escreveu como quem se desloca lateralmente, sem empurrar o leitor com o ombro, sem exigir reverência, sem decorar a própria fragilidade. Viveu, ao que tudo indica, sob a mesma inclinação. E desapareceu quase por completo antes de ser reencontrado. A neve de Herisau continua voltando cada vez que seu nome retorna, mas não como selo romântico. Ela volta como matéria. Frio, campo aberto, o corpo escuro de um homem que tinha passado a vida inteira reduzindo o próprio volume sem jamais reduzir a precisão do que via. Talvez seja isso que ainda perturbe. Nem toda tragédia explode. Algumas apagam devagar uma pessoa que aprendeu a permanecer justamente naquilo que parecia menor: o passo, o desvio, o quase nada, a frase que mal ergue a voz e, ainda assim, fica.