O filme que ganhou 246 prêmios, além de 6 estatuetas do Oscar: o fenômeno que está no Prime Video

Existe um momento, logo no início de “La La Land: Cantando Estações”, em que tudo parece grande demais para dar certo. Dirigido por Damien Chazelle, o filme acompanha Mia (Emma Stone), uma aspirante a atriz que vive de audições frustradas, e Sebastian (Ryan Gosling), um pianista obstinado em preservar o jazz tradicional, em uma Los Angeles que oferece oportunidades com uma mão e as retira com a outra.

A história começa em um engarrafamento aparentemente banal, desses que transformam minutos em pequenas eternidades. De repente, motoristas saem de seus carros e começam a cantar e dançar sobre o asfalto quente. É um espetáculo tão ousado que chega a causar desconfiança: será que o restante do filme sustenta esse nível de energia? A resposta vem aos poucos, sem pressa, e com um tipo de inteligência que prefere negociar expectativas a simplesmente superá-las.

Os protagonistas

Mia surge logo depois, trabalhando em uma cafeteria dentro de um estúdio de cinema, um detalhe nada casual. Ela serve cafés para pessoas que vivem exatamente o sonho que ela tenta alcançar. Entre um pedido e outro, corre para testes que raramente dão em alguma coisa. Diretores interrompem suas falas, atendem telefonemas no meio da cena, ou simplesmente não prestam atenção. Ainda assim, ela insiste. Não por ingenuidade, mas porque recuar significaria admitir que o esforço não tem retorno imediato.

Sebastian, por outro lado, está sempre a um passo de perder o emprego. Pianista talentoso, ele aceita tocar em bares e restaurantes onde o repertório precisa ser previsível. Quando tenta improvisar, e ele sempre tenta, paga o preço. Em uma dessas ocasiões, é demitido na hora, sem margem para negociação. Ele quer abrir um clube de jazz, manter viva uma tradição que poucos parecem interessados em financiar. O problema é que ideal não paga aluguel, e a cidade não costuma esperar.

O encontro entre os dois não acontece de forma mágica, mas insistente. Primeiro se cruzam, depois se ignoram, até que finalmente se reconhecem. Quando isso acontece, há uma espécie de acordo silencioso: eles entendem o que o outro está tentando construir. E, mais importante, reconhecem o quanto isso custa. A relação cresce nesse terreno instável, onde afeto e ambição disputam espaço o tempo todo.

Aproximação lenta

Aos poucos, Mia e Sebastian passam a compartilhar mais do que conversas. Ele ajuda a revisar falas, ela escuta suas ideias sobre música, e os dois começam a ajustar suas rotinas para caberem um no mundo do outro. É bonito, mas também é frágil. Porque enquanto o vínculo se fortalece, as exigências externas aumentam. E Los Angeles não costuma facilitar para quem ainda não provou seu valor.

Quando Sebastian recebe a proposta de integrar uma banda com maior visibilidade e estabilidade financeira, ele aceita. Não é exatamente o que ele queria, mas resolve um problema imediato: dinheiro. A decisão, no entanto, ocupa seu tempo, muda sua rotina e cria uma distância real entre ele e Mia. Enquanto isso, ela decide apostar em algo próprio: escreve um monólogo, aluga um pequeno teatro e assume o risco de colocar sua história no palco.

Essa escolha é talvez a mais corajosa do filme. Mia não espera mais ser escolhida ela se coloca em posição de ser vista. Organiza tudo sozinha, convida pessoas, investe o pouco que tem. Na noite da apresentação, o público é menor do que o esperado. Ainda assim, ela entra em cena. Não há glamour nesse momento, apenas esforço e vulnerabilidade. O retorno não é imediato, e o impacto parece pequeno. Mas algo muda.

Condução leve

Há também espaço para leveza, e o filme sabe usar isso com precisão. Em um jantar que deveria ser tranquilo, Mia e Sebastian tentam rir das próprias dificuldades. As piadas aparecem, o clima até melhora por alguns minutos, mas o desconforto permanece. O humor, aqui, não resolve, apenas adia. E isso torna a cena mais honesta do que qualquer grande declaração.

Chazelle conduz tudo com uma sensibilidade rara. A música não surge como escapismo, mas como extensão dos sentimentos que os personagens ainda não conseguem organizar em palavras. Os números musicais não interrompem a história; eles a empurram. E, muitas vezes, revelam mais do que os diálogos.

O que “La La Land: Cantando Estações” faz é colocar duas perguntas na mesa: até onde alguém está disposto a ir por um sonho, e o que fica pelo caminho quando se decide não abrir mão dele? Mia e Sebastian não têm respostas prontas. Eles tentam, erram, recalculam. Às vezes avançam, outras vezes perdem terreno.