Melhores filmes de 2018 para assistir na Netflix

Alex Strangelove, Craig Johnson



Alex Truelove está no último ano do Ensino Médio. Com um currículo exemplar, ele tem um grande futuro pela frente. Contudo, antes de se formar ele deseja cumprir um objetivo: perder a virgindade com a sua namorada, Claire. O problema é que antes disso ele conhece Elliot, um garoto gay que lhe mostrará as coisas por outra perspectiva.