O block da vida real

O block nas redes sociais é muito bem-vindo. Às vezes não há medida melhor a tomar do que despachar de vez a mala de sua timeline com um block em sua cara. O block no Face, no X ou em qualquer rede social pode ser libertador, em todos os sentidos. Também faz muito bem bloquear vendedores de lojas em que você foi uma vez na vida, mas que pegaram o seu telefone e agora enchem o seu Zap de promoções merdas pra você voltar à loja. Bloquear pessoas nas redes sociais tem muitas vantagens. A questão que pega é a seguinte: só dá para bloquear nas redes sociais! Na vida real não é possível! Não adianta nem tentar!

Lembra daquele cara que foi seu colega de trabalho, que era chato pra cacete, que você comemorou quando foi demitido? Pois esse cara arranjou um novo emprego e agora é corretor de planos de saúde e acha que vai te convencer a trocar o seu plano para um bem baratinho e bem merda. Você já o baniu do seu Facebook, já excomungou do seu Instagram, mas ele continua te encontrando na rua, porque o cara mora perto de você e não tem jeito, volta e meia você o encontra. Todas as vezes que ele esbarra contigo ele faz questão de te atazanar por uns dez minutos no mínimo para explicar as vantagens do plano de saúde que ele vende. Você até já tentou fingir que não o viu, já virou a cara, se escondeu, mas não adianta, na verdade isso é ainda pior porque o sujeito saca a sua intenção e estende os dez minutos de chatice para quase meia hora. Bloquear essa figura da sua vida seria uma boa, mas não rola.

Tem também os seus amigos que acham que podem conseguir o seu voto para o candidato deles. Você despacha o mala das suas redes sociais, mas não dá para fugir de encontrar o cara pessoalmente. Você vai a uma festa e o sujeito te avista lá do outro lado do salão e faz questão de cruzar a festa toda só para apresentar o programa de governo do seu candidato.

E tem também os seus amigos que torcem para o seu time adversário que te encontram justamente quando o time deles ganha do seu. Eles devem ficar de tocaia na frente do seu prédio, para poderem te sacanear assim que você sai de casa. A ideia de bloquear essas pessoas pelo menos até o próximo jogo seria uma boa, um block pessoal temporário. O problema é que quando o seu time ganhar, você também vai ser bloqueado e aí a vitória do seu time vai perder metade da graça!

Pois é, a tal da vida ao vivo e em cores tem essa questão da impossibilidade de se bloquear malas sem alça. Mas calma, gente, pelo andar da carruagem dentro de pouco tempo só vai haver vida virtual e esse problema será devidamente bloqueado de nossas vidas!