Melhores filmes que estreiam na Netflix em julho

As férias escolares estão se aproximando, e a Netflix já anunciou diversos lançamentos para o mês de descanso dos estudantes. A Bula selecionou os melhores e os reuniu em uma lista. Entre os títulos, há produções de diferentes gêneros, da comédia ao drama. Alguns destaques são as produções distribuídas pela Netflix: “Extinção” (2018), de Ben Young; e “Próxima Parada: Apocalipse” (2018), de David M. Rosenthal. Além deles, títulos já conhecidos do público também entram no acervo do serviço de streaming em julho, como é o caso de “Ricki and the Flash: De Volta pra Casa” (2015), de Jonathan Demme; e “Warcraft: O Primeiro Encontro de Dois Mundos” (2016), de Duncan Jones. Os filmes estão organizados de acordo com ano de lançamento, ou seja, sem seguir critérios classificatórios.

Extinção (2018), Ben Young Peter tem pesadelos nos quais a sua família morre. Um dia, ele percebe que os sonhos estranhos podem se tornar realidade quando o planeta é invadido por uma força destrutiva. O homem, então, começa a lutar para manter todas as pessoas que ama protegidas, e descobre uma força interior desconhecida.

Próxima Parada: Apocalipse (2018), David M. Rosenthal

Um misterioso apocalipse começa a colocar em risco o futuro da humanidade. Em meio ao caos, Will decide atravessar os Estados Unidos para tentar reencontrar a sua namorada, que está grávida. Ao iniciar a jornada, entretanto, ele descobre que a situação não está para brincadeira, e que encontrar a sua amada será mais difícil do que ele poderia imaginar.

Bajo la Piel de Lobo (2017), Samu Fuentes

Martinón, um caçador solitário, é o último habitante de um povoado no alto das montanhas. Ele só tem contato com outras pessoas na primavera, quando desce para o vale para comercializar as peles dos animais que caça. Tudo muda, porém, quando ele conhece uma mulher, que o fará experimentar novos sentimentos.

Dope: Um Deslize Perigoso (2015), Rick Famuyiwa

Malcolm é um nerd que vive em um violento bairro em Los Angeles. A sua vida consiste em estudar, planejar o futuro acadêmico e ensaiar com a sua banda de rock. No entanto, certa noite, ele vai a uma festa e volta para casa com uma mochila cheia de drogas por engano. Em vez de se livrar do conteúdo ilícito, ele resolve aproveitá-lo para tentar se dar bem.

Uma Repórter em Apuros (2016), Glenn Ficarra e John Requa

Kim Baker trabalha como repórter em uma emissora de Nova York. Disposta a dar uma guinada na carreira, ela aceita a proposta de se tornar correspondente no Afeganistão. A tarefa da jovem jornalista é cobrir atividades das tropas americanas no país. Ao se mudar, ela encontra um ambiente completamente diferente do que imaginava, se surpreende com os costumes locais, e precisa aprender a lidar com o perigo constante.

Sobrenatural: A Origem (2015), Leigh Whannell

O filme narra os eventos anteriores ao do primeiro filme da franquia. Sean Brenner e sua filha Quinn são aterrorizados por entidades misteriosas. Ao buscarem ajuda, a especialista em fenômenos paranormais Elise Rainier se envolve no caso. Elise tenta de todas as maneiras livrar a família das criaturas malignas que a cerca. Contudo, nem mesmo a experiência da especialista pode ser suficiente para lidar com a situação.

Ricki and the Flash: De Volta pra Casa (2015), Jonathan Demme

Ricki é uma cantora de rock que tem mais de 50 anos. Ela sempre se apresenta com a banda The Flash em um pequeno bar da cidade em que vive. Um dia, seu ex-marido, Pete, a telefona avisando que a filha, Julie, que ela não vê há décadas, foi abandonada pelo marido. Ricki, então, retorna ao lar que abandonou para tentar ajudar a filha a lidar com o momento difícil. O problema é que muitos ressentimentos vêm à tona com a sua chegada.

Pixels (2015), Chris Columbus

Em uma tentativa de encontrar vida fora da Terra, cientistas enviaram imagens e sons variados da cultura pop terrestre por diversos satélites. Um dia, uma das mensagens é receptada por seres de outro mundo. Dispostos a conquistar a humanidade, a raça alienígena cria monstros digitais inspirados em videogames clássicos dos anos 1980. Agora, a única alternativa para combater a ameaça é chamar os especialistas em jogos: Sam Brenner, Eddie Plant, e Ludlow Lamonsoff, além da tenente-coronel Violet Van Patten.

Vizinhos 2 (2016), Nicholas Stoller

Mac e Kelly esperam um segundo bebê. Por isso, vendem a casa em que vivem e se mudam para o subúrbio, para que as crianças tenham mais espaço e cresçam em segurança. No entanto, uma fraternidade ainda mais estrondosa do que aquela que tiveram como vizinha no primeiro filme se muda para a casa ao lado. Formada por mulheres, a Kappa Nu tira a paz da vizinhança. Para combatê-la, Mac e Kelly pedem ajuda a Teddy, seu antigo vizinho e inimigo.