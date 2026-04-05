Filme de ação com Chris Hemsworth e Halle Berry mal saiu dos cinemas e já chegou ao Prime Video

Bart Layton dirige “Caminhos do Crime” com um senso firme de espaço e de ritmo. Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Halle Berry e Barry Keoghan entram cedo em cena num policial que parte de roubos de joias ligados à 101 freeway, em Los Angeles. Mike Davis aparece como ladrão de gestos contidos e cálculo rigoroso, enquanto o detetive Lou Lubesnick enxerga um padrão nos golpes e insiste numa investigação que o resto da polícia já não acompanha com a mesma convicção. Desde o começo, a cidade pesa mais do que o costume nesse tipo de produção, porque a estrada, os bairros ricos, os hotéis e os negócios de luxo não servem como decoração, mas como parte da engrenagem do crime e da perseguição.

Esse desenho de cidade dá ao longa um chão concreto. Los Angeles surge como território de passagem, vigilância e dinheiro alto, e o filme se apoia nisso para evitar a tentação do cartão-postal e da grandiloquência. Quando Mike se move, ele parece responder a rotas, saídas, horários e portas específicas. Quando Lou avança, a sensação é a de alguém tentando cercar um adversário que conhece demais o terreno. A tensão vem dessa proximidade física entre caçador e presa, muito mais do que de qualquer truque de roteiro.

Crime e desgaste

Mike quer transformar um grande roubo em saída definitiva, e esse plano nasce cercado por dois riscos evidentes. De um lado, Lou fecha o cerco à medida que a investigação desgasta sua vida pessoal e sua posição dentro da polícia. De outro, Ormon entra em cena como força bruta, mais instável e menos paciente, alguém capaz de romper o código de contenção que Mike tenta preservar. Layton não precisa explicar demais essa diferença. Ela aparece nos preparativos, nas conversas tensas e no modo como um organiza cada passo enquanto o outro age por impulso, raiva e pressa.

Halle Berry ocupa um lugar decisivo como Sharon, corretora de seguros em crise com o trabalho e já cansada de um ambiente que a diminui. Quando ela cruza o caminho de Mike, a história deixa de ser apenas um duelo entre ladrão e policial e ganha outro foco, porque Sharon enxerga naquele universo uma chance de mexer no rumo da própria vida. O filme encontra aí uma das suas melhores linhas de força. Os clientes ricos, os escritórios elegantes e os negócios de luxo que cercam a rotina da personagem aproximam o crime do mundo respeitável de Los Angeles sem transformar essa aproximação em tese ou discurso. Basta ver quem circula por esses espaços e quem depende deles para continuar existindo.

Afeto sob tensão

Há ainda Maya, relação que enfraquece a regra de Mike de não criar vínculos e complica um plano que dependia justamente de frieza. As cenas entre os dois, afastadas do circuito imediato do crime, não mudam o rumo da história por anúncio, mas por atrito. Hemsworth sustenta bem esse deslocamento. Seu Mike continua rígido, econômico e atento, mas a proximidade afetiva faz essa rigidez parecer menos sinal de domínio do que um esforço constante para não se desmanchar diante de algo que o trabalho nunca soube prever. O personagem segue agindo como profissional, só que cada gesto passa a carregar um custo mais visível.

Layton se mostra mais seguro quando liga ação e geografia. Os roubos aparecem como operações velozes e limpas, apoiadas na malha viária de Los Angeles e nessa circulação pela 101 que ao mesmo tempo abre caminho e aperta o ar ao redor dos personagens. As perseguições de carro entram na hora certa, sem excesso, como descarga brusca num filme que prefere manter a tensão em fogo baixo durante boa parte do tempo. Barry Keoghan põe eletricidade nessa curva com um Ormon que ameaça desmontar qualquer cálculo. Ruffalo, por sua vez, sustenta Lou como um homem consumido pela própria investigação, alguém que já não separa trabalho, teimosia e ferida íntima. “Caminhos do Crime” encontra sua melhor forma quando junta a freeway, o assalto milionário, a corretora desencantada, Maya, Money e Ormon numa mesma linha de desgaste. Ao fim de cada movimento, ficam o brilho frio das joias, a mão dura no volante e o calor preso sobre o concreto da 101.