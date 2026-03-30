Um dos remakes mais amados de todos os tempos está na HBO Max

Em “A Fantástica Fábrica de Chocolate” (2005), dirigido por Tim Burton, o excêntrico Willy Wonka (Johnny Depp) decide abrir sua lendária fábrica ao público e lança um concurso mundial para escolher um herdeiro, reunindo cinco crianças, entre elas Charlie Bucket (Freddie Highmore), dentro de um espaço onde cada passo parece encantado, mas funciona como um teste silencioso de caráter.

A história começa fora dos portões, no frio cotidiano de Charlie, um menino que vive com a família em condições modestas, espremido entre contas, expectativas e pequenas frustrações. É justamente desse lugar de escassez que surge o gesto mais improvável: encontrar um dos cobiçados bilhetes dourados escondidos nas barras de chocolate Wonka. O prêmio não é apenas uma visita, é acesso a um mundo que ninguém vê há quinze anos. E, para Charlie, isso já altera sua posição no mundo: de espectador distante a participante direto de algo extraordinário.

Quando os portões finalmente se abrem, o filme muda de chave. O que antes era expectativa vira experiência concreta, guiada por um anfitrião que não segue nenhuma lógica convencional. Willy Wonka, interpretado por Johnny Depp com uma mistura curiosa de delicadeza e estranheza, conduz o grupo por corredores e salas que parecem saídos de um sonho, mas um sonho com regras muito específicas. Ele controla o ritmo, decide o que mostrar e, principalmente, observa.

As outras crianças entram nesse espaço com posturas muito diferentes. Augustus Gloop (Philip Wiegratz) age por impulso, Veruca Salt (Julia Winter) transforma tudo em exigência, Violet Beauregarde (AnnaSophia Robb) encara a visita como uma competição e Mike Teavee (Jordan Fry) tenta racionalizar o que não deveria ser racionalizado. Cada um reage à fábrica como extensão de quem já era antes de entrar. E é aí que o filme encontra sua engrenagem mais interessante: o passeio não muda as crianças, ele apenas expõe, com mais intensidade, aquilo que elas já carregavam.

Charlie, por outro lado, se move de forma mais contida. Ao lado do avô Joe (David Kelly), ele observa antes de agir, escuta antes de decidir. Não é passividade, é uma forma diferente de presença. Enquanto os outros tentam dominar o espaço, Charlie parece entender que, ali dentro, quem realmente define as regras não é o visitante.

Tim Burton constrói esse ambiente com uma estética que mistura o encantamento infantil com uma leve sensação de desconforto. Nada é exatamente ameaçador, mas também não é completamente seguro. A fábrica é colorida, vibrante, cheia de invenções absurdas, rios de chocolate, máquinas improváveis, criaturas que trabalham em perfeita sincronia, mas há sempre uma camada de imprevisibilidade. E isso muda o comportamento de quem está ali dentro. Cada decisão passa a ter peso, mesmo quando parece banal.

O humor surge justamente dessa tensão. Wonka fala coisas inesperadas, interrompe raciocínios, ignora convenções sociais. Ele não tenta agradar, e, curiosamente, isso o torna ainda mais fascinante. Há momentos em que sua postura beira o desconforto, especialmente na forma como lida com as crianças e seus erros, mas o filme trata isso com uma leveza que evita transformar a experiência em algo pesado. O riso vem, muitas vezes, do contraste entre o que se espera de um anfitrião e o que ele realmente entrega.

Ao longo da visita, o grupo vai se reduzindo. Não por acaso, mas como consequência direta das escolhas feitas dentro daquele espaço. E o roteiro não precisa explicar isso em voz alta, ele mostra. Cada atitude precipitada, cada excesso, cada tentativa de burlar as regras cobra um preço imediato. A fábrica responde. E essa resposta é sempre prática: alguém deixa de avançar.

Charlie segue. Não porque seja perfeito, mas porque entende, ainda que intuitivamente, o tipo de comportamento que aquele lugar exige. Ele não tenta acelerar o processo, nem disputar protagonismo. E, aos poucos, essa postura deixa de ser apenas um traço de personalidade e passa a ser um diferencial concreto.

“A Fantástica Fábrica de Chocolate” funciona, assim, como uma história sobre acesso e permanência. Entrar já é raro. Permanecer exige algo mais difícil de medir, e que o filme prefere mostrar em gestos simples, decisões pequenas, escolhas quase invisíveis. Tim Burton não transforma isso em discurso; ele deixa que o próprio percurso revele.

E quando o passeio se aproxima do fim, o que está em jogo já não é apenas a promessa inicial de um prêmio. É a forma como cada personagem lidou com a oportunidade que recebeu. Wonka continua no controle, observando, ajustando, decidindo. Mas, naquele ponto, já não se trata apenas dele, trata-se de quem conseguiu atravessar a fábrica sem se perder dentro dela.