Esqueça a realidade: a aventura fantástica e emocionante com Jason Momoa, na Netflix

Em “Aquaman 2: O Reino Perdido”, dirigido por James Wan, a história acompanha Arthur Curry (Jason Momoa) em um momento delicado: agora rei de Atlântida, ele precisa conciliar a vida política no fundo do oceano com suas responsabilidades na superfície, enquanto tenta proteger sua família e manter o equilíbrio entre dois mundos que nunca se entendem completamente. O problema surge quando Arraia Negra (Yahya Abdul-Mateen II) retorna mais perigoso do que antes, empunhando o misterioso Tridente Negro, um artefato que libera uma força antiga e difícil de controlar, e decide transformar sua vingança pessoal em algo muito maior, ameaçando não só Atlântida, mas o planeta inteiro.

Arthur começa o filme tentando sustentar uma rotina quase impossível. Ele divide o tempo entre reuniões políticas, decisões estratégicas e momentos com sua família, mas claramente não nasceu para a burocracia. Há um certo humor nisso, ele parece mais confortável enfrentando criaturas gigantes do que lidando com protocolos de corte, e o filme usa bem essa tensão para humanizá-lo. Só que essa tentativa de equilíbrio rapidamente desmorona quando surgem sinais de que Arraia Negra não apenas sobreviveu, mas evoluiu.

Arraia Negra não é mais um vilão movido apenas por raiva. Ao encontrar o Tridente Negro, ele passa a operar com outro tipo de poder, mais instável, mais antigo, quase como se estivesse lidando com algo que também o manipula. Essa mudança altera completamente o jogo. Seus ataques deixam de ser diretos e passam a ter consequências maiores, afetando ambientes inteiros e criando uma sensação de ameaça que cresce a cada movimento.

Diante disso, Arthur percebe que não consegue lidar com a situação sozinho. É aí que entra uma das decisões mais interessantes da trama: ele procura Orm (Patrick Wilson), seu meio-irmão e antigo inimigo. Orm, que já foi rei e adversário direto de Arthur, agora se torna a única pessoa capaz de ajudá-lo a entender certas dinâmicas do mundo submarino e, principalmente, a enfrentar um inimigo que não segue regras convencionais.

A parceria entre os dois é, ao mesmo tempo, funcional e desconfortável. Não existe confiança plena — e o filme não tenta fingir que existe. Eles trocam provocações, discordam de estratégias e, em alguns momentos, parecem mais próximos de voltar a ser rivais do que de agir como aliados. Ainda assim, funcionam. Orm traz frieza, cálculo e experiência política; Arthur entra com impulso, coragem e uma certa teimosia que, surpreendentemente, às vezes resolve problemas.

Enquanto isso, Atlântida não fica em pausa esperando o rei voltar. A ausência de Arthur gera instabilidade interna, e Mera (Amber Heard) assume um papel importante na tentativa de manter tudo sob controle. O reino precisa continuar operando, decisões precisam ser tomadas, e qualquer sinal de fraqueza pode abrir espaço para conflitos internos. Essa linha paralela reforça que o problema não está só no confronto direto com Arraia Negra, mas também na fragilidade política que surge quando o líder precisa se afastar.

A jornada de Arthur e Orm se transforma então em uma espécie de corrida contra o tempo. Eles precisam localizar Arraia Negra, entender o funcionamento do Tridente Negro e impedir que esse poder saia completamente do controle. O caminho não é simples. Cada avanço exige negociação, enfrentamento e, muitas vezes, improviso. E o vilão, longe de ser passivo, aprende com cada encontro, tornando-se progressivamente mais difícil de prever.

O filme também acerta ao explorar o contraste entre os dois irmãos. Há momentos de tensão real, mas também situações que beiram o humor involuntário, especialmente quando Orm, com sua postura rígida, precisa lidar com o jeito mais solto de Arthur. Essa dinâmica dá respiro à narrativa sem quebrar o ritmo da história, funcionando como um lembrete de que, apesar da escala épica, estamos lidando com personagens que ainda carregam questões pessoais mal resolvidas.

No fim das contas, “Aquaman 2: O Reino Perdido” constrói seu enredo sobre escolhas difíceis. Arthur precisa decidir constantemente entre o que é mais seguro e o que é necessário, entre proteger o que já tem ou arriscar tudo para evitar uma ameaça maior. E, nesse processo, ele deixa de ser apenas um herói impulsivo para assumir, de fato, o peso de liderar, mesmo que isso signifique confiar em quem um dia tentou destruí-lo.

O Tridente Negro permanece como o eixo de tudo: quem o controla ganha poder, mas também se expõe a algo que parece maior do que qualquer ambição individual. E é justamente essa disputa, pelo controle, pelo tempo e pela sobrevivência, que mantém a história em movimento, obrigando cada personagem a agir antes que seja tarde demais.