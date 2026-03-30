O faroeste brilhante de Quentin Tarantino que levou um Oscar e outros 45 prêmios, no Prime Video

Em meio a uma nevasca implacável no interior dos Estados Unidos, logo após a Guerra Civil, um grupo de desconhecidos é forçado a dividir o mesmo abrigo por pura necessidade, e por dinheiro. É nesse cenário isolado que “Os Oito Odiados”, dirigido por Quentin Tarantino, organiza seu jogo de tensão: um carrasco quer garantir sua recompensa, uma prisioneira luta para sobreviver, e todos os outros parecem ter algo a esconder.

A história começa com John Ruth, vivido por Kurt Russell, atravessando a neve com sua diligência. Ele transporta Daisy Domergue, interpretada por Jennifer Jason Leigh, uma criminosa procurada cuja cabeça vale dinheiro. Ruth não é exatamente um homem gentil, mas tem um código claro: entregar Daisy viva para que a justiça, e o pagamento, sejam garantidos. Ele não negocia esse objetivo. O problema é que a estrada decide negociar por ele.

No caminho, eles cruzam com Marquis Warren, personagem de Samuel L. Jackson, um caçador de recompensas que carrega seus próprios mortos e sua própria reputação. Warren pede carona, oferece credenciais, testa os limites de Ruth. Ele fala com calma, mas observa tudo. Não entra em um espaço sem medir o terreno. Ruth hesita, mas aceita. A tempestade está piorando, e recusar companhia também tem custo.

Pouco depois, surge Chris Mannix, vivido por Walton Goggins, que se apresenta como o novo xerife da região. Ele chega com autoridade no discurso e desconfiança nos olhos dos outros. Ninguém ali parece disposto a reconhecer o cargo de imediato, mas também ninguém pode simplesmente ignorá-lo. O grupo cresce sem que exista qualquer confiança real entre eles. Ainda assim, todos seguem juntos, porque o frio não dá alternativa.

Quando a nevasca fecha completamente o caminho, a diligência para no Armazém da Minnie, um ponto de parada isolado no meio do nada. Só que Minnie não está lá. No lugar dela, há outros homens ocupando o espaço, cada um com sua própria versão de por que está ali. Ninguém parece exatamente surpreso com a ausência da dona. E isso, por si só, já levanta suspeita.

O que deveria ser um abrigo vira rapidamente um campo de tensão. Ruth tenta manter o controle da situação, garantindo que Daisy continue sob vigilância constante. Ele não tira os olhos dela, nem quando parece distraído. Já Warren assume uma postura mais estratégica: ele escuta, observa, testa as histórias dos outros. Ele não precisa provar força o tempo todo, só precisa estar certo no momento certo.

Daisy, por sua vez, não é uma passageira passiva. Jennifer Jason Leigh constrói uma personagem que provoca, ri, irrita e, principalmente, resiste. Mesmo presa, ela encontra formas de interferir no ambiente. Às vezes com palavras, às vezes com silêncio. Ela não precisa dominar a situação para causar impacto, basta saber onde pressionar.

O convívio dentro do armazém começa a revelar pequenas rachaduras. Conversas aparentemente banais ganham peso. Um comentário atravessado, um olhar sustentado por tempo demais, um detalhe que não encaixa. Tarantino conduz essas interações com precisão: ele deixa a informação escapar aos poucos, como se cada personagem estivesse sempre alguns segundos atrasado em relação ao que realmente está acontecendo.

E há humor, ainda que desconfortável. Não aquele que alivia, mas o que cutuca. Daisy ri quando não deveria. Mannix provoca quando seria mais seguro ficar quieto. Warren usa ironia como ferramenta de pressão. Em certos momentos, a tensão é tão grande que o riso surge quase como reflexo nervoso, e logo se transforma em mais um motivo de desconfiança.

O filme cresce justamente nesse espaço fechado, onde ninguém pode sair e ninguém consegue relaxar. Cada personagem tenta garantir alguma vantagem: seja controlando informação, ocupando fisicamente o espaço ou impondo presença. O problema é que todos estão fazendo exatamente a mesma coisa.

Tarantino trabalha o tempo de forma calculada. Ele estica certas cenas, retarda respostas, corta no momento em que a revelação parece iminente. Isso obriga os personagens a agir antes de entender completamente a situação. E agir sem todas as informações, ali, nunca é seguro.

No fundo, “Os Oito Odiados” não é sobre quem está certo ou errado. É sobre quem consegue se manter de pé por mais tempo em um ambiente onde confiar é praticamente impossível. O armazém vira uma espécie de teste de sobrevivência social: quem fala demais se expõe, quem fala de menos levanta suspeita, e quem acha que tem controle costuma ser o primeiro a perder.

E enquanto a tempestade continua lá fora, fechando qualquer possibilidade de saída, o que acontece dentro daquele espaço se torna inevitável. Não por destino, mas porque ninguém ali está disposto a ceder.