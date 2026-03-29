Jason Statham domina a tela em filme brutal da Netflix com perseguição, traição e fogo no mar

Dirigido por Scott Waugh, com Jason Statham, Sylvester Stallone, Megan Fox e Dolph Lundgren no elenco principal, “Os Mercenários 4” recoloca Barney Ross e Lee Christmas numa missão contra o traficante de armas Suarto Rahmat. Tudo começa na Líbia. A equipe chega a uma antiga instalação química associada a Gaddafi para impedir o roubo e o transporte de detonadores nucleares, mas a operação falha e abre uma frente mais perigosa. Christmas se separa do grupo logo depois, o que desloca o centro da ação para sua perseguição solitária.

O risco é objetivo. Rahmat não aparece apenas como chefe de homens armados, e sim como peça de um plano para atribuir uma detonação aos Estados Unidos e empurrar a crise para um choque com a Rússia. O dado dá medida imediata à ameaça e tira a história do terreno de uma missão isolada. Ao redor desse eixo, surgem Marsh, ligado à operação, Gina, no círculo íntimo de Christmas, e Decha, que entra depois como aliado.

Há uma troca clara de foco. Barney permanece como figura de comando e memória da franquia, mas quem carrega o movimento é Christmas, forçado a agir longe da formação tradicional dos mercenários depois do fracasso inicial na Líbia. Isso reorganiza o grupo em campo e muda a circulação dos personagens, porque a ação já não depende apenas da equipe avançando em bloco. A ligação entre Christmas e Gina ajuda a dar contorno humano a esse desvio sem alterar o rumo principal da missão.

A história segue para o mar. Um cargueiro se torna o centro do confronto, reunindo a perseguição a Rahmat, o risco nuclear e a tentativa de impedir que a crise internacional se consolide longe da costa e fora de controle. Nesse espaço fechado, a ameaça ganha forma concreta, presa ao convés, ao casco e ao transporte dos detonadores. O embate passa a depender menos de explicações e mais da disputa física por um objeto e por um lugar.

Do cargueiro ao desfecho

Esse desenho é suficiente para situar “Os Mercenários 4” com precisão. Dá para acompanhar a passagem da instalação química na Líbia ao cargueiro, entender a separação de Christmas do grupo, reconhecer a presença de Marsh, Gina e Decha e localizar Rahmat no centro do perigo. Também se sustentam os dados de produção mais básicos, como o lançamento em 2023, a duração de 1h43 e a circulação comercial pela Lionsgate no mercado internacional e pela California Filmes no Brasil. O quadro é claro até aí.

Convém ficar no concreto. “Os Mercenários 4” pode ser apresentado com segurança como uma história de mercenários movida por detonadores nucleares, por uma missão rompida ainda na Líbia e por uma perseguição que termina num cargueiro em alto-mar. O ponto de apoio dramático está em Christmas, afastado do grupo e obrigado a seguir adiante com ajuda pontual, enquanto Barney conserva o posto de presença simbólica da equipe. Ficam o metal molhado, o convés escuro e o fogo batendo no casco.