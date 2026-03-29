Robert De Niro, Joe Pesci e Sharon Stone em clássico da máfia de Martin Scorsese no Prime Video

Em “Cassino”, dirigido por Martin Scorsese, Sam “Ace” Rothstein (Robert De Niro) assume a gerência de um grande cassino em Las Vegas, nos anos 1970, com a missão de garantir lucro constante para a máfia enquanto mantém a operação aparentemente limpa, mas o conflito surge quando sua obsessão por controle entra em choque com relações pessoais e aliados imprevisíveis.

Ace não é o tipo que levanta a voz sem motivo. Ele observa, calcula, ajusta. Circula pelo salão como quem conhece cada centímetro do lugar, identifica trapaças, corrige funcionários, organiza turnos e mantém o dinheiro girando com precisão quase cirúrgica. Para ele, o cassino funciona como um relógio: se cada peça cumpre sua função, o lucro aparece sem chamar atenção. Só que esse equilíbrio depende de gente que nem sempre joga com as mesmas regras. E é aí que o controle começa a escapar pelos dedos.

Um parceiro que não pede licença

A chegada de Nicky Santoro (Joe Pesci) muda o ritmo da operação. Diferente de Ace, Nicky resolve problemas na base da intimidação e da violência. Ele não tem paciência para discrição nem interesse em manter aparência de normalidade. Cobra dívidas, ameaça quem atravessa seu caminho e amplia sua influência pela cidade sem medir consequências.

Ace até entende que precisa de alguém como Nicky para lidar com certas situações, mas tenta limitar seus excessos. O problema é que Nicky não trabalha com limites. Cada decisão impulsiva dele rende dinheiro rápido, mas também atrai olhares indesejados. O que era para ser apoio vira um risco constante, e Ace passa mais tempo apagando incêndios do que administrando o cassino.

Um amor que não aceita controle

No meio dessa engrenagem entra Ginger McKenna (Sharon Stone), uma mulher que domina qualquer ambiente com charme e inteligência. Ace se encanta e decide se casar com ela, acreditando que pode transformar aquela relação em algo estável. Ele oferece conforto, segurança e uma vida estruturada. Ginger aceita, mas não abandona completamente o passado.

Ela mantém vínculos que incomodam Ace, especialmente com Lester Diamond (James Woods), um cafetão que ainda exerce influência sobre ela. Ginger gosta da liberdade, do dinheiro fácil e do poder que tem sobre os homens ao seu redor. Ace tenta impor regras, mas descobre que sentimentos não obedecem à mesma lógica de um cassino. Cada tentativa de controle emocional só aumenta a distância entre os dois.

Quando o sistema começa a falhar

A rotina que Ace construiu começa a dar sinais de desgaste. Nicky expande suas atividades sem freio, envolvendo-se em crimes que fogem completamente da proposta inicial. Ginger se torna cada vez mais instável, tomando decisões que afetam diretamente a vida pessoal e profissional de Ace. O que antes era uma operação organizada passa a conviver com tensões constantes.

Ace tenta reagir. Reforça regras, corta privilégios, reorganiza equipes. Ele ainda acredita que pode recuperar o controle, mas agora precisa lidar com fatores que não cabem em planilhas. E há um detalhe importante: quanto mais visível o problema se torna, maior o risco de intervenção externa. A discrição, que sempre foi a base do negócio, começa a ruir.

A cidade muda as regras do jogo

Enquanto isso, Las Vegas também está mudando. O modelo controlado pela máfia começa a dar espaço para grandes corporações, mais interessadas em imagem do que em acordos silenciosos. O ambiente se transforma, e o que antes funcionava nos bastidores passa a ser incompatível com a nova lógica do mercado.

Ace percebe essa mudança, mas já está envolvido demais em conflitos internos para se adaptar com facilidade. Ele continua tentando manter a operação de pé, revisando números, ajustando processos e lidando com crises que surgem em cadeia. Em um momento, ele controla o salão com firmeza; no outro, precisa lidar com problemas que vêm de dentro de casa.

Há algo quase irônico nisso tudo. Ace construiu sua carreira acreditando que controle era sinônimo de segurança. Mas quanto mais ele tenta controlar, mais percebe que algumas coisas simplesmente não entram no cálculo. Pessoas não são fichas. E relações não seguem regras claras.