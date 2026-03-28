Direção de estreia de Russell Crowe em drama aplaudido pela crítica, no Prime Video

Em 1919, na Austrália e depois na Turquia ainda marcada pela guerra, um pai decide atravessar meio mundo para cumprir uma promessa íntima e inegociável: encontrar os corpos dos filhos mortos em combate e levá-los de volta para casa. É desse impulso simples e devastador que parte “Promessas de Guerra”, dirigido por Russell Crowe, que também interpreta Joshua Connor, um homem comum empurrado para uma jornada que mistura luto, teimosia e um certo despreparo diante da burocracia internacional.

Joshua Connor não é militar, não entende de estratégias de guerra nem de protocolos diplomáticos. Ele é um fazendeiro que perdeu os três filhos na Campanha de Galípoli e, depois da morte da esposa, se vê diante de um silêncio insuportável dentro de casa. É esse vazio que o move. Ele não quer explicações históricas, quer corpos, quer um lugar para enterrar seus meninos e, talvez, finalmente conseguir dormir sem imaginar onde eles estão. O plano parece direto: ir até a Turquia, localizar os restos mortais e trazê-los de volta. Na prática, é quase um delírio logístico.

Ao chegar à Turquia, Connor encontra um país que oficialmente já deixou a guerra para trás, mas que ainda funciona como se ela estivesse acontecendo em segundo plano. Há regras, restrições e, principalmente, um controle rígido sobre quem pode ou não acessar as áreas onde milhares de soldados foram enterrados de forma improvisada. Ele bate em portas erradas, fala com as pessoas erradas e insiste com uma convicção que, para os locais, soa mais como ingenuidade do que coragem.

É nesse cenário que surge Ayshe (Olga Kurylenko), dona de uma pequena hospedaria onde Connor se instala. Ela também vive uma espera, o marido foi para a guerra e nunca voltou, e reconhece naquele estrangeiro uma dor parecida com a sua, ainda que expressa de forma bem mais barulhenta. A relação entre os dois não nasce de afinidade imediata, mas de necessidade prática: ele precisa de orientação, ela precisa manter o negócio funcionando. Aos poucos, essa troca ganha um tom mais pessoal, ainda que sempre atravessada por perdas que nenhum dos dois consegue resolver.

Connor insiste em chegar ao campo de batalha de Galípoli e, claro, não consegue simplesmente entrar. Há militares britânicos e turcos responsáveis pela área, e nenhum deles está exatamente disposto a facilitar a vida de um civil estrangeiro que aparece do nada pedindo para cavar o solo. Ele é barrado, questionado e quase despachado de volta. Mas a persistência, e talvez um certo constrangimento que ele provoca, abre uma brecha. Um oficial decide ajudá-lo, desde que ele aceite seguir regras rígidas e dividir o controle da busca.

A partir daí, o que parecia uma missão pessoal vira um processo lento, quase administrativo. Connor acompanha escavações, observa listas de identificação, tenta reconhecer nomes e pistas que façam sentido com as poucas informações que tem. Não há revelações rápidas nem soluções milagrosas. Cada avanço vem acompanhado de dúvidas, e cada descoberta carrega o peso de confirmar uma perda que, até então, ainda podia ser negada em silêncio.

Jai Courtney aparece como um dos militares envolvidos nesse processo, representando essa engrenagem mais fria da guerra, a que organiza, cataloga e, de certo modo, distancia a morte de qualquer emoção direta. Connor precisa lidar com isso o tempo todo: sua dor é pessoal, mas o sistema ao redor trata tudo como números, registros e procedimentos.

O filme encontra sua força justamente nesse contraste. Não há heroísmo grandioso aqui, e nem discursos inflamados. Há um homem tentando fazer algo muito básico em um contexto que complica tudo. Em alguns momentos, a situação beira o absurdo, como quando Connor, claramente deslocado, tenta argumentar com autoridades que falam outra língua, como se insistência fosse suficiente para resolver questões diplomáticas. E, de certa forma, é essa insistência que o mantém ali.

“Promessas de Guerra” constrói uma narrativa sobre o que fica depois da guerra, quando os combates acabam, mas as consequências continuam espalhadas pelo mundo. Connor não resolve tudo, não encontra todas as respostas, mas consegue avançar o suficiente para transformar uma promessa em algo concreto. E, no fim das contas, isso já altera completamente a posição dele diante da própria perda.