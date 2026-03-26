Comédia romântica com Cameron Diaz e Justin Timberlake, na HBO Max, é perfeita para esquecer dos boletos e do trabalho

Em uma escola de ensino médio nos Estados Unidos, no início de um novo ano letivo, uma professora volta ao trabalho não por vocação, mas por pura necessidade financeira, e é esse desconforto que move a trama de “Professora Sem Classe”. Elizabeth Halsey (Cameron Diaz) nunca teve o menor interesse em ensinar. Para ela, a sala de aula é apenas um lugar de passagem até encontrar alguém que possa bancar o estilo de vida que ela considera merecer. Quando seu noivo termina o relacionamento, cansado dos gastos excessivos, o plano desmorona de forma abrupta. Sem alternativa imediata, Elizabeth retorna à escola onde já trabalhava, agora obrigada a encarar alunos, colegas e regras que ela faz questão de ignorar sempre que possível.

Desde o primeiro dia, fica claro que ela não pretende se encaixar. Enquanto o diretor Wally (John Michael Higgins) insiste em reuniões, integração e entusiasmo pedagógico, Elizabeth dorme durante filmes em sala, evita qualquer esforço extra e trata o trabalho como um fardo temporário. O contraste com a professora Amy Squirrel (Lucy Punch), dedicada e competitiva, intensifica o clima de rivalidade. Amy segue o manual à risca, busca reconhecimento e tenta, sem muito sucesso, expor Elizabeth como uma fraude.

Mas Elizabeth tem um objetivo muito específico: levantar dinheiro suficiente para realizar uma cirurgia de aumento dos seios, convencida de que isso aumentará suas chances de conquistar um homem rico. Sem poupança e sem paciência para métodos convencionais, ela passa a explorar pequenas oportunidades dentro da própria escola. Campanhas escolares, arrecadações e até a boa vontade dos alunos viram ferramentas para seus planos, sempre com aquele sorriso que mistura charme e descaramento.

A chegada de Scott Delacorte (Justin Timberlake), um novo professor substituto com origem privilegiada, reacende ainda mais suas ambições. Elizabeth imediatamente o identifica como um possível “investimento” e passa a moldar seu comportamento para chamar atenção. O problema é que Scott, apesar da aparência promissora, não corresponde exatamente às expectativas financeiras dela, o que transforma a aproximação em uma sequência de situações constrangedoras — e, muitas vezes, engraçadas.

Enquanto isso, Russell Gettis (Jason Segel), professor de educação física, observa tudo com um olhar mais direto e menos interessado em jogos sociais. Ele percebe as contradições de Elizabeth e, ao invés de confrontá-la com moralismo, se aproxima de forma mais honesta, o que a desarma em momentos inesperados. É um contraponto importante: alguém que não exige performance nem oferece atalhos fáceis.

O humor do filme nasce justamente dessas tentativas frustradas de controle. Elizabeth acredita estar sempre um passo à frente, mas frequentemente se vê encurralada pelas próprias escolhas. Seja ao manipular colegas, seja ao improvisar soluções de última hora, ela acumula pequenas vitórias que logo se transformam em novos problemas. E isso acontece diante de um ambiente escolar que, apesar de parecer trivial, cobra resultados concretos e mantém tudo sob observação constante.

Ao longo da história, Elizabeth precisa lidar com as consequências práticas de suas decisões. A escola deixa de ser apenas um cenário e passa a funcionar como um espaço que impõe limites claros: presença, desempenho e convivência. Cada tentativa de burlar o sistema reduz sua margem de erro e aumenta o risco de exposição. Ainda assim, ela insiste, muitas vezes mais por teimosia do que por estratégia.

“Professora Sem Classe” constrói, assim, uma protagonista difícil de idealizar, mas impossível de ignorar. Cameron Diaz conduz Elizabeth com uma mistura precisa de cinismo e vulnerabilidade, permitindo que o público ria das situações sem perder de vista o vazio que sustenta suas escolhas. Não se trata de redenção fácil, nem de lição de moral explícita. O filme prefere observar, com certo humor ácido, o que acontece quando alguém tenta transformar todos os espaços da vida em oportunidade de ganho rápido, e descobre, pouco a pouco, que nem tudo pode ser resolvido com um bom plano improvisado.