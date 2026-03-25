Romance emocionante dirigido por Lasse Hallström, baseado em best-seller de Nicholas Sparks, está no Prime Video

Em “Um Porto Seguro”, dirigido por Lasse Hallström, Katie (Julianne Hough) chega à cidade de Southport com comportamento reservado e respostas curtas, tentando manter distância de qualquer aproximação, mas esse plano começa a se desfazer quando ela cruza o caminho de Alex (Josh Duhamel), um viúvo que administra uma loja e cuida sozinho dos filhos, criando um conflito direto entre se proteger e permitir algum tipo de vínculo.

Katie não se comporta como alguém em férias ou em busca de um novo começo leve. Tudo nela sugere cálculo. Ela escolhe morar afastada, evita conversas longas e transforma tarefas simples, como comprar comida, em interações rápidas e objetivas. Não há espaço para improviso. O motivo é claro mesmo sem explicação completa: qualquer exposição pode trazer consequências. Em uma cidade pequena, onde todo mundo repara em rostos novos, isso já é um problema. Sua tentativa de invisibilidade começa a falhar justamente porque chama atenção.

Alex surge nesse cenário como uma presença estável. Ele não invade, não pressiona, mas também não ignora. Quando oferece ajuda a Katie, faz isso com naturalidade, como quem já está acostumado a cuidar de outras pessoas. E esse detalhe pesa. Para alguém como Katie, que tenta manter o controle absoluto sobre o que revela, lidar com gentileza constante é quase mais difícil do que lidar com desconfiança. Ela recua, mas não o suficiente para desaparecer.

A aproximação entre os dois acontece aos poucos, sem grandes declarações. Primeiro em conversas rápidas, depois em encontros mais longos. Alex inclui Katie em sua rotina familiar, e ela, ainda com certa resistência, começa a aceitar. Há algo ali que não estava nos planos dela: uma sensação de normalidade. E isso, curiosamente, é o que mais ameaça sua estratégia inicial. Quanto mais ela participa, mais difícil fica manter sua história sob controle.

Jo (Cobie Smulders), vizinha de Katie, entra como um ponto de equilíbrio nessa equação. Diferente de Alex, ela não tenta avançar nem entender demais. Apenas se aproxima. A amizade entre as duas surge de maneira simples, quase sem esforço, e oferece a Katie um espaço onde ela pode baixar a guarda por alguns instantes. Só que até isso tem um custo. Confiar em alguém significa abrir brechas, mesmo que pequenas.

Existe um momento em que Katie claramente considera recuar. Ela diminui visitas, evita encontros e tenta retomar o padrão inicial de isolamento. Mas a situação já mudou. Alex e os filhos criaram expectativas, e simplesmente desaparecer deixaria marcas. O que antes era uma decisão prática agora envolve consequências emocionais. E isso complica tudo.

O romance entre Katie e Alex cresce dentro dessa tensão. Não é uma relação impulsiva, mas construída com cuidado, quase como um acordo silencioso entre duas pessoas que já passaram por perdas. Há momentos leves, até engraçados em pequenas situações do cotidiano, como quando Katie tenta se encaixar em uma rotina familiar que claramente não dominava antes. São cenas que aliviam, mas não escondem o problema central: ela ainda está escondendo algo.

E esse “algo” começa a se aproximar. Não de forma explosiva, mas gradual. Pequenos sinais indicam que o passado de Katie não ficou tão distante quanto ela gostaria. A sensação de segurança começa a rachar. Ela reage reforçando seus cuidados, tentando antecipar riscos, controlando ainda mais seus movimentos. Só que agora há um detalhe novo: suas escolhas não afetam apenas a si mesma.

Alex percebe que algo está errado. Ele não tem todas as informações, mas entende o suficiente para saber que Katie está em perigo. Tenta ajudar, insiste em estar presente, mas esbarra em um limite claro. Katie não revela tudo. Existe uma parte da história que ela mantém guardada, e isso impede uma ação mais direta. Ele quer proteger, ela ainda precisa esconder. Essa diferença cria um ruído constante entre os dois.

Katie então se vê diante de uma decisão que não pode mais ser adiada. Continuar significa confiar mais do que gostaria. Ir embora significa perder tudo o que construiu ali. E dessa vez, não se trata apenas de sobrevivência. Trata-se de escolher se vale a pena arriscar uma vida possível por medo de um passado que insiste em voltar.

“Um Porto Seguro” acompanha esse impasse sem pressa, observando como cada escolha de Katie altera sua posição dentro da própria história. Ela tenta controlar o que pode, cede quando necessário e recua quando o risco aumenta. Mas quanto mais tempo permanece, mais evidente fica que algumas coisas não podem ser mantidas à distância para sempre.