88 minutos de filme vão passar como um flash: terror com Uma Thurman e Maddie Ziegler entrega entretenimento completo, no Prime Video

“Lindas e Letais” (2026), dirigido por Vicky Jewson, acompanha um grupo de bailarinas que, a caminho de uma competição decisiva, precisa improvisar uma parada em uma pousada isolada depois que o ônibus quebra na estrada, e o que deveria ser apenas um atraso logístico rapidamente se transforma em uma luta concreta pela sobrevivência.

Jovens disciplinadas, focadas em um objetivo claro, obrigadas a interromper a rotina no meio do nada. Mas o filme não perde tempo em romantizar essa pausa. Assim que chegam ao local, a sensação de abrigo começa a falhar. O ambiente, inicialmente neutro, vai se fechando aos poucos, como se cada corredor tivesse uma intenção própria. Não há anúncio formal de perigo, ele se instala no comportamento, no silêncio e na ausência de saídas evidentes.

Entre as bailarinas, a personagem de Maddie Ziegler assume uma postura mais centrada, tentando manter o grupo coeso mesmo quando a situação começa a escapar do controle. Já a personagem de Lana Condor reage com mais desconfiança, questionando a permanência no local e percebendo antes das outras que há algo fora do eixo. Essa diferença de leitura não cria ruptura imediata, mas estabelece uma tensão interna importante: seguir juntas ou agir por instinto.

O elemento que transforma o desconforto em ameaça concreta vem da figura interpretada por Lydia Leonard, um ex-prodígio do ballet clássico que, de alguma forma, domina aquele espaço. Ele não precisa se impor com força bruta o tempo todo, o que assusta é justamente o contrário. Há um controle calculado, quase coreografado, que transforma a pousada em território hostil. Ele conhece os limites físicos e emocionais das jovens e usa isso como vantagem, antecipando movimentos e reduzindo qualquer margem de erro.

É aí que o filme encontra seu diferencial: a dança deixa de ser apenas contexto e vira ferramenta de sobrevivência. A técnica, antes voltada para o palco, passa a ser usada para deslocamento silencioso, coordenação em grupo e até estratégia de defesa. Não se trata de uma metáfora forçada — é uma adaptação prática. Corpos treinados para precisão encontram uma nova função quando o espaço ao redor exige controle absoluto.

Ao mesmo tempo, o isolamento pesa. Sem comunicação externa e com poucas opções de fuga, cada decisão precisa ser calculada. Ficar escondida significa ganhar tempo, mas também perder oportunidade. Se mover pode abrir caminho, mas expõe o grupo. O filme trabalha bem esse equilíbrio, evitando exageros e mantendo as ações dentro de uma lógica compreensível. Ninguém vira heroína de uma hora para outra; o que existe é tentativa, erro e ajuste constante.

Há momentos em que o suspense flerta com o terror mais direto, principalmente quando o controle do antagonista se torna mais visível. Ainda assim, a narrativa prefere construir tensão pela antecipação do que pela surpresa gratuita. O perigo não está apenas no que acontece, mas no que pode acontecer a qualquer momento, e isso mantém o espectador atento sem precisar de excessos.

Curiosamente, mesmo dentro desse cenário tenso, há pequenas brechas de humanidade. Trocas rápidas entre as personagens, olhares que dizem mais que falas, e até um ou outro comentário irônico surgem como respiro. Não quebram o clima, mas lembram que aquelas jovens ainda são pessoas tentando lidar com algo que foge completamente do previsto.

“Lindas e Letais” funciona porque leva sua própria premissa a sério. Não é apenas um grupo em perigo, mas um grupo que tenta usar o que sabe para sair dessa situação. A dança, que parecia detalhe no início, vira linguagem de sobrevivência. E a pousada, que parecia só um cenário de passagem, se transforma no centro de uma disputa onde cada movimento, calculado ou não, pode definir quem consegue sair dali.