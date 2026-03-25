Diagnóstico e autoconhecimento: drama sobre revelação de autismo na idade adulta chega à Netflix

Aos 35 anos, em meio à rotina exigente de uma produtora de documentários, Katia (Jehnny Beth) descobre que sua dificuldade em lidar com relações amorosas e sociais tem uma explicação concreta e transformadora. Em “Uma Mulher Diferente”, dirigido por Lola Doillon, a protagonista precisa reorganizar sua vida emocional depois de receber um diagnóstico de autismo, enquanto tenta manter seu trabalho e entender o que, afinal, significa amar alguém sem se perder no processo.

Katia é daquelas pessoas que funcionam melhor quando o mundo obedece a alguma lógica. No trabalho, isso é uma vantagem evidente. Ela organiza pautas, conduz entrevistas, estrutura narrativas com precisão quase cirúrgica. Há método, há controle, há resultado. O problema começa quando essa mesma necessidade de previsibilidade invade sua vida pessoal, especialmente no relacionamento com Fred (Thibaut Evrard). Com ele, nada parece seguir um roteiro confiável: atrasos, mudanças de planos, silêncios difíceis de interpretar. Katia tenta acompanhar, mas frequentemente se vê exausta, como se estivesse sempre um passo fora do compasso.

A virada acontece quando um novo projeto de trabalho a leva a investigar comportamentos e formas de comunicação. O que começa como pesquisa profissional vai, aos poucos, se transformando em algo íntimo. Katia reconhece em si mesma padrões que antes pareciam apenas “jeito de ser”. A decisão de buscar uma avaliação não surge como um gesto dramático, mas como uma necessidade prática, quase como quem revisa um material antes da entrega final. O diagnóstico de autismo chega, então, não como um rótulo limitador, mas como uma chave de leitura. De repente, aquilo que era confusão ganha nome, contorno e, principalmente, possibilidade de manejo.

A partir daí, o filme acompanha um processo delicado e, em muitos momentos, até bem-humorado de adaptação. Katia não muda quem ela é, ela passa a se entender melhor. E isso altera tudo ao redor. No trabalho, por exemplo, ela começa a impor limites mais claros: reduz reuniões desnecessárias, organiza horários com maior rigor e evita improvisos que antes a deixavam sobrecarregada. Curiosamente, isso não a afasta da equipe; pelo contrário, melhora sua produtividade e torna sua comunicação mais direta. Há um ganho concreto ali, quase imediato.

Já com Fred, o caminho é menos linear. Katia tenta traduzir suas necessidades em acordos simples: combinar horários, evitar mudanças de última hora, sinalizar quando precisa de espaço. Não é um pedido absurdo, mas também não é fácil de sustentar. Fred oscila entre a tentativa de compreender e a dificuldade de se adaptar a uma dinâmica menos espontânea. E o filme não transforma isso em conflito explosivo. Pelo contrário, há algo muito reconhecível na forma como os dois negociam, erram, ajustam e, às vezes, simplesmente não conseguem se encontrar no mesmo ritmo.

Um dos aspectos mais interessantes é como a comédia surge de situações cotidianas, sem exagero. Katia, por exemplo, tenta explicar suas necessidades com uma objetividade quase técnica, o que gera momentos de leve estranhamento, e, em alguns casos, risos sinceros. Não há piadas construídas, mas sim um humor que nasce da fricção entre expectativa e realidade. É aquele tipo de riso que não diminui ninguém, apenas revela o quanto a convivência humana pode ser, no mínimo, curiosa.

A presença da personagem interpretada por Mireille Perrier também contribui para ampliar esse retrato. Representando um vínculo mais antigo e carregado de expectativas, ela evidencia o quanto mudanças internas nem sempre são acompanhadas pelo entorno. Katia precisa, então, aprender não apenas a se posicionar, mas a sustentar esse posicionamento, o que, em muitos casos, significa lidar com frustrações alheias.

O grande acerto de “Uma Mulher Diferente” está justamente em não transformar essa jornada em uma narrativa de superação simplificada. Katia não “vence” nada no sentido clássico. Ela aprende, ajusta, recua, tenta de novo. Em alguns momentos, acerta com precisão; em outros, se vê diante das mesmas dificuldades de antes, só que agora com mais consciência. E isso faz toda a diferença.

O longa deixa a sensação de que entender a si mesmo é menos sobre encontrar respostas definitivas e mais sobre construir caminhos possíveis. Katia segue trabalhando, segue tentando amar, segue organizando o mundo à sua maneira. Talvez não seja o jeito mais fácil. Mas, definitivamente, é o mais honesto.