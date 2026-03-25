Isolamento, trauma e medo: o terror brasileiro que você precisa conhecer hoje, no Telecine

Em “O Porão da Rua do Grito“, dirigido por Sabrina Greve e estrelado por Chris Couto, Carol Marques da Costa e Giovanni de Lorenzi, a rotina de Jonas e Rebeca começa como sobrevivência doméstica e rapidamente se transforma em um confronto direto com algo que habita o casarão e interfere em qualquer tentativa de controle.

Jonas (Chris Couto) tenta manter a casa funcionando dentro do possível. Ele organiza as tarefas, cuida da avó debilitada e administra o pouco que têm, como alguém que já entendeu que não pode errar muito. Rebeca (Carol Marques da Costa), por outro lado, não consegue fingir normalidade por tanto tempo. Ela percebe mudanças sutis, um barulho fora de hora, uma porta que não estava aberta antes, e insiste em observar, mesmo quando isso a coloca em risco.

O problema é que a casa não permite neutralidade. Ignorar não resolve, confrontar piora. Jonas tenta reduzir danos, evitando certos espaços e horários. Rebeca faz o oposto, se aproximando do que não entende. Essa diferença cria tensão entre os dois, porque cada decisão individual afeta o outro, e o preço nunca é simbólico: é cansaço, medo acumulado e menos margem para erro.

O porão como limite real

Existe um ponto que concentra tudo: o porão. Não é apenas um lugar escuro, é um território que parece ter regras próprias. Jonas evita descer, como quem já percebeu que ali não existe controle possível. Rebeca, com menos paciência para o desconhecido, enxerga o espaço como a única chance de entender o que está acontecendo.

Quando a criança aparece nesse ambiente, a situação muda de escala. Ela não pede ajuda nem ameaça de forma clara. Está ali, ocupando o porão como se sempre tivesse pertencido àquele espaço. Jonas reage com recuo imediato. Rebeca tenta estabelecer algum tipo de contato, mesmo sem garantia de resposta. Cada aproximação altera o comportamento da casa, como se o ambiente estivesse atento e reagisse, encurtando o tempo entre um acontecimento estranho e outro.

Decisões que cobram rápido

A convivência entre os irmãos começa a se desgastar. Jonas tenta impor limites mais rígidos, criando uma espécie de rotina de contenção. Rebeca resiste, não por rebeldia simples, mas porque entende que ficar parada não resolve o problema. O conflito entre eles deixa de ser apenas emocional e passa a ser prático: quando um avança, o outro precisa lidar com as consequências.

Há um momento em que isso fica evidente, ou melhor, inevitável. Rebeca insiste em investigar o porão mesmo depois de sinais claros de que aquilo não é seguro. Jonas tenta impedir, reorganiza o espaço, fecha acessos, mas percebe que já não controla o suficiente para garantir segurança. Ele não verbaliza, mas aceita que a casa impõe parte das regras, e isso reduz drasticamente o tempo de reação.

O curioso é que ninguém ali tem tempo para grandes reflexões existenciais. As decisões são rápidas, quase sempre no impulso, e o efeito vem na mesma velocidade. Não há espaço para erro elegante, é tudo meio improvisado, meio desesperado, o que dá ao filme um tom mais humano do que heroico.

Quando sair deixa de ser simples

O casarão começa a agir como uma presença constante. Corredores parecem mais longos, portas deixam de ser apenas passagem e o porão se transforma em um ponto inevitável de retorno. Jonas tenta manter algum controle sobre o que ainda pode organizar, enquanto Rebeca continua buscando respostas, mesmo sem garantias.

A criança reforça essa dinâmica. Ela não explica, não orienta, mas muda o eixo das decisões. Tudo leva ao porão, direta ou indiretamente. Cada tentativa de entender o que está acontecendo aumenta a exposição ao risco e diminui as opções de saída. Não é que a casa esteja trancada, é pior: ela parece convencer que não há para onde ir.

Jonas e Rebeca continuam tentando negociar com aquilo que não conseguem nomear. Alternam entre recuar e insistir, entre proteger e investigar. E enquanto fazem isso, o porão permanece ali, silencioso e ativo ao mesmo tempo, como se aguardasse a próxima decisão errada para reagir primeiro.