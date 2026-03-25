Drama inspirador baseado em best-seller vai transformar sua forma de ver a vida, na Netflix

No instante em que decide encerrar a própria vida, no alto de um prédio, Júlio César (Dan Stulbach) é interrompido por um homem desconhecido que se apresenta como Mestre (César Troncoso), dando início a “O Vendedor de Sonhos”, dirigido por Jayme Monjardim e Luca Bueno, em que um psicólogo desacreditado da própria vida é puxado de volta à realidade por alguém que insiste em interferir no destino alheio.

O Mestre não chega com delicadeza nem com discurso acolhedor. Ele invade o espaço de Júlio César com perguntas diretas, quase incômodas, e desmonta, peça por peça, a lógica que levou o psicólogo até ali. Não há promessa de solução fácil, tampouco um plano estruturado. O que ele oferece é algo mais simples e, ao mesmo tempo, mais desconcertante: continuar vivendo, mas de outro jeito.

Júlio desce. Não porque está convencido, mas porque, naquele momento, desistir de desistir parece menos trabalhoso do que insistir no salto. Essa escolha muda tudo. Ele sai de uma posição de isolamento absoluto e passa a caminhar ao lado de alguém que não segue regras formais, o que já impõe um novo tipo de instabilidade.

A cidade como campo de ação

Nas ruas, o Mestre revela seu método, se é que dá para chamar assim. Ele aborda desconhecidos sem cerimônia, escolhe pessoas que aparentam algum tipo de sofrimento e inicia conversas que beiram o constrangimento. Júlio César observa com olhar clínico, tenta organizar o que vê, mas logo percebe que não há protocolo a seguir.

O incômodo é constante. Júlio questiona, pede cautela, tenta aplicar alguma lógica profissional àquelas intervenções improvisadas. O Mestre escuta quando quer, recua quando convém e, na maioria das vezes, simplesmente segue em frente. Cada abordagem é um risco: pode gerar alívio momentâneo ou rejeição imediata. E, nesse jogo, não existe rede de proteção.

Uma parceria em desequilíbrio

A convivência entre os dois se constrói nesse atrito. Júlio tenta entender o critério das escolhas, busca algum padrão que justifique as ações do Mestre, mas encontra apenas intuição e insistência. Ainda assim, ele permanece. Em parte por curiosidade, em parte porque começa a perceber efeitos concretos em algumas das pessoas abordadas.

Há momentos em que as palavras do Mestre provocam pausas reais em quem está à beira de um colapso. Não é milagre, nem solução definitiva, mas é suficiente para interromper um ciclo imediato de sofrimento. Júlio não admite facilmente, mas passa a considerar que aquele caos improvisado tem algum tipo de eficácia prática, ainda que difícil de sustentar.

E isso o coloca em uma posição desconfortável: ele, o psicólogo, passa a aprender com alguém que rejeita qualquer formalidade. A autoridade que Júlio tinha antes se dilui, e ele precisa negociar constantemente seu lugar nessa dupla.

Quando o método atinge o próprio parceiro

O problema é que o Mestre não faz distinção clara entre os outros e Júlio César. Em vários momentos, ele direciona suas provocações ao próprio companheiro, expondo fragilidades que Júlio preferia manter sob controle. Isso altera a dinâmica entre eles.

Júlio reage. Interrompe, contesta, tenta impor limites. Não quer ser apenas mais um “caso” dentro daquele fluxo de intervenções. Essa tensão cresce e cria rupturas pontuais na relação. Há afastamentos, retornos e uma sensação constante de que a parceria pode acabar a qualquer momento.

Curiosamente, é justamente esse conflito que mantém os dois em movimento. Nenhum deles cede completamente, mas também não rompe de vez. O vínculo se sustenta nessa instabilidade.

Entre ajuda e invasão

À medida que continuam circulando pela cidade, a linha entre ajudar e invadir se torna cada vez mais tênue. Nem todo mundo quer ser abordado. Nem todo mundo reage bem. E o filme não suaviza essas respostas. Há rejeição, desconforto e até momentos em que a intervenção parece inadequada.

Júlio percebe isso com mais clareza. Ele tenta ajustar as abordagens, busca um equilíbrio que respeite limites, mas o Mestre insiste em atravessá-los quando acha necessário. Esse impasse não se resolve, apenas se desloca de situação em situação.

O que fica evidente é que não existe controle total. Cada nova tentativa carrega a possibilidade de fracasso, e isso redefine constantemente a posição dos dois, tanto entre si quanto diante das pessoas que encontram.

“O Vendedor de Sonhos” não entrega uma resposta pronta, mas um movimento contínuo. Júlio César segue ao lado do Mestre, ainda questionando, ainda tentando entender até onde vale ir. E, enquanto caminham, cada nova abordagem redefine o alcance das suas escolhas e o tipo de risco que estão dispostos a assumir no próximo encontro.