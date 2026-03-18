Terror no Prime Video transforma crise familiar em um pesadelo impossível de esquecer

A vida tem seus próprios caminhos. Por isso, não são poucas as vezes em que nos sentimos como se perdêssemo-nos muitas vezes ao longo da jornada, ansiando que alguém nos estenda a mão, ainda que saibamos que temos de suportar os golpes, que cada um deve tomar sua cruz, que talvez haja mesmo um pote de ouro ao fim do arco-íris, mas só para quem ousa acreditar, e sonha. “Cuckoo: O Medo Chama” faz um passeio nada metódico pela cabeça túrbida de uma garota empenhada em se descobrir a qualquer custo, ainda que essa viagem para dentro de si mesma implique arrastar consigo uma multidão, de amigos, parentes, conhecidos, desconhecidos, que abandona ou por quem passa a nutrir um sentimento mórbido no decorrer da jornada. O alemão Tilman Singer põe na boca e nos gestos de sua protagonista ideias que, a princípio, até podem remontar a libertação, metamorfose, catarse, um expediente terapêutico qualquer, mas que não tardam a degringolar num aumento gradual de outros conflitos, feito se ela tivesse, sem ao menos perceber, detonado uma bomba cujo potencial ofensivo nunca venha a ser mensurado. E talvez isso nem a moleste.

Crescer dói

Gretchen ainda tenta encontrar um jeito de lidar com a perda da mãe. Numa cena estranha e lírica a um só tempo, ela aparece deixando uma mensagem na secretária eletrônica da falecida, depois de ela; o pai, Luis; a madrasta, Beth; e Alma, a meia-irmã, terem se instalado num resort nos Alpes da Baviera. A fotografia de Paul Faltz abaixa os tons ao máximo, chegando a uma textura onírica, como se Gretchen estivesse presa numa bruma, sofrendo para decifrar sua nova realidade. A referência à ave que parasita outras espécies, largando seus ovos em ninhos alheios, não é casual, e a garota submete-se a qualquer sacrifício para ficar longe dos parentes. Por essa razão, acaba indo trabalhar como recepcionista no hotel, cujo gerente, o senhor König, alimenta uma louca obsessão por ela.

Forças sobrenaturais

O diretor-roteirista vale-se da oscilação de ritmo para estabelecer o terror psicológico como o ponto de contato entre personagens mais e mais misteriosos, a começar pela protagonista. Hunter Schafer expõe as camadas menos óbvias do enredo, fazendo de Gretchen uma anti-heroína angustiada, enquanto o König de Dan Stevens é o psicopata clássico. E a tensão entre os dois mais longe do que se poderia prever.