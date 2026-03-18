Filme surrealista com Imogen Poots e Jessie Eisenberg que vai bugar sua cabeça, no Prime Video

Em “Viveiro”, dirigido por Lorcan Finnegan, o enredo gira em torno de Gemma e Tom, que visitam um bairro planejado e acabam presos em um labirinto de casas idênticas, sem conseguir sair. Gemma (Imogen Poots), professora de jardim de infância, e Tom (Jesse Eisenberg), jardineiro, chegam a uma imobiliária buscando um lugar para morar juntos. Eles não estão em crise, nem fugindo de nada; apenas querem dar um passo comum na vida adulta. O corretor Martin (Jonathan Aris) surge com uma proposta objetiva: levá-los até um novo conjunto habitacional que ainda não foi ocupado.

O bairro parece organizado demais. Ruas limpas, casas iguais, silêncio absoluto. Martin conduz a visita até uma das casas, abre a porta, mostra o interior com frases mecânicas e, de repente, desaparece. Não há despedida, não há explicação. A partir desse momento, o controle da situação escapa das mãos do casal, que perde o único guia disponível.

Tom tenta resolver de forma prática. Entra no carro e decide sair dali pelo mesmo caminho. Ele dirige, faz curvas, retorna, insiste. O problema surge rápido: todas as ruas levam ao mesmo lugar. A mesma casa. O mesmo número. O mesmo ponto de partida. O combustível começa a baixar e, com ele, a margem de tentativa. O espaço não oferece saída, apenas repetição.

O cotidiano imposto

Sem alternativa imediata, Gemma e Tom voltam para dentro da casa. É uma decisão forçada, mas necessária. Logo percebem que o ambiente funciona com regras próprias. Caixas de comida aparecem diariamente na porta, sempre no mesmo horário, sem explicação. Não há vizinhos visíveis, não há movimento, não há contato externo.

Gemma tenta organizar uma rotina mínima. Guarda os alimentos, limpa a casa, mantém alguma ordem. É uma forma de preservar sanidade. Tom reage de outra maneira: ele precisa agir, encontrar uma saída concreta. Caminha pelas ruas, conta casas, observa padrões. Tudo parece igual. Não há marca que diferencie um caminho do outro.

O tempo se torna um problema silencioso. O céu não muda de forma natural, os dias não são claros, as noites não são completas. A sensação é de um ciclo contínuo, como se o ambiente controlasse não só o espaço, mas também a percepção de passagem do tempo. Isso reduz a capacidade de planejamento e aumenta o desgaste emocional.

A insistência cobra preço

Tom decide cavar o jardim da casa. A ideia é simples: se não há saída pelas ruas, talvez exista por baixo. Ele começa com ferramentas improvisadas e transforma o quintal em um buraco cada vez mais profundo. A escavação vira rotina, quase obsessão. Cada dia ele cava mais, acreditando que a próxima camada pode ser a saída.

Gemma observa esse movimento com preocupação. Ela entende a tentativa, mas percebe o custo. Tom se isola, se desgasta fisicamente, se distancia. O esforço não traz resultado visível, apenas mais terra, mais cansaço, mais frustração. Ainda assim, ele insiste, porque parar significaria aceitar o confinamento.

Dentro da casa, Gemma tenta manter algum controle. Ela administra os recursos, organiza o espaço e tenta criar pequenas variações no dia para não perder completamente a noção de realidade. Mas o ambiente não responde. Não há mudança, não há sinal de falha, não há negociação possível.

O que o filme constrói, sem pressa e sem explicação direta, é uma pressão constante. Não há perseguição explícita, não há ameaça visível o tempo todo. O perigo está na repetição, na ausência de saída, na sensação de que qualquer decisão já foi prevista e neutralizada. E isso altera tudo: o comportamento, a relação, a forma como cada um reage ao mesmo problema.

Gemma tenta resistir organizando o cotidiano. Tom tenta resistir cavando. Nenhuma das duas estratégias entrega resultado imediato. E cada dia que passa reduz um pouco mais as opções, tornando o espaço menos um lugar e mais uma condição imposta, da qual eles ainda não sabem como sair.