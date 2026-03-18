Uma das histórias mais belas do cinema mundial, com Daniel Day-Lewis, na Netflix

Em “O Último dos Moicanos“, dirigido por Michael Mann, o espectador acompanha Hawkeye (Daniel Day-Lewis), um homem branco criado por moicanos, vivendo em harmonia com Chingachgook (Russell Means) e seu filho Uncas. Esse equilíbrio é quebrado quando ele aceita escoltar Cora Munro (Madeleine Stowe) e sua irmã através de um território tomado pela guerra, onde qualquer deslocamento exige cálculo e rapidez.

Hawkeye conduz o grupo pela floresta com experiência, lendo sinais quase invisíveis e evitando confrontos diretos sempre que possível. Ele não segue ordens militares; responde ao que o terreno permite. Cora, acostumada ao ambiente controlado da presença britânica, observa esse modo de agir com desconfiança no início, mas logo percebe que a sobrevivência depende exatamente dessa flexibilidade.

A jornada não é apenas geográfica. Cada passo reforça a distância entre dois modos de ver o mundo: de um lado, a rigidez da hierarquia inglesa; do outro, a adaptação constante que Hawkeye aprendeu com os moicanos. Essa diferença se torna prática quando decisões rápidas evitam emboscadas e mantêm o grupo em movimento, reduzindo o risco imediato.

Choque com a autoridade britânica

Ao chegar ao forte, Hawkeye se depara com o coronel Munro, pai de Cora. A relação entre os dois se estabelece rapidamente como um conflito direto. Munro representa disciplina, estratégia militar e obediência; Hawkeye responde com independência e senso prático. Ele questiona ordens que colocam vidas em risco, enquanto o coronel insiste na manutenção da autoridade.

Cora se vê no meio desse embate. Ela reconhece a firmeza do pai, mas começa a confiar no julgamento de Hawkeye, principalmente quando percebe que ele age com base em consequências reais, não em protocolos. Esse triângulo cria tensão constante e interfere nas decisões sobre rotas, proteção e até permanência no forte.

Amor sob pressão

A relação entre Hawkeye e Cora cresce em meio a esse cenário instável. Não há espaço para gestos grandiosos ou longas declarações. O que aproxima os dois são atitudes concretas: proteção, escuta e escolhas feitas no momento certo. Hawkeye assume riscos maiores para garantir a segurança dela, enquanto Cora começa a desafiar as expectativas impostas pelo pai.

Esse vínculo não passa despercebido. Ele altera a dinâmica dentro do grupo e reforça o conflito com Munro, que tenta manter controle sobre a filha e sobre as decisões estratégicas. O afeto, nesse contexto, deixa de ser privado e passa a ter impacto direto nas ações coletivas.

Perseguições e perda de controle

Fora da proteção do forte, o perigo se intensifica. O grupo enfrenta ataques e precisa reagir com rapidez. Hawkeye alterna entre confronto e fuga, sempre tentando preservar o máximo possível de pessoas ao seu redor. Nem sempre funciona. Em determinados momentos, o grupo se fragmenta, e cada personagem precisa lidar com o risco de forma isolada.

A floresta, que antes servia como caminho, se transforma em território de ameaça constante. O silêncio, os rios e os desníveis do terreno passam a influenciar decisões. Hawkeye tenta reorganizar a situação, mas o tempo é curto e a pressão aumenta. Cada erro tem consequência imediata.

Decisões que não permitem volta

À medida que a história avança, fica claro que não há retorno ao ponto inicial. Hawkeye se afasta cada vez mais da lógica militar e reforça sua própria forma de agir. Cora, por sua vez, abandona a posição passiva e passa a tomar decisões que afetam diretamente seu destino.

Chingachgook observa e apoia, mantendo um olhar firme sobre o que precisa ser feito. Ele não interfere além do necessário, mas sua presença garante uma base sólida para Hawkeye continuar. O grupo segue em frente com menos recursos, mais exposição e escolhas cada vez mais definitivas.

O filme não deixa uma sensação de vitória, mas de consequência direta de cada decisão tomada ao longo do caminho. Relações mudam, posições se redefinem e o custo da travessia se torna visível em cada personagem que consegue seguir adiante.