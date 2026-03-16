Suspense inspirado nas ideias de Foucault e Kierkegaard chegou à Netflix e vai mexer com sua sanidade

Algumas histórias continuam porque o mundo ainda não terminou de reagir ao estrago causado por um único personagem. É exatamente esse o ponto de partida de “Coringa: Delírio a Dois”, sequência dirigida por Todd Phillipsque acompanha o que acontece quando Arthur Fleck deixa de ser apenas um homem quebrado e passa a existir como símbolo de algo muito maior. Depois do caos provocado em Gotham, Arthur (Joaquin Phoenix) está preso no hospital psiquiátrico de Arkham aguardando julgamento, enquanto a cidade inteira tenta decidir se ele é um criminoso monstruoso ou o rosto de uma revolta popular contra as elites. O filme retoma esse momento delicado da história colocando o personagem no centro de um sistema que tenta classificá-lo, contê-lo e, se possível, neutralizar o impacto que sua figura provocou nas ruas.

Dentro de Arkham, Arthur vive sob observação constante. Médicos, guardas e advogados analisam cada gesto, cada resposta, cada silêncio, tentando entender quem ele realmente é agora: o homem frágil que trabalhou como palhaço ou o Coringa que virou ícone de violência. É nesse ambiente controlado que ele conhece Harleen “Lee” Quinzel, interpretada por Lady Gaga. O encontro começa de maneira aparentemente casual, mas logo ganha intensidade. Lee observa Arthur com uma curiosidade quase hipnótica, como se enxergasse nele algo que ninguém mais conseguiu compreender. Para Arthur, acostumado a ser ignorado ou ridicularizado, aquela atenção funciona como um tipo inesperado de reconhecimento.

A relação entre os dois cresce em meio à tensão do hospital e ao barulho que ainda ecoa do lado de fora. Gotham continua reagindo ao que aconteceu no passado, e o julgamento de Arthur virou um espetáculo público. Há gente que o vê como vilão, há quem o transforme em símbolo. Essa disputa influencia tudo: o comportamento dos funcionários de Arkham, a postura dos advogados e até o modo como Arthur passa a se enxergar. Cada nova conversa com Lee altera um pouco esse equilíbrio emocional, porque ela não parece interessada em separar o homem da figura do Coringa. Ao contrário, muitas vezes parece fascinada justamente por essa mistura.

O filme aposta nessa dinâmica para construir sua tensão principal. A curiosidade inicial entre Arthur e Lee evolui para algo mais intenso, mais caótico e, em certos momentos, perigosamente íntimo. Há uma espécie de cumplicidade que nasce entre os dois, alimentada tanto por carência quanto por obsessão. Phillips conduz essa relação de maneira curiosa ao incorporar elementos musicais que surgem como extensão das emoções dos personagens. Em vez de interromper a narrativa, esses momentos funcionam como um espaço onde os dois podem expressar sentimentos que, no mundo real, continuam reprimidos ou distorcidos.

Essa escolha dá ao filme um tom diferente do primeiro capítulo da história. Se o longa anterior era marcado por um mergulho brutal na solidão de Arthur, aqui o foco se desloca para o efeito que outra pessoa pode provocar nesse universo instável. Lee não aparece como simples acompanhante do protagonista. Ela age como catalisadora de impulsos que Arthur já carregava, mas que agora encontram um tipo de espelho emocional. A presença dela torna tudo mais imprevisível.

Enquanto isso, o sistema ao redor tenta manter algum controle sobre a situação. O hospital psiquiátrico segue funcionando como uma espécie de zona de contenção, onde cada passo do protagonista é analisado. Personagens ligados à segurança e ao processo judicial observam Arthur com desconfiança constante, temendo que qualquer pequeno desvio reacenda o caos que Gotham viveu antes. Entre eles está Jackie Sullivan, interpretado por Brendan Gleeson, que representa a visão pragmática de quem só quer impedir que a situação saia novamente do controle.

Esse contraste entre vigilância institucional e conexão emocional cria o motor da narrativa. Arthur tenta entender quem ele é agora, Lee parece encorajar versões cada vez mais radicais dessa identidade, e as autoridades procuram limitar qualquer comportamento que possa alimentar o mito do Coringa. O resultado é um filme que observa de perto como duas pessoas emocionalmente frágeis podem se influenciar mutuamente dentro de um ambiente projetado justamente para impedir esse tipo de ligação.

“Coringa: Delírio a Dois” funciona, acima de tudo, como um estudo de relacionamento estranho e fascinante. Phillips troca parte da revolta social que marcou o primeiro filme por uma investigação mais íntima, quase claustrofóbica, sobre obsessão, identidade e poder simbólico. Joaquin Phoenix continua mergulhado na vulnerabilidade inquietante de Arthur Fleck, enquanto Lady Gaga traz uma energia imprevisível para Lee Quinzel, criando uma dupla que mistura atração, risco e curiosidade.

O filme provoca mais perguntas do que respostas. Ao acompanhar esse encontro improvável dentro de Arkham, a história sugere que o verdadeiro perigo talvez não esteja apenas no que Arthur já fez, mas no que pode acontecer quando duas mentes instáveis começam a se reforçar mutuamente. E, em Gotham, qualquer faísca emocional tem potencial para incendiar muito mais do que apenas a vida de quem a acendeu.