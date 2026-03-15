Remake de clássico dos anos 60, com Pierce Brosnan, filme é um xadrez emocional pronto para te surpreender, na Netflix

Dirigido por John McTiernan, o filme acompanha um roubo de arte que parece impossível de resolver e que rapidamente vira um jogo de inteligência entre duas pessoas acostumadas a vencer. No centro da história está Thomas Crown, vivido por Pierce Brosnan, um bilionário nova-iorquino sofisticado, dono de uma rotina cheia de luxo, arte e desafios caros. Quando um quadro de Monet avaliado em cem milhões de dólares desaparece do Metropolitan Museum of Art, ninguém imagina que alguém como Crown possa estar envolvido. Para o mundo, ele é exatamente o tipo de homem que compra obras de arte, não o tipo que as rouba.

Mas Catherine Banning, interpretada por Rene Russo, não compra essa história. Investigadora especializada em recuperar obras roubadas, ela é contratada pela seguradora do museu com uma promessa tentadora: cinco por cento do valor da pintura se conseguir recuperá-la. É dinheiro suficiente para justificar qualquer aposta, e Catherine aposta alto desde o início. Enquanto a polícia segue protocolos e examina pistas tradicionais, ela escolhe um caminho mais direto: se aproximar de Thomas Crown e observar cada gesto dele de perto.

O curioso é que Crown não se comporta como alguém preocupado. Pelo contrário. Ele recebe Catherine com calma, conversa sobre arte, filosofia e dinheiro como se o assunto fosse apenas mais um passatempo sofisticado. A investigadora deixa claro que acredita na culpa dele e que só precisa de um erro para provar isso. Crown não nega nem confirma. Apenas joga. E é aí que o filme encontra seu verdadeiro motor: um duelo silencioso entre duas pessoas inteligentes que sabem exatamente o que o outro está tentando fazer.

Denis Leary aparece como o detetive Michael McCann, o policial que acompanha a investigação oficial e observa essa dinâmica com uma mistura de curiosidade e cautela. Ele entende que Catherine está convencida demais da própria teoria, mas também percebe que Crown é inteligente o bastante para nunca deixar uma prova cair nas mãos erradas. Isso cria uma situação curiosa: todo mundo suspeita de Crown, mas ninguém consegue provar nada.

E enquanto a investigação avança lentamente, algo inesperado começa a acontecer. Catherine e Crown passam a se encontrar com frequência, às vezes em restaurantes sofisticados, às vezes em conversas que parecem interrogatórios disfarçados de flerte. O problema é que essa proximidade começa a embaralhar as cartas. Catherine tenta manter o controle da investigação, mas a confiança exagerada de Crown e o charme quase irritante dele transformam cada encontro em um jogo de provocação. Ele observa. Ela testa. Nenhum dos dois quer recuar primeiro.

O filme se diverte justamente com esse equilíbrio instável. Em vez de apostar apenas na tensão do roubo, a história constrói um jogo psicológico onde cada gesto pode significar duas coisas diferentes. Catherine precisa encontrar a pintura e provar quem a roubou. Crown, por sua vez, parece interessado em algo mais complicado: manter o controle da situação enquanto observa até onde a investigadora está disposta a ir.

John McTiernan conduz tudo com elegância e ritmo seguro. A câmera passeia por galerias de arte, apartamentos luxuosos e salas silenciosas onde as conversas parecem tão importantes quanto qualquer pista concreta. O diretor entende que esse tipo de história funciona melhor quando o suspense nasce da inteligência dos personagens, não apenas de perseguições ou reviravoltas barulhentas. O resultado é um thriller que prefere charme, ironia e tensão lenta a explosões e correria.

Grande parte dessa força vem da química entre Brosnan e Russo. Ele constrói um Thomas Crown sedutor, seguro e sempre dois passos à frente. Ela interpreta Catherine como alguém igualmente inteligente, mas movida por uma mistura perigosa de curiosidade, ambição e orgulho profissional. Quando os dois dividem a cena, o filme encontra seu ponto mais divertido: um duelo onde ninguém admite perder, mas onde ambos parecem fascinados pelo adversário.

“Thomas Crown: A Arte do Crime” acaba funcionando como um elegante jogo de gato e rato, onde roubo, desejo e estratégia se misturam o tempo inteiro. O prazer do filme está justamente em acompanhar esse confronto sofisticado, sabendo que cada conversa, cada provocação e cada silêncio pode aproximar Catherine da verdade… ou simplesmente dar a Thomas Crown mais uma vantagem no jogo.