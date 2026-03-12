Empatou com “Cidade de Deus“ e foi indicado a 4 Oscars: o filme brasileiro do momento chegou à Netflix

Quando alguém tenta desaparecer do próprio passado, a primeira coisa que descobre é que certas histórias simplesmente não aceitam ser esquecidas. “O Agente Secreto”, dirigido por Kleber Mendonça Filho, acompanha Marcelo, personagem de Wagner Moura, um professor especializado em tecnologia que decide sair de São Paulo e voltar para Recife em 1977 tentando recomeçar a vida. A mudança parece simples no papel: nova cidade, novo ritmo, menos perguntas.

O problema é que o Brasil daquele momento ainda vive sob o peso da ditadura militar, e qualquer figura que chega carregando silêncio demais acaba despertando curiosidade. Marcelo quer apenas reorganizar a própria existência e manter distância de um passado complicado, mas rapidamente percebe que o Recife que encontra não é exatamente um refúgio.

A cidade está tomada pelo clima do Carnaval, o que cria um contraste curioso. Enquanto blocos atravessam as ruas e a música ocupa cada esquina, existe uma sensação permanente de vigilância no ar. Marcelo tenta se integrar devagar, observando mais do que falando. Ele aluga um lugar para ficar, começa a circular pela vizinhança e tenta estabelecer uma rotina discreta. Só que, em pouco tempo, fica claro que algumas pessoas estão mais interessadas nele do que seria normal.

Parte desse olhar atento vem justamente dos vizinhos. Entre conversas aparentemente banais e visitas inesperadas, Marcelo percebe que sua chegada não passou despercebida. O clima não é exatamente hostil, mas há uma curiosidade insistente que deixa tudo um pouco desconfortável. É como se cada movimento dele fosse registrado mentalmente por alguém. Essa sensação cresce aos poucos e transforma a tentativa de recomeço em algo muito mais tenso do que ele imaginava.

Wagner Moura conduz o personagem com um tipo de inquietação silenciosa que combina muito com a proposta do filme. Marcelo fala pouco, observa muito e parece sempre calcular o próximo passo. O espectador percebe que existe algo importante no passado dele, mas o roteiro de Kleber Mendonça Filho não tem pressa em explicar tudo. Em vez disso, prefere acompanhar as pequenas decisões do personagem enquanto ele tenta manter o controle da própria história.

Outros personagens ajudam a construir esse ambiente de desconfiança constante. Figuras da vizinhança, interpretadas por atores como Robson Andrade, Rubens Santos e Licínio Januário, aparecem como presenças que tanto acolhem quanto investigam. Ninguém parece completamente inocente, e isso cria uma dinâmica curiosa: cada conversa pode ser apenas uma conversa… ou um teste para descobrir quem Marcelo realmente é.

O Recife retratado pelo filme também tem papel fundamental nessa história. Kleber Mendonça Filho filma a cidade com atenção aos detalhes cotidianos: ruas movimentadas, casas antigas, encontros aparentemente casuais. Só que, por trás dessa rotina, existe uma sensação permanente de tensão política. O país vive um período em que informações circulam com cuidado, e qualquer pessoa que tente desaparecer demais acaba chamando atenção.

É justamente nesse ponto que “O Agente Secreto” encontra sua força como suspense. O filme não depende apenas de grandes acontecimentos para criar tensão. Muitas vezes, a ameaça está em gestos pequenos: um olhar prolongado, uma pergunta que parece simples demais, um encontro que acontece no momento errado. Marcelo tenta manter tudo sob controle, mas começa a perceber que talvez tenha trazido para Recife exatamente o tipo de problema do qual queria fugir.

Kleber Mendonça Filho conduz a narrativa com calma, construindo o clima aos poucos. Ele observa o personagem de Wagner Moura quase como se estivesse acompanhando um jogo de estratégia. Cada decisão tomada por Marcelo tem algum tipo de consequência, e a sensação é que a cidade inteira funciona como um tabuleiro onde várias peças se movem ao mesmo tempo.

O suspense cresce devagar, sustentado muito mais pela atmosfera do que por explosões dramáticas. A história acompanha a tentativa de um homem de reorganizar a própria vida, enquanto o passado insiste em se aproximar. Marcelo acredita que mudar de cidade pode resolver muita coisa. O filme, com certa ironia silenciosa, parece sugerir que algumas histórias sempre encontram um jeito de voltar.