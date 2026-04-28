Romance na Netflix mostra o que acontece depois do “felizes para sempre”

Em “História de Amor em Copenhague”, dirigido por Ditte Hansen e Louise Mieritz, Mia (Rosalinde Mynster), uma escritora em ascensão, inicia um relacionamento com Emil (Joachim Fjelstrup), pai solteiro, e os dois enfrentam um impasse quando a tentativa de ter um filho depende de tratamentos de fertilidade que passam a ditar a rotina e testar o vínculo.

Mia encontra em Emil uma vida organizada, com espaço para afeto e estabilidade. Ele já tem experiência como pai, o que traz uma sensação de segurança para a relação. Os dois constroem uma convivência leve, com acordos simples sobre trabalho, rotina doméstica e tempo juntos. Nada parece fora do lugar.

A decisão de ter um filho surge como um passo natural. Eles não tratam isso como um sonho distante, mas como um plano concreto. Combinam compromissos, reorganizam agendas e passam a tentar engravidar dentro da própria dinâmica do casal. O problema aparece quando o resultado não vem, e o que era expectativa vira frustração acumulada.

A entrada na rotina médica

Sem sucesso nas tentativas naturais, Mia e Emil recorrem a uma clínica de fertilidade. A partir daí, a relação deixa de depender apenas dos dois. Exames, consultas e orientações médicas passam a controlar o tempo do casal. Mia assume uma rotina de hormônios e procedimentos que exigem disciplina diária.

Emil tenta acompanhar tudo, ajustando trabalho e horários para estar presente. Mesmo assim, existe uma diferença: o processo acontece no corpo de Mia, enquanto Emil lida com a situação de fora. Essa assimetria começa a pesar. O casal perde autonomia sobre o próprio tempo e passa a seguir um calendário que não permite improviso.

Quando o amor vira agenda

A intimidade dos dois muda. O que antes era espontâneo passa a obedecer datas específicas, orientações médicas e expectativa de resultado. Mia tenta manter o controle emocional, mesmo diante do desgaste físico. Emil, por outro lado, tenta preservar o clima afetivo, mas começa a sentir o impacto da pressão constante.

Há momentos em que os dois recorrem ao humor para aliviar a situação. Comentários irônicos sobre exames e prazos surgem como tentativa de manter alguma leveza. Funciona por instantes, mas não resolve o problema central. Quando mais uma tentativa falha, o silêncio ocupa o espaço que antes era preenchido por conversa.

O desgaste que ninguém planeja

Com o passar do tempo, o acúmulo de frustrações começa a alterar a dinâmica do casal. Mia lida com o cansaço físico provocado pelos hormônios e com a cobrança emocional por resultados. Emil tenta equilibrar apoio e expectativa, mas também se vê limitado na própria atuação dentro do processo.

O filme observa o cotidiano desse processo com atenção aos detalhes, mostrando como decisões médicas interferem diretamente na vida emocional. Ao acompanhar Mia e Emil, a história deixa claro que o desafio não está apenas em engravidar, mas em manter o vínculo enquanto tudo ao redor exige resistência.

O casal precisa decidir até onde consegue ir sem perder o que construiu. E essa decisão não vem de algo grande, mas de pequenas escolhas acumuladas ao longo do caminho, cada uma delas com impacto no presente e no futuro dos dois.