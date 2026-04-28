Stanley Ipkiss (Jim Carrey) vive uma rotina previsível em Edge City. Trabalha em um banco, tenta ser gentil com todo mundo e volta para casa sem grandes histórias para contar. Ele até tenta melhorar sua vida social, mas esbarra sempre no mesmo problema: falta de confiança. Quando decide ir à boate Coco Bongo, um dos pontos mais badalados da cidade, é barrado logo na entrada. A recusa não é sutil e deixa claro que ele não pertence àquele ambiente, o que diminui ainda mais suas chances de se aproximar de pessoas influentes, como a cantora Tina Carlyle (Cameron Diaz).

Tina circula entre artistas e criminosos, já que mantém uma relação com o gângster Dorian Tyrrell (Peter Greene). Ele controla parte dos negócios ilegais da cidade e usa a boate como ponto estratégico. A presença de Tina nesse ambiente não é apenas decorativa. Ela acaba conectando mundos diferentes, o do espetáculo e o do crime.

A máscara misteriosa

Quando Stanley encontra uma máscara misteriosa no mar. Ao colocá-la, ele se transforma completamente. Surge o Máskara, uma versão exagerada e impulsiva de si mesmo, com força, velocidade e uma coragem que antes parecia impossível. De repente, o homem que era ignorado passa a dominar qualquer ambiente. Ele volta ao Coco Bongo e, dessa vez, não pede permissão para entrar. Simplesmente assume o controle do espaço, chama atenção de todos e se aproxima de Tina com uma facilidade que antes não existia.

Esse novo comportamento traz vantagens. Stanley, agora como Máskara, conquista visibilidade, respeito e até certo fascínio. Mas o mesmo efeito que o coloca sob os holofotes também o expõe. Dorian Tyrrell percebe rapidamente que aquela figura não é apenas um excêntrico qualquer. Ele identifica potencial no poder da máscara e decide que precisa tê-la a qualquer custo. A partir daí, o que era apenas uma transformação pessoal vira uma disputa.

Liberdade vira risco

O Máskara age sem freios. Ele transforma situações de perigo em espetáculo, usa o humor como defesa e manipula o ambiente ao seu redor como se estivesse dentro de um desenho animado. Em uma de suas passagens pela boate, ele praticamente assume o palco, conduz músicos e plateia e transforma tensão em entretenimento. Ele desestabiliza quem tenta controlá-lo e ganha tempo para escapar.

Mas essa mesma imprevisibilidade complica a vida de Stanley fora da máscara. A polícia começa a investigar os acontecimentos estranhos que cercam essa figura. Cada aparição pública aumenta a pressão e reduz as opções. Stanley precisa decidir quando usar o poder e quando se esconder, porque qualquer erro pode colocá-lo diretamente na mira das autoridades ou de Dorian.

O interesse de Dorian aumenta

Dorian Tyrrell não perde tempo. Ele revê suas ações e passa a caçar a máscara como prioridade. Para ele, aquilo não é apenas um objeto curioso, mas uma ferramenta que pode ampliar seu domínio na cidade. Ele pressiona aliados, observa padrões e tenta descobrir quem está por trás da transformação.

Ao mesmo tempo, Tina começa a perceber que há algo além do espetáculo. Ela se aproxima do Máskara, mas também nota diferenças importantes quando Stanley aparece sem o disfarce. Essa dualidade cria uma tensão: confiar em quem parece confiante demais ou em quem claramente não sabe lidar com a própria vida? A escolha dela tem impacto no rumo dos acontecimentos.

Entre o controle e o caos

Stanley tenta manter o equilíbrio entre suas duas versões. Sem a máscara, ele continua sendo ignorado e inseguro. Com ela, assume riscos que podem sair do controle. O problema é que o uso do objeto não passa despercebido. Cada nova aparição reforça o interesse de Dorian e aproxima um confronto inevitável.

A cidade, que antes funcionava em compartimentos bem definidos, começa a se misturar. Banco, boate e ruas se conectam por causa da máscara. O que está em jogo deixa de ser apenas identidade e passa a envolver poder, dinheiro e sobrevivência. Stanley não quer abrir mão do que descobriu, mas também percebe que não consegue sustentar aquilo sem consequências.

“O Máskara” constrói seu enredo justamente nesse contraste. De um lado, a liberdade quase infantil de fazer tudo sem medo. Do outro, o peso real de viver em um mundo onde ações têm retorno. Stanley ganha confiança, mas também herda problemas que antes nem existiam. E, enquanto tenta decidir quem ele realmente quer ser, precisa lidar com o fato de que há gente disposta a tudo para tomar essa escolha dele.