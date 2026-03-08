Dwayne Johnson em um papel dramático como você nunca viu: indicado ao Globo de Ouro como melhor ator, no Prime Video

Por trás de todo campeão que parece indestrutível existe quase sempre uma história bem menos gloriosa, cheia de dor, pressão e escolhas difíceis que o público raramente vê. É exatamente esse lado pouco celebrado do sucesso que move “The Smashing Machine”. Dirigido por Benny Safdie, o filme acompanha a trajetória real do lutador Mark Kerr, interpretado por Dwayne Johnson, um dos nomes mais dominantes do MMA no fim dos anos 1990 e início dos anos 2000.

Na superfície, a história parece seguir o caminho típico das biografias esportivas: um atleta extraordinário, vitórias explosivas e a construção de uma reputação que transforma um competidor em ídolo. Mas Safdie está menos interessado nos troféus do que no peso que eles carregam. A narrativa se aproxima de Kerr no momento em que sua carreira cresce rapidamente dentro do UFC e de outros eventos importantes, enquanto sua vida pessoal começa a sentir o impacto dessa ascensão brutal.

Mark Kerr entra na história como um lutador praticamente imparável. No ringue, ele domina adversários com força física e intensidade que assustam até os rivais mais preparados. Cada luta vencida aumenta sua fama e faz com que promotores e fãs passem a tratá-lo como uma espécie de máquina de combate, um apelido que, aos poucos, define também a forma como ele passa a enxergar a si mesmo. O problema é que essa lógica de vencer sempre cobra um preço alto. Quanto mais Kerr ganha, mais se espera dele, e a rotina de treinos exaustivos, lesões e pressão constante começa a apertar cada vez mais.

É nesse ponto que o filme abre espaço para a vida fora do octógono. Dawn Staples, interpretada por Emily Blunt, não é apenas a esposa que observa a carreira do marido à distância. Ela participa ativamente da vida de Kerr e testemunha de perto os efeitos que o esporte provoca nele. A relação entre os dois funciona como um contraponto emocional importante, porque mostra o homem por trás do lutador. Dawn vê as vitórias, claro, mas também presencia o desgaste físico, as inseguranças e os momentos em que o campeão parece perdido longe das arenas. O filme trata essa relação com atenção, mostrando como o amor também precisa sobreviver a uma rotina dominada por dor, viagens e expectativas gigantes.

Ryan Bader aparece em meio a esse universo competitivo que cerca Kerr, representando a geração de lutadores que cresce dentro do mesmo ambiente brutal. O esporte retratado aqui ainda está consolidando sua popularidade, e cada evento parece carregar um clima de risco constante. As lutas não são apenas espetáculos esportivos; elas também funcionam como oportunidades de fama rápida, contratos maiores e reconhecimento imediato. Kerr entende isso perfeitamente e, por muito tempo, aposta tudo nessa lógica. O problema é que o corpo humano tem limites, algo que nenhum cinturão consegue apagar.

Dwayne Johnson entrega uma das atuações mais curiosas de sua carreira justamente por fugir da imagem tradicional que o público associa a ele. Aqui, o ator não aparece como um herói indestrutível de filme de ação, mas como um homem gigantesco tentando lidar com fragilidades muito reais. Johnson interpreta Kerr com uma mistura de intensidade física e vulnerabilidade que torna o personagem mais humano do que o apelido “máquina” sugeriria. Há momentos em que ele parece completamente no controle da própria carreira e outros em que a pressão do sucesso começa a pesar de verdade.

Benny Safdie conduz tudo com um olhar quase documental, interessado em mostrar como a fama no esporte pode crescer rápido demais para quem a vive. Em vez de transformar a história em um espetáculo cheio de discursos inspiradores, o diretor prefere acompanhar as decisões do personagem e observar como cada escolha, aceitar mais uma luta, insistir em mais um treino, tentar equilibrar a vida pessoal, altera o rumo das coisas. Isso dá ao filme um tom mais íntimo, como se o espectador estivesse acompanhando os bastidores de uma carreira que o público normalmente vê apenas pelos momentos de glória.

“The Smashing Machine” é mais um retrato do preço que vem junto com as vitórias. A história de Mark Kerr mostra como o sucesso pode transformar alguém em ícone enquanto, ao mesmo tempo, cobra um desgaste silencioso que poucos percebem. É um filme sobre fama, sobre limites e sobre o tipo de força que não aparece nas lutas televisionadas, aquela necessária para continuar vivendo quando os aplausos diminuem e o corpo começa a lembrar que nenhuma máquina é realmente invencível.