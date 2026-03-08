Um dos filmes mais introspectivos e sensíveis da temporada do Oscar 2026, na Netflix

Algumas vidas atravessam o século quase em silêncio, sustentadas por trabalho duro, perdas inesperadas e a tentativa persistente de continuar em frente. “Sonhos de Trem” acompanha exatamente esse tipo de existência. Dirigido por Clint Bentley, o drama coloca Joel Edgerton no centro da história como Robert Grainier, um trabalhador que passa boa parte da vida ajudando a construir e expandir ferrovias nos Estados Unidos no início do século 20. Não é uma história sobre grandes heróis ou feitos extraordinários. É sobre um homem comum tentando sobreviver enquanto o mundo muda rápido demais ao seu redor. E é justamente nessa simplicidade que o filme encontra sua força.

Robert é um órfão que cresceu no meio das florestas do noroeste americano. Desde cedo ele aprende que a vida será feita de trabalho pesado, longas jornadas e poucos privilégios. Quando adulto, passa a integrar grupos de madeireiros e operários que atravessam regiões isoladas abrindo caminho para os trilhos que vão ligar cidades e impulsionar o crescimento do país. O dinheiro que recebe é suficiente para seguir vivendo, mas a rotina tem um custo inevitável: Robert passa longos períodos longe de casa, sempre mudando de lugar, sempre começando de novo.

A vida dele ganha outro significado quando conhece Gladys, personagem de Felicity Jones. Ao contrário de Robert, ela traz uma energia mais luminosa e prática para a história. O relacionamento dos dois nasce de forma simples, quase tímida, mas logo se transforma em algo sólido. Juntos, eles constroem uma pequena família e tentam criar algum tipo de estabilidade em meio à vida instável de quem depende de trabalhos sazonais. Robert continua viajando para cortar madeira ou trabalhar nas ferrovias, mas agora existe um lugar para onde voltar.

Joel Edgerton interpreta Robert com uma contenção impressionante. Ele é um personagem que fala pouco, observa muito e guarda sentimentos que raramente aparecem de forma explícita. É o tipo de homem moldado pelo ambiente em que vive: duro por fora, silencioso por dentro. Mesmo quando a narrativa passa por momentos difíceis, o filme evita exageros dramáticos. Em vez disso, Bentley prefere mostrar como certas experiências vão se acumulando dentro do personagem, mudando lentamente a forma como ele encara a própria vida.

Nesse caminho, Robert divide espaço com outros trabalhadores que vivem a mesma rotina dura. Um deles é interpretado por Clifton Collins Jr., que ajuda a dar forma ao ambiente masculino e áspero dos acampamentos de trabalho. Ali, as conversas são curtas, as decisões são práticas e quase ninguém fala sobre sentimentos. É um universo onde sobrevivência vem antes de qualquer coisa, e onde os homens aprendem rapidamente a seguir em frente mesmo depois de episódios que deixam marcas profundas.

O que torna “Sonhos de Trem” interessante é a maneira como o filme observa a passagem do tempo. Em vez de se concentrar em grandes acontecimentos, a narrativa acompanha pequenas mudanças na vida de Robert. O país cresce, as cidades se transformam, as ferrovias avançam e novas tecnologias começam a substituir certos trabalhos. Enquanto tudo isso acontece, Robert continua tentando encontrar algum equilíbrio entre trabalho, memória e pertencimento.

Clint Bentley dirige a história com calma, quase como se estivesse registrando lembranças que surgem aos poucos. Não há pressa em explicar tudo, nem em transformar cada momento em um grande ponto dramático. O filme prefere acompanhar o fluxo da vida de Robert, deixando que os acontecimentos revelem, aos poucos, quem ele é e o que realmente importa para ele.

“Sonhos de Trem” é um drama silencioso sobre passagem do tempo, trabalho e memória. Pode parecer uma história pequena à primeira vista, mas ela carrega algo muito universal: a sensação de que uma vida inteira pode ser construída a partir de gestos simples, escolhas difíceis e lembranças que permanecem mesmo quando tudo ao redor continua mudando. Joel Edgerton sustenta esse percurso com uma atuação profundamente humana, enquanto Felicity Jones dá à história o calor emocional que mantém Robert ligado ao mundo. É um filme discreto, sensível e melancólico, daqueles que não fazem barulho, mas permanecem na cabeça depois que terminam.