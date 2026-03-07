Ascensão e queda de uma das maiores artistas do século, na Netflix

A fama costuma chegar como um sonho realizado, mas quase sempre cobra um preço que ninguém imagina quando tudo começa. “Back to Black” acompanha a ascensão meteórica de Amy Winehouse (Marisa Abela), uma jovem cantora londrina com talento raro para transformar emoções confusas em músicas que grudam na cabeça. A direção de Sam Taylor-Johnson opta por acompanhar Amy muito de perto, quase como se o espectador estivesse observando os bastidores de uma carreira que nasce de forma inesperada e cresce rápido demais.

No começo, Amy ainda vive cercada por referências musicais e pela presença constante do pai, Mitch Winehouse (Eddie Marsan), que incentiva a filha e acredita profundamente no talento dela. O que chama atenção logo de cara é que Amy não parece interessada em virar celebridade; ela quer cantar, escrever e viver as próprias experiências. Só que o mundo da música não costuma funcionar nesse ritmo.

Quando as primeiras músicas começam a circular e os contatos com gravadoras aparecem, a cantora percebe que talento sozinho não basta. Há produtores opinando, executivos sugerindo mudanças e uma indústria inteira tentando transformar aquela garota cheia de personalidade em um produto mais fácil de vender. Amy até aceita algumas regras do jogo, mas deixa claro que não pretende abandonar o estilo direto que marcou suas composições. É justamente essa mistura de autenticidade e teimosia que começa a chamar atenção dentro do mercado musical.

Nesse meio tempo surge Blake Fielder-Civil (Jack O’Connell), uma presença que muda o rumo emocional da história. O relacionamento entre Amy e Blake nasce intenso e rapidamente vira parte importante da vida da cantora. O filme mostra como esse vínculo alimenta tanto a inspiração artística quanto o caos pessoal, algo que passa a influenciar diretamente as letras que ela escreve. Amy transforma experiências íntimas em música com uma franqueza impressionante, como se estivesse registrando a própria vida em forma de canção.

O mais interessante é perceber como a fama começa a crescer enquanto Amy ainda tenta entender o que está acontecendo ao redor dela. A agenda fica mais cheia, as entrevistas aparecem e a exposição pública aumenta, mas a jovem que vemos na tela continua sendo alguém que prefere um estúdio de gravação a um evento cheio de flashes. Sam Taylor-Johnson conduz essa fase com olhar atento, mostrando o contraste entre a artista em formação e o fenômeno cultural que começa a surgir.

Marisa Abela sustenta o filme com uma interpretação que captura bem a mistura de confiança e vulnerabilidade da cantora. Ela não tenta apenas imitar Amy Winehouse; procura reproduzir sua atitude, o humor ácido e aquela sensação constante de que a música é o único lugar onde tudo faz sentido. Ao lado dela, Jack O’Connell e Eddie Marsan ajudam a construir o ambiente emocional que cerca a protagonista, cada um representando forças diferentes na vida da artista.

“Back to Black” funciona justamente por focar nesse momento de transformação. Não é apenas a história de uma cantora famosa, mas o retrato de alguém que tenta preservar a própria identidade enquanto o mundo começa a exigir cada vez mais dela. E essa tensão entre talento, amor, ambição e exposição pública é o que dá força ao filme do começo ao fim.