Indicado a 4 Oscars, o filme que colocou o Brasil na boca do mundo chega à Netflix

Às vezes tudo o que alguém quer é recomeçar em silêncio, mas certos passados parecem ter uma habilidade irritante de atravessar qualquer mudança de endereço. É exatamente essa tensão que move “O Agente Secreto”, thriller dirigido por Kleber Mendonça Filho que acompanha um homem tentando desaparecer em meio a uma cidade que observa mais do que aparenta.

A história acompanha Marcelo, interpretado por Wagner Moura, um professor de tecnologia de quarenta anos que decide abandonar a vida em São Paulo e se mudar para Recife. A mudança parece calculada: nova cidade, novo trabalho e distância suficiente para deixar para trás uma história violenta e misteriosa que ele claramente prefere não explicar. Marcelo chega justamente na semana do Carnaval de 1977, quando as ruas estão tomadas por música, blocos e uma multidão capaz de diluir qualquer rosto anônimo. Em teoria, é o cenário perfeito para alguém que quer passar despercebido. Na prática, as coisas começam a tomar outro rumo.

Logo nos primeiros dias, Marcelo percebe que a tranquilidade que ele imaginava encontrar em Recife talvez seja apenas uma ilusão. A cidade que parecia acolhedora também se revela curiosa, atenta e, em alguns momentos, desconfiada. Os vizinhos observam seus horários, comentam sua presença e fazem perguntas aparentemente inocentes que deixam no ar a sensação de que todo mundo sabe um pouco mais do que deveria. O que começa como um simples incômodo cotidiano vai se transformando em algo mais inquietante. Aos poucos, Marcelo percebe que não é apenas ele que observa a cidade. A cidade também está observando ele.

Kleber Mendonça Filho constrói esse clima de forma muito particular. Em vez de apostar em perseguições ou confrontos explosivos, o diretor prefere trabalhar com uma tensão mais silenciosa, quase cotidiana. A narrativa acompanha Marcelo tentando montar uma rotina discreta, frequentando os mesmos lugares, falando o mínimo possível sobre si e evitando qualquer situação que possa chamar atenção. Wagner Moura interpreta esse homem com uma mistura interessante de cautela e inquietação. Marcelo é alguém que tenta manter o controle o tempo todo, mas cuja postura deixa claro que existe muito mais história ali do que ele está disposto a revelar.

O elenco que aparece ao redor ajuda a alimentar essa atmosfera de vigilância constante. Personagens interpretados por Robson Andrade, Rubens Santos e Licínio Januário entram nessa rede de olhares e pequenas interações que vão construindo o clima de desconfiança. Não são figuras caricatas nem antagonistas evidentes. São pessoas comuns, vizinhos, conhecidos, rostos que surgem em conversas de corredor ou encontros aparentemente banais. E é justamente isso que torna a situação mais desconfortável. Marcelo nunca sabe exatamente quem está apenas sendo cordial e quem está realmente prestando atenção demais.

O filme também aproveita muito bem o cenário de Recife nesse período específico. O Carnaval cria uma espécie de contraste curioso com o estado emocional do protagonista. Enquanto a cidade vive dias de festa, música e aglomeração, Marcelo parece cada vez mais isolado dentro da própria tentativa de desaparecer. Há algo quase irônico nisso. A multidão deveria protegê-lo, mas ao mesmo tempo torna tudo mais imprevisível. Qualquer encontro inesperado pode mudar o rumo das coisas.

“O Agente Secreto” funciona justamente porque Kleber Mendonça Filho sabe transformar pequenos detalhes em elementos de suspense. Um olhar prolongado, uma conversa atravessada ou um silêncio estranho passam a ter peso dramático. A narrativa vai criando uma sensação constante de que algo está prestes a acontecer, mesmo quando aparentemente nada está acontecendo de fato. É aquele tipo de tensão que cresce devagar, sem pressa, deixando o espectador sempre um pouco desconfortável.

Wagner Moura sustenta esse clima com muita segurança. Marcelo é um personagem que fala pouco, observa muito e parece sempre calcular o próximo passo. O ator consegue transmitir a sensação de que há um passado inteiro escondido atrás de cada decisão do personagem, mesmo quando o roteiro evita explicar tudo de maneira direta. Isso torna a experiência ainda mais envolvente, porque o público passa a acompanhar cada gesto do protagonista tentando entender o que exatamente ele está tentando evitar.

“O Agente Secreto” é um suspense que prefere trabalhar com atmosfera e comportamento humano em vez de soluções fáceis. É um filme sobre alguém tentando escapar da própria história e descobrindo que recomeçar nunca é tão simples quanto mudar de cidade. Recife pode parecer um novo começo para Marcelo, mas conforme os dias passam, fica claro que o passado não costuma aceitar esse tipo de despedida tão facilmente. E acompanhar esse jogo silencioso entre memória, vigilância e sobrevivência é justamente o que torna o filme tão intrigante.