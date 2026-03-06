O adeus a António Lobo Antunes

Há coincidências que parecem organizar, retrospectivamente, o sentido de uma época. Em janeiro deste ano, morreu Maria Alzira Seixo, a maior intérprete da obra do escritor português António Lobo Antunes. Poucos meses depois, morreu também o próprio autor. A proximidade das duas perdas funciona quase como um fecho simbólico de um capítulo decisivo da cultura portuguesa contemporânea.

Ambos pertenciam à geração intelectual que ajudou a redefinir o lugar de Portugal no mundo depois da redemocratização iniciada com a Revolução dos Cravos (o 25 de abril de 1974). A partir dos anos 1980, o país produziu uma literatura que já não se pensava apenas como tradição nacional, mas como parte de um circuito global. Nesse movimento, poucos autores foram tão decisivos quanto Lobo Antunes.

Os romances dele transformaram em matéria literária aquilo que parecia mais difícil de narrar: as feridas íntimas e coletivas da sociedade portuguesa no final do século 20, sobretudo os traumas da guerra colonial na África. Sua literatura se distinguia daquela de seu grande contemporâneo e rival, José Saramago, vencedor do Prêmio Nobel.

Saramago voltava à história portuguesa para iluminar dilemas do presente, reconstruindo alegorias que dialogavam com o passado do país. Lobo Antunes seguia o caminho oposto. O foco estava na experiência imediata, nas inquietações do presente, nas dores cotidianas e sofrimentos de uma sociedade que tentava se reinventar.

A obra de Lobo Antunes foi construída a partir de experiências traumáticas que atravessam a história recente de Portugal. Entre elas estão a guerra colonial na África, a memória da ditadura salazarista, as rupturas familiares e a própria experiência do autor como médico psiquiatra. Esses elementos formam o núcleo de uma literatura que procura examinar cicatrizes deixadas pela transição do país para a democracia.

Essa perspectiva aparece com força nos primeiros romances, especialmente em “Memória de Elefante”, “Os Cus de Judas” e “Conhecimento do Inferno”. Neles surge a figura de um narrador com traços autobiográficos evidentes. Um médico português que participou da guerra em Angola e retorna a Lisboa profundamente marcado pela experiência.

A guerra colonial, a vida hospitalar, a relação com a família e o sentimento de desajuste diante da sociedade portuguesa do pós-revolução formam o eixo das narrativas iniciais. Esses livros condensam muitos dos temas que seriam retomados e aprofundados ao longo de toda a produção posterior do escritor.

Outro traço marcante de sua literatura está na forma narrativa. Lobo Antunes desenvolve uma escrita que se aproxima da poesia, com frases fragmentadas, mudanças de ritmo e uma construção que frequentemente funde passado e presente. A narração costuma se mover em espiral, mergulhando na consciência dos personagens e revelando detalhes e afetos que normalmente permanecem ocultos na vida cotidiana.

Nas crônicas, que funcionam quase como um laboratório para os romances, já se encontram essas características estilísticas e temáticas, que depois se expandem nas narrativas longas.

Nos romances posteriores, o autor amplia esse trabalho sobre a memória portuguesa. Livros como “Fado Alexandrino”, “Auto dos Danados” e “As Naus” revisitam episódios da história recente do país, desde as guerras coloniais até o período posterior à Revolução dos Cravos. Muitas dessas obras utilizam múltiplas vozes narrativas para reconstruir experiências individuais e coletivas, expondo as contradições da sociedade.

Ao longo das décadas seguintes, Lobo Antunes manteve um ritmo intenso de produção, retornando continuamente aos mesmos temas: o trauma histórico, a memória pessoal, as ruínas morais deixadas pela ditadura e pela guerra. Seus romances exploram variações dessas experiências e aprofundam o trabalho com a linguagem, sempre marcado pela tentativa de captar aquilo que permanece difícil de dizer.

Nesse sentido, sua obra constitui um dos esforços mais consistentes da literatura contemporânea para elaborar, por meio da ficção, os traumas individuais e coletivos que marcaram o país na segunda metade do século 20. Por sua força, entrou ainda para o rol das obras da onda atual de “world literature”.