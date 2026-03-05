Baseado em romance que foi proibido por décadas e depois virou best-seller mundial, drama apaixonante está na Netflix

Em certos momentos da vida, o maior risco não é desafiar o mundo, é continuar vivendo dentro de uma rotina que já deixou de fazer sentido. É exatamente esse conflito silencioso que move a história de “O Amante de Lady Chatterley”, um drama romântico que transforma desejo, solidão e liberdade em decisões cada vez mais difíceis de ignorar.

Dirigido por Laure de Clermont-Tonnerre, o filme acompanha Constance Chatterley, ou Connie, interpretada por Emma Corrin, uma jovem aristocrata que parece viver o destino tradicional reservado à sua posição social. Casada com Sir Clifford Chatterley, vivido por Matthew Duckett, ela retorna com o marido para a propriedade rural da família depois da Primeira Guerra Mundial. Clifford sobreviveu ao conflito, mas voltou paralisado da cintura para baixo, e tenta reconstruir sua vida assumindo o papel de intelectual e proprietário respeitado.

Connie observa esse esforço com carinho, mas também com uma sensação crescente de vazio. A casa é grande, as visitas continuam acontecendo e a vida social permanece intacta, porém a intimidade do casamento se dissolve aos poucos. Entre compromissos formais e conversas cheias de etiqueta, ela percebe que sua própria vida parece cada vez mais distante de qualquer emoção real.

É nesse cenário que ela conhece Oliver Mellors, interpretado por Jack O’Connell, o guarda-caça responsável por cuidar de parte das terras da propriedade. Mellors vive de forma simples, longe da rotina aristocrática da casa principal, e o contraste entre os dois mundos é imediato. O que começa com encontros ocasionais e conversas discretas logo revela uma conexão inesperada, capaz de despertar em Connie sentimentos que pareciam adormecidos.

O filme acompanha essa aproximação com calma e sensibilidade, explorando como pequenos momentos acabam ganhando peso emocional cada vez maior. Emma Corrin constrói Connie como uma mulher que, aos poucos, começa a questionar as regras que sempre moldaram sua vida. Já Jack O’Connell traz ao personagem Mellors uma presença mais direta e intensa, criando uma dinâmica que torna a relação entre os dois cheia de tensão e humanidade.

Matthew Duckett, como Clifford, completa o triângulo dramático com um personagem que tenta preservar dignidade e controle mesmo diante das limitações que transformaram sua vida. Essa camada torna o conflito mais complexo, porque a história não se resume a um romance proibido, mas envolve expectativas sociais, casamento, orgulho e posição dentro de um mundo muito rígido.

Com uma direção elegante e sensível, Laure de Clermont-Tonnerre transforma essa famosa história em um drama íntimo sobre escolhas pessoais e limites sociais. “O Amante de Lady Chatterley” funciona tanto como romance quanto como retrato de uma mulher que começa a perceber que viver de acordo com as regras pode ser confortável, mas nem sempre é suficiente para ser feliz.