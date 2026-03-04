Começa num casamento na Netflix e termina em 24 horas de verdades que doem sem chance de recuo

Peter Hutchings dirige Lucy Hale e Nat Wolff, com John Gallagher Jr., em “Which Brings Me to You”. Tudo começa numa festa de casamento, entre mesas apertadas, copos suados e música alta, quando Jane, jornalista freelancer, e Will, fotógrafo, se encaram como se tivessem combinado de fugir dali juntos. É faísca no meio da pista. Encostados na porta do coatroom, eles quase transam apertados entre casacos e pressa, mas recuam antes de passar do ponto, respiram e decidem que não querem repetir o roteiro do impulso.

A regra que nasce ali é simples e arriscada: ficar juntos por 24 horas e falar a verdade, com a mesma crueza com que alguém confessa uma mancada na manhã seguinte. Sem floreio, sem defesa, sem pose. Eles atravessam a madrugada e o dia seguinte trocando confissões sobre romances anteriores, escolhas ruins e desilusões, como quem despeja recibos amassados numa mesa improvisada e tenta entender onde foi que gastou demais, que promessa foi feita só para agradar, que silêncio virou hábito. A cada história, volta o medo de cortar a química com sinceridade demais, ou de repetir o padrão de esconder e correr justamente quando alguém presta atenção, quando uma pergunta simples encosta numa ferida.

A festa segue girando ao redor deles, com brindes, gente chamando para fotos, parentes querendo conversa e o incômodo de sumir tempo demais do salão sem dar explicação. O relógio do evento aperta o peito. Quando a conversa pesa, Jane e Will escapam por corredores e saídas laterais, caminham um pouco, param, retomam, e deixam o som do casamento bater ao fundo enquanto mantêm o pacto de pé, voltando ao salão só o bastante para não levantar suspeitas, sem deixar o vestido, a gravata e os sorrisos do protocolo engolirem o que eles estão dizendo. Esse limite de “noite e dia” dá urgência ao encontro, porque não há tempo para ensaiar versões melhores de si e nem para colocar a culpa na bebida.

As histórias não ficam só na fala, e o filme usa flashbacks para encenar ex-relacionamentos e visualizar o que cada um descreve com cuidado ou vergonha, como se o passado se intrometesse na conversa e pedisse lugar na cadeira. A memória ganha corpo em cenas rápidas. O vai e volta entre presente e lembrança puxa Jane e Will de volta ao agora, onde o desejo ainda existe, mas já vem misturado com nomes, cenas e pequenas cicatrizes que eles carregam no jeito de hesitar antes de responder, no esforço de encontrar a palavra certa sem parecer ensaiado. Em alguns trechos, a conversa encosta no desabafo, e a leveza do primeiro impulso precisa abrir espaço entre frases difíceis sem desaparecer de vez.

No meio dessa maratona de confissões, um karaokê entra como interrupção e lembra que eles se conheceram numa festa, não numa sala silenciosa, e que ainda existe mundo fora daquela conversa. A música quebra o gelo por instantes. Por alguns minutos, a tensão se reorganiza em risadas curtas, desafinos e olhares que não precisam explicar nada, antes de os dois voltarem ao tom de conversa contínua, com hesitações e pausas longas em que um espera o outro terminar, e em que Jane escolhe as frases como quem tenta escrever uma matéria sem mentir para si mesma. A química depende desse timing, do silêncio bem colocado e do passo dado junto quando eles saem de novo para respirar.

Adaptado do livro “Which Brings Me to You”, de Steve Almond e Julianna Baggott, com roteiro de Keith Bunin, o filme insiste em retornar ao coatroom como ponto de partida e de ameaça, uma lembrança concreta de onde tudo quase virou apenas mais uma história ruim. A porta vira referência para os dois. Entre flashbacks e o barulho do casamento, Jane e Will dão voltas e voltam ao mesmo corredor, como se o lugar guardasse a versão mais fácil do encontro, antes de qualquer confissão, antes de qualquer nome dito em voz alta, enquanto Will mede o tempo em silêncio, com olhar de quem aprende a observar antes de apertar o botão. Quando a música recomeça lá dentro, a mão dele hesita no trinco do coatroom.