Papel que deu Oscar de melhor ator para Robert De Niro está na Netflix: e é genial!

A história de um homem que sabe apanhar no ringue, mas não suporta ser contrariado fora dele, é o que move “Touro Indomável”. Dirigido por Martin Scorsese, o filme acompanha Jake LaMotta, vivido por Robert De Niro, um boxeador peso-médio talentoso e brutal, que sobe na carreira com a mesma intensidade com que destrói tudo ao redor. Ao lado dele estão o irmão e empresário Joey LaMotta, interpretado por Joe Pesci, e a jovem Vickie, papel de Cathy Moriarty, ambos tentando sobreviver ao temperamento explosivo do campeão.

Jake luta como quem está em guerra permanente. No ringue, ele transforma dor em estratégia, aceita golpes para provar resistência e constrói uma reputação que o coloca entre os grandes nomes da categoria. Cada combate é uma negociação física: ele apanha, insiste, avança, impõe respeito. Essa postura agressiva lhe garante visibilidade, bolsas maiores e disputas importantes. O problema é que a lógica que funciona entre as cordas vira veneno fora delas. Jake começa a enxergar ameaça em todo lugar, especialmente dentro da própria casa.

Com Vickie, o ciúme vira rotina. Jake vigia, acusa, pressiona. Ele quer controlar olhares, roupas, conversas, como se pudesse administrar sentimentos do mesmo jeito que administra distância no ringue. Cathy Moriarty dá à personagem uma mistura de fragilidade e firmeza que torna cada discussão desconfortável de assistir. Vickie não é apenas vítima; ela reage, provoca, cansa. E quanto mais Jake tenta impor autoridade, mais ele perde estabilidade emocional, o que acaba afetando sua concentração e sua imagem pública.

Joey, interpretado por Joe Pesci, funciona como ponte entre o lutador e o mundo real. Ele negocia lutas, conversa com promotores, organiza contratos e tenta proteger o irmão de decisões impulsivas. Só que Jake começa a desconfiar até dele. A paranoia cresce, e o que antes era parceria vira confronto. As discussões entre os dois não são apenas familiares; elas têm impacto direto na carreira do boxeador. Sem confiança, as negociações ficam mais difíceis, as oportunidades diminuem e a margem de erro aumenta.

Scorsese filma os combates com uma intensidade quase sufocante. A câmera se aproxima, o som dos socos ecoa, o sangue respinga. Não é glamour; é desgaste. O ringue parece menor a cada luta, como se estivesse fechando em volta de Jake. Essa escolha não é só estética. Ela reforça a ideia de que o personagem está sempre encurralado, mesmo quando vence. Robert De Niro entrega uma atuação impressionante, cheia de nuances físicas e emocionais, mostrando um homem que se sente invencível por fora e profundamente inseguro por dentro.

O mais impactante é perceber como o sucesso profissional não resolve nada na vida pessoal de Jake. Pelo contrário, amplia suas falhas. Quanto mais ele sobe no ranking, mais se isola. Quanto mais tenta impor respeito, mais perde aliados. “Touro Indomável” não transforma seu protagonista em herói nem em vilão simples. Ele é talentoso, dedicado e, ao mesmo tempo, autodestrutivo. O filme acompanha essa trajetória com frieza e honestidade, sem suavizar o que é incômodo.