Suspense que entrou essa semana na Netflix e já é a maior audiência global do streaming no momento

Quando uma acusação anônima ganha voz pública, o estrago não espera investigação terminar. Em “A Acusada”, Anubhuti Kashyap parte dessa tensão imediata para contar a história de uma médica brilhante que vê a própria carreira escapar por entre os dedos enquanto tenta entender quem a está denunciando e por quê. Dr. Geetika, vivida por Konkona Sen Sharma, é dessas profissionais que comandam uma sala inteira só com o olhar.

Respeitada em um hospital de Londres, exigente com a equipe e segura de si, ela construiu cada degrau da própria trajetória com disciplina quase obsessiva. Tudo começa a desmoronar quando surgem denúncias anônimas de conduta sexual imprópria no ambiente de trabalho. A direção do hospital abre uma investigação formal, colegas passam a evitar contato e, em poucos dias, o nome de Geetika deixa de estar associado à excelência médica e passa a circular em sussurros desconfortáveis.

A situação ganha proporção maior quando o jornalista interpretado por Mashhoor Amrohi decide transformar o caso em pauta pública. Ele conduz a apuração com firmeza quase moralista, publica informações, pressiona por respostas e amplia o alcance das suspeitas. O que antes estava restrito a corredores e salas administrativas vira debate aberto, com comentários nas redes sociais que julgam antes de qualquer conclusão oficial. O filme acerta ao mostrar como a reputação pode ser corroída não apenas por fatos, mas pela velocidade com que são narrados.

Em casa, o impacto é ainda mais delicado. Meera, personagem de Pratibha Ranta, tenta manter o equilíbrio enquanto a relação com Geetika passa a ser atravessada por dúvidas. Ela quer acreditar na parceira, mas também precisa lidar com relatos do passado e com a possibilidade de que haja zonas cinzentas nessa história. A decisão de buscar ajuda externa para entender melhor as acusações adiciona uma camada de tensão íntima, porque a crise deixa de ser apenas profissional e invade o espaço afetivo do casal.

Não há vilões caricatos nem discursos inflamados. A diretora prefere sustentar a ambiguidade, deixando o público desconfortável ao lado dos personagens. Geetika pode parecer fria, controladora, até antipática em alguns momentos, e Konkona Sen Sharma abraça essa complexidade sem tentar suavizá-la. Ela constrói uma mulher poderosa, acostumada a liderar, que de repente precisa se defender e percebe que nem sempre autoridade garante credibilidade.

Pratibha Ranta, por sua vez, oferece um contraponto sensível. Sua Meera é feita de pequenos gestos, silêncios e olhares que dizem muito mais do que grandes confrontos. É nessa intimidade abalada que o filme encontra parte de sua força, porque a linha entre acusação profissional e traição pessoal começa a se confundir. A dúvida não afeta apenas contratos e cargos; ela mexe com confiança, memória e identidade.

Há também um comentário social evidente, mas nunca didático. Ao colocar uma mulher queer em posição de poder como alvo de denúncias em um contexto que costuma ser dominado por figuras masculinas, “A Acusada” desloca expectativas e obriga o espectador a rever certezas automáticas. O ambiente hospitalar, normalmente associado a cuidado e ética, torna-se palco de disputas de versão, enquanto a imprensa e as redes amplificam cada fragmento de informação.

Anubhuti Kashyap conduz tudo com firmeza e sem melodrama exagerado. A tensão nasce de conversas interrompidas, reuniões formais e da espera por decisões que podem redefinir uma carreira inteira. O drama de mistério não depende de grandes reviravoltas para prender a atenção, mas da inquietação constante sobre quem está dizendo a verdade e quem está pagando o preço pela dúvida. “A Acusada” incomoda porque não entrega conforto, e é justamente por isso que permanece na cabeça depois que termina.