Prime Video: um filme que trata a dúvida como vírus (e ele pega rápido)

Se o lar vira um território instável, bem nenhum pode resistir. Quando as paredes oferecem suspeita em vez de abrigo, o afeto se desgasta sob o peso do terror implacável. A expectativa do cuidado dá lugar a conflitos cada vez mais violentos, e as relações exigem mecanismos de defesa apurados. O avançar das horas, dos dias, dos meses e dos anos não cura nada, e fugir é a opção mais sábia. Sem muitas pretensões, “O Perigo Mora ao Lado” encadeia lances em que se começa a duvidar de tudo, sem que as perguntas saiam do controle. Tarimbado, John Murlowski cria situações de alguma intensidade, prestando atenção ao público que deseja capturar. Carina Rodney desenvolve um roteiro que segue à risca o manual do bom suspense, caudaloso, com espaço para boas viradas.

Laços de família

Situações extremas têm o condão de pôr a descoberto a genuína natureza do gênero humano, e gostemos ou não, o tudo passa, muito rápido, na maior parte das vezes, insuportavelmente devagar, a depender das circunstâncias, e homem nenhum é capaz de fazer nada a respeito, por mais que pense o contrário. Roxanne Robinson, o marido, Mark, e Macie, a filha dos dois, levam uma vida tranquila no subúrbio. Macie está prestes a ingressar na faculdade de direito e a família planeja curtir o pouco tempo sempre juntos que ainda têm, e é aí que os problemas vêm. Roxanne vai deixando vir à tona seu pendor para a superproteção, decidindo por Macie, que por seu turno resolve não mais partilhar com a mãe suas apreensões. Como faz em “O Segredo de uma Mãe” (2020), Murlowski demonstra que a maternidade nunca foi para todas as mulheres, e muito mais dignas de respeito são as que envelhecem sozinhas, ocupadas de si mesmas, do que certas mães, as senhoras de bem que rejeitam filhos por não caberem em aspirações e sonhos que sempre foram apenas seus. Valendo-se desse gancho, o diretor sai dos assuntos estritamente domésticos e mergulha numa abordagem ousada da psicopatia, sem clichês e sem julgamentos. Uma subtrama sobre a iniciativa de construir casas no quintal para famílias pobres empana a força do eixo da narrativa, sobre o vizinho infesto oculto no título, mas Kristi Murdock, Noémi VanSlyke e, principalmente, James Hyde garantem que a brincadeira não perca a graça. Pelo menos não antes da hora.