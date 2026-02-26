Discover
Programa perfeito para o fim de semana: novo filme de ação com Priyanka Chopra e Karl Urban, no Prime Video Divulgação / Cinestar Pictures

Programa perfeito para o fim de semana: novo filme de ação com Priyanka Chopra e Karl Urban, no Prime Video

Fernando Machado
Por Fernando Machado
em Filmes

Ambientado no Caribe do fim do século 19, “O Refúgio” coloca Priyanka Chopra no centro da história como uma ex-pirata que trocou o mar aberto por uma vida discreta ao lado da filha, vivida por Safia Oakley-Green. Ela construiu casa, rotina e uma rede mínima de segurança longe do porto, tentando manter distância de qualquer lembrança do que foi. Só que o passado não esquece. O antigo capitão, interpretado por Karl Urban, surge no horizonte com navio, homens armados e uma dívida que ele faz questão de cobrar pessoalmente.

A diretora Frank E. Flowers conduz a trama como um jogo de pressão constante. O capitão não chega apenas para ameaçar; ele impõe prazo, ocupa o cais, espalha vigias e transforma a ilha num território sitiado. Cada movimento dele reduz as opções da protagonista. Cada decisão dela precisa equilibrar proteção da filha e sobrevivência coletiva. Não há espaço para discursos longos ou heroísmo ornamental. O que existe é cálculo.

Priyanka Chopra entrega uma personagem firme, prática, que pensa antes de agir e age quando percebe que esperar significa perder terreno. Ela tenta negociar, ganhar tempo, oferecer rotas e informações antigas como moeda de troca. Mas a presença do capitão altera tudo: o porto deixa de ser ponto de passagem e vira ameaça permanente. A casa, antes abrigo, passa a ser alvo. A ilha, que funcionava como refúgio, transforma-se em armadilha.

Safia Oakley-Green não é apenas a filha em perigo. Sua personagem cresce à medida que entende que não pode ser apenas protegida. Ela observa, questiona e toma pequenas iniciativas que mudam o ritmo dos acontecimentos. Há uma tensão bonita nessa relação entre mãe e filha: uma quer evitar que a outra reviva o passado; a outra percebe que talvez seja impossível escapar dele. Essa dinâmica dá densidade emocional ao conflito, sem precisar explicar demais.

Karl Urban compõe um antagonista que mistura frieza e ressentimento. Seu capitão não grita para ser temido; ele organiza bloqueios, divide homens, fecha rotas e impõe presença. Ele sabe que controlar acesso é controlar destino. E é essa lógica que sustenta o suspense do filme. O cerco não é apenas físico, é estratégico. Cada trilha vigiada, cada barco impedido de sair, cada aliado intimidado pesa na balança.

A direção trabalha bem essa sensação de tempo encurtando. As esperas parecem mais longas, as noites mais tensas, os caminhos mais estreitos. O conflito avança porque alguém decide agir e encontra resistência imediata. Não há grandes discursos sobre liberdade ou honra; há escolhas concretas que trazem consequências rápidas. Quando a protagonista decide abandonar a segurança da casa para proteger a filha, o risco aumenta na mesma proporção.

“O Refúgio” funciona como ação e aventura, mas também como drama familiar. O passado pirata não aparece como glamour, e sim como bagagem que cobra juros. O filme acerta ao não romantizar esse histórico. Cada habilidade reaproveitada tem custo. Cada reencontro com antigos métodos reacende fantasmas que ela preferia manter enterrados.

Dá para dizer que a narrativa mantém o foco na sobrevivência e na reorganização de forças. A luta não é apenas contra um homem, mas contra a ideia de que o passado determina o futuro. Frank E. Flowers conduz tudo com ritmo firme, valorizando decisões e consequências mais do que discursos.

“O Refúgio” é um filme sobre proteger o que ainda é possível salvar quando tudo ao redor tenta invadir, tomar ou destruir. Priyanka Chopra sustenta a história com presença e intensidade, Karl Urban oferece ameaça real e Safia Oakley-Green traz humanidade ao centro do conflito. É um embate direto, tenso e emocionalmente honesto, que lembra que fugir pode funcionar por um tempo, mas enfrentar é o que realmente muda a posição no jogo.

Filme: O Refúgio
Diretor: Frank E. Flowers
Ano: 2026
Gênero: Aventura/Drama/História
Avaliação: 8/10 1 1
★★★★★★★★★★
Fernando Machado
Fernando Machado

Fernando Machado é jornalista e cinéfilo, com atuação voltada para conteúdo otimizado, Google Discover, SEO técnico e performance editorial. Na Cantuária Sites, integra a frente de projetos que cruzam linguagem de alta qualidade com alcance orgânico real.

Veja também