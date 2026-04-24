Na Netflix, a estrela de Game of Thrones encara câmeras escondidas, sujeira e sobrevivência

Em “Trust”, Carlson Young põe Sophie Turner, Rhys Coiro, Billy Campbell e Peter Mensah em torno de Lauren Lane, atriz famosa desde criança que tenta desaparecer depois que fotos íntimas, dados pessoais e uma informação ligada à gravidez vazam para o público. Grace, sua assistente, a manda para uma casa isolada com o cachorro Georgie, mas a distância dos tabloides só troca a exposição da rua por câmeras escondidas, ladrões de ocasião e gente interessada em administrar o estrago.

A cabana tem olhos

A primeira violência contra Lauren não faz barulho de porta arrombada. Ela já chega à cabana com a intimidade convertida em arquivo, manchete, prova contra si, e essa condição dá ao refúgio uma função menos confortável do que prática. Não se trata de férias nem de retiro, mas de tirar um corpo de circulação até que a crise pare de render. A personagem que o público aprendeu a reconhecer como figura familiar, quase doméstica, vira alguém a ser guardada num endereço remoto porque seu próprio corpo se tornou assunto de terceiros.

A casa funciona melhor quando deixa de parecer esconderijo e passa a se comportar como extensão do problema. As câmeras secretas instaladas no imóvel reduzem a promessa de privacidade a mais uma mentira, e Lauren precisa atravessar cômodos que já foram tomados por um olhar anterior ao dela. Os ladrões que rondam a propriedade não têm a elegância do crime planejado, discutem, erram, se atropelam, mas essa precariedade também ameaça porque transforma qualquer descuido em risco. O filme encontra aí uma imagem simples e eficiente, a de uma mulher famosa fugindo das lentes profissionais para cair numa vigilância de fundo doméstico, barata, predatória e próxima demais da cama onde deveria dormir.

O quarto dos canos

Quando Lauren é empurrada para o cômodo técnico, entre canos, água, sujeira, ratos e pouco espaço para se mover, “Trust” fica mais seco e mais interessante. Sophie Turner trabalha melhor nesse registro físico, sem precisar transformar a personagem em guerreira instantânea. A mão procura apoio, o corpo calcula distância, o medo passa por coisas pequenas e duras, como alcançar uma saída, suportar a dor, medir o que ainda pode ser usado. A antiga atriz infantil, habituada a existir sob enquadramentos favoráveis, acaba reduzida a uma presença no chão molhado, tentando entender que parte da casa ainda pode servir para sobreviver.

O roteiro de Gigi Levangie, porém, se afasta cedo demais desse aperto. Peter, antigo colega e pai televisivo ligado à gravidez e ao escândalo, entra como figura de controle público e privado, interessado menos em Lauren do que na contenção das consequências. Kroft, vivido por Peter Mensah, surge como um intermediário violento, mais limpo e profissional do que os invasores desajeitados. Loretta, personagem de Katey Sagal ligada ao resgate de animais, traz outro registro, mais excêntrico, quase uma fresta de comédia num filme que já tinha tensão bastante na casa, no cachorro perdido e na impossibilidade de Lauren pedir ajuda sem se expor de novo.

Essa circulação de gente na porta atrapalha porque a situação central era suficientemente forte. Sempre que “Trust” volta para Lauren, para Georgie fora de alcance, para o quarto técnico, para a dúvida concreta sobre quem sabe onde ela está, a ameaça ganha medida. Sempre que se espalha pelos criminosos, por Peter, por Kroft ou por Loretta, a pressão esfria um pouco, não porque esses personagens sejam inúteis, mas porque o filme troca confinamento por explicação e risco imediato por rearranjo de subtrama. A mistura de invasão doméstica, escândalo midiático, bastidor tóxico de Hollywood e humor torto poderia render uma engrenagem cruel, mas aqui as peças batem umas nas outras antes de apertar Lauren com a força que prometiam.

Ainda assim, “Trust” deixa material mais incômodo do que sua irregularidade faria supor. Carlson Young é mais convincente quando cola exposição pública a espaço físico, quando o celular abre a ferida, a câmera escondida prolonga a invasão, a cabana falha como abrigo e o cômodo técnico rebaixa a estrela ao chão. Turner sustenta uma exaustão sem vaidade, e isso impede que Lauren vire apenas vítima decorativa de uma tese sobre fama e privacidade. O filme poderia ser mais curto no caminho, mais duro na permanência, menos interessado em abrir portas laterais; mesmo assim, a imagem que fica é concreta, Lauren fechando-se num lugar onde já havia alguém olhando.