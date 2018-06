12 de junho é certamente o dia mais romântico do ano no Brasil. Corações e flores por todas as partes relembram a cada instante que o Dia dos Namorados chegou. Para ajudar os casais, e também os solteiros, a entrarem no clima de romance, a Bula reuniu em uma lista alguns filmes imperdíveis disponíveis na Netflix. Afinal de contas, seja qual for o estado civil, é sempre tempo de conferir uma produção cinematográfica de qualidade. Os títulos selecionados têm um tema em comum: o amor. Seja na juventude, na vida madura ou na imortalidade. Alguns destaques são: “Amor Por Metro Quadrado” (2018), de Anand Tiwari; “Nossas Noites” (2017), de Ritesh Batra; e “A Incrível História de Adaline” (2015), de Lee Toland Krieger. A lista não está organizada de acordo com critérios classificatórios.

Amor Por Metro Quadrado (2018), Anand Tiwari

Sanjay e Karina nunca conseguiram juntar dinheiro para comprar suas próprias casas. Dispostos a terem um lar próprio, eles, então, se juntam em um improvável casamento por conveniência. A dupla só não esperava que viver sob o mesmo teto pudesse mudar as suas vidas por completo, criando um elo afetivo difícil de ser desfeito.

Quando nos Conhecemos (2018), Ari Sandel

Noah tem um encontro perfeito com Avery, a garota de seus sonhos. Ele se apaixona instantaneamente, mas a jovem o vê apenas como um amigo. Nos próximos três anos ele remói a situação e tenta entender o que fez de errado. Inesperadamente, um dia ele tem a chance de viajar no tempo e tentar fazer com que as coisas sejam diferentes.

Nossas Noites (2017), Ritesh Batra

Addie é uma viúva solitária que sofre de insônia, e descobre que o vizinho Louis, que também é viúvo, padece do mesmo problema. Certa noite, ela convida o vizinho para dormir em sua casa. A proposta é que eles se ajudem a ter uma noite tranquila de sono. Desta inusitada convivência começam a surgir laços de cumplicidade que se tornam cada vez mais fortes entre os dois.

Coração de Corredor (2017), Leif Tilden

Depois de escapar de um acidente que matou a sua namorada, um adolescente decide começar a correr, pois acredita que isso fará com ele continue conectado com as boas lembranças do passado. No entanto, ele acaba ganhando notoriedade por seus feitos atléticos e uma inteligente e simpática garota se aproxima, disposta a entender as suas motivações.

Até que o Casamento nos Separe (2017), Reem Kherici

A namorada de Mathias encontra um cartão de uma organizadora de casamentos no bolso dele. Sem conseguir explicar a situação, ele acaba ficando noivo sem querer. O cartão na verdade pertence à amante do rapaz, que agora se vê obrigada a organizar o casamento do homem por quem está apaixonada.

A Mala e os Errantes (2017), Adam Leon

O irmão de Danny é preso e o rapaz precisa substituí-lo em uma missão: entrar em um carro, ir a um ponto de encontro e recuperar uma pasta cujo conteúdo é secreto. Apesar de aparentemente fácil, a tarefa acaba se complicando. Para piorar a situação, a condutora do veículo que ele utiliza, Ellie, não facilita nada as coisas.

Reaprendendo a Amar (2015), Brett Haley

Carol, uma viúva de 70 anos, tenta reencontrar o propósito de sua vida. Em busca de autoconhecimento, ela se envolve com dois homens diferentes: Bill, um senhor que gosta de viver cada minuto como se fosse o último, e Lloyd, um homem mais novo que limpa a sua piscina e também está à procura de um sentido para a vida. Dividida entre os dois, Carol precisa encontrar uma saída para a situação.

A Incrível História de Adaline (2015), Lee Toland Krieger

Adaline tinha uma vida normal, como qualquer mulher de sua idade. Contudo, sofreu um acidente de carro e desde então parou de envelhecer, conservando a aparência de 29 anos. Desde então, ela decidiu se isolar para que o seu segredo não fosse revelado. Tudo muda quando aos 100 anos ela conhece Ellis Jones, um homem por quem acredita que vale a pena arriscar tudo.

Loucamente Apaixonados (2011), Drake Doremus

Anna é uma jovem inglesa que se muda para os Estados Unidos para estudar. No país, ela conhece Jacob, e se apaixona à primeira vista. No entanto, o seu período de estudos na América acaba, e ela é expulsa do país. Viajando por vários continentes, a garota tenta manter contato a distância com Jacob e, quem sabe, reencontrá-lo no futuro.