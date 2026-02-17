Discover
Comédia romântica com Porchat e Sandy na Netflix vai fechar seu carnaval com chave de ouro

Fernando Machado
Por Fernando Machado
“Evidências do Amor” transforma um dos maiores hinos românticos do Brasil em ponto de partida para uma comédia dramática com toque de fantasia. Dirigido por Pedro Antônio Paes, o filme acompanha Marco Antônio (Fábio Porchat) e Laura (Sandy), que se conhecem de um jeito quase folclórico: cantando “Evidências” juntos em um karaokê. O momento é leve, divertido, espontâneo. A química nasce ali, entre um refrão gritado e olhares cúmplices. O que começa como brincadeira vira namoro, e o namoro, como quase sempre acontece, começa a cobrar maturidade.

Marco é expansivo, espirituoso, cheio de comentários rápidos. Laura é mais centrada, prática, sabe o que quer. No início, essas diferenças parecem complementar o casal. Com o tempo, viram fonte de atrito. As conversas difíceis aparecem, os planos para o futuro exigem posicionamento, e aquilo que antes era charme começa a soar como fuga. O relacionamento termina, deixando a sensação de que havia mais coisas a serem ditas.

Um ano depois, Marco tenta seguir a vida. Ele reorganiza a rotina, evita certos lugares e tenta se convencer de que superou Laura. Só que há um detalhe impossível de controlar: toda vez que a música “Evidências” toca, ele volta exatamente para as discussões que teve com a ex. Não é lembrança vaga, é reviver mesmo. O passado invade o presente sem pedir licença, interrompendo compromissos, encontros e qualquer tentativa de normalidade.

A partir daí, o filme assume seu lado de fantasia com naturalidade. Não há grandes explicações científicas ou teorias mirabolantes. O que importa é o efeito prático: Marco perde o controle da própria vida sempre que escuta o refrão que um dia simbolizou amor. E como a música está em todo lugar, de festas a carros passando na rua, fugir se torna quase impossível.

Fábio Porchat faz de Marco um protagonista fácil de acompanhar. Ele usa o humor como escudo, inventa desculpas, tenta disfarçar os “apagões” e cria situações constrangedoras que arrancam risadas genuínas. A comédia nasce do desespero dele em parecer normal enquanto tudo sai do eixo. Ao mesmo tempo, há um fundo melancólico que impede o filme de virar apenas uma sucessão de piadas.

Sandy constrói Laura com firmeza e delicadeza. Nas lembranças que Marco revive, ela não aparece como vilã nem como santa. É uma mulher que pedia coerência, clareza e comprometimento. Isso dá peso às cenas e impede que a história simplifique o término em certo ou errado. O que está em jogo é maturidade emocional, não culpa.

O elenco de apoio, com nomes como Evelyn Castro, ajuda a reforçar o contraste entre o caos interno de Marco e o mundo que segue funcionando normalmente. As reações ao comportamento estranho dele acrescentam ritmo e ampliam o constrangimento, tornando tudo mais crível e divertido.

O acerto do filme está em usar uma canção popular como gatilho dramático sem cair na caricatura. A música não é apenas trilha sonora; ela vira personagem invisível, sempre pronta para cutucar a ferida. Ao revisitar as discussões, Marco percebe que não se trata de apagar Laura da memória, mas de entender o que deu errado. E é aí que a história encontra seu lado mais sensível.

“Evidências do Amor” mistura romance, comédia e um toque de ficção científica de forma leve e acessível. É um filme que fala sobre insistir, fugir, encarar e, principalmente, crescer. Sem dar respostas fáceis, ele aposta na identificação do público com aquele momento em que a gente percebe que superar alguém exige mais do que mudar de playlist.

Filme: Evidências do Amor
Diretor: Pedro Antonio e Zaga Martelletto
Ano: 2024
Gênero: Comédia/Drama/Fantasia/Ficção Científica/Romance
Avaliação: 7/10 1 1
★★★★★★★★★★
