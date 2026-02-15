os formadores de opinião

Uma das verdades que existem na sociedade atual é a certeza de que a opinião das pessoas famosas é muito importante. A pessoa ficou famosa por ser cantor ou cantora, ator ou atriz, jogador de futebol, humorista, dançarina e, a partir desse momento, já galgou a posição de formador de opinião. Não é a opinião que o músico tem sobre música ou que o jogador de futebol tem sobre tática, mas o que pensam sobre política, sexo ou qualquer assunto em pauta na sociedade.

Parte-se do princípio de que, se a pessoa tem um público grande nas redes sociais, a opinião dela vale mais do que a dos outros, porque ela seria capaz de formar a opinião dos milhares de seguidores que tem. Isso quando não estamos falando dos chamados influenciadores, essa galera que angariou milhões de seguidores simplesmente filmando tudo o que faz, mostrando a sua vida desde a hora que levantou até a hora que vai dormir, não largando o celular nem para ir ao banheiro ou fazer sexo — ou principalmente nessas horas!

Então essa pessoa, que nunca teve uma opinião na vida, de uma hora para outra passa a ter opiniões sobre tudo. E não apenas isso: ela passa a fazer parte da categoria dos formadores de opinião! O cara mal formou direito a sua própria opinião e já está formando a opinião de milhões de pessoas!

Já foi o tempo em que quem formava a opinião das pessoas eram estudiosos, filósofos, intelectuais e afins. Hoje em dia, no mundo das redes sociais, são os influenciadores que influenciam os seus seguidores a formar opiniões. E como essa parada de ser formador de opinião rende muitos cliques, faz o público do cara crescer ainda mais e permite que ele ganhe muito mais grana com publis, acaba que o cara se torna membro de uma nova categoria: ele passa a ser um… cuspidor de opinião!

Ele sai cuspindo opinião sobre tudo e todos, para tudo que é lado! O que mais tem nas redes sociais hoje em dia é cuspidor de opinião! Por isso, sempre que eu passeio pelas redes sociais, eu tomo o maior cuidado para não levar uma cuspida de opinião bem no meio da cara!